iPad Pro получил мощный процессор

2020-03-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - iPad Pro; [98]
Буквально вчера компания Apple официально представила свой новый планшет iPad Pro, который обзавелся довольно интересной камерой на тыльной панели. Она очень стильно смотрится, при этом снимает шикарные кадры и в целом является лучшим решением на рынке. Однако вместе с этим внутри планшета установили процессор A12Z Bionic, который, как оказалось, не сильно превосходит в производительности оригинальную модель. Это говорит нам о том, что компания достаточно активно работает в направлении улучшении софта, тогда как в плане производительности у гаджета и так все очень и очень хорошо. Теперь мы будем ждать, когда появятся детальные тесты нового планшета с новым процессором A12Z Bionic. После этого можно будет говорить детальнее.


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