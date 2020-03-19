iPad Pro получил мощный процессор

Буквально вчера компания Apple официально представила свой новый планшет iPad Pro, который обзавелся довольно интересной камерой на тыльной панели. Она очень стильно смотрится, при этом снимает шикарные кадры и в целом является лучшим решением на рынке. Однако вместе с этим внутри планшета установили процессор A12Z Bionic, который, как оказалось, не сильно превосходит в производительности оригинальную модель. Это говорит нам о том, что компания достаточно активно работает в направлении улучшении софта, тогда как в плане производительности у гаджета и так все очень и очень хорошо. Теперь мы будем ждать, когда появятся детальные тесты нового планшета с новым процессором A12Z Bionic. После этого можно будет говорить детальнее.