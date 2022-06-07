iPad медленно превращают в MacBook

Apple официально анонсировала iPadOS 16, последнюю версию своей операционной системы для iPad, которая будет выпущена в конце этого года. Благодаря апдейту операционной системы гаджет получит переработанное приложение «Дом» и поддержку облачных паролей в Safari, плюс позже в этом году появится новое приложение погоды и новое программное обеспечение для совместной работы. Но самое главное, что многозадачность получает огромный импульс с обновлением iPadOS в этом году, но только если вы используете iPad, оснащенный чипом M1. Функция Stage Manager, анонсированная Apple для операционной системы macOS Ventura, появится в iPadOS 16, а это означает, что приложения могут отображаться в виде окон, которые могут перекрываться друг с другом, и их можно перетаскивать между собой на экране.

Функция может извлечь выгоду из улучшенного экранного пространства внешнего дисплея (поддерживается разрешение до 6K) и может одновременно отображать до восьми приложений (четыре на самом iPad и четыре на внешнем дисплее). Apple также подчеркивает, как она приводит iPadOS в соответствие с настольными операционными системами. В официальном анонсе говорится, что в апдейте операционной системы учтены некоторые столь востребованные функции вроде возможности просмотра размера папки на iPad и возможность изменять расширения файлов. Новый эталонный цветовой режим также должен улучшить рабочие процессы фото и видео при работе на 12,9-дюймовом iPad Pro с дисплеем Liquid Retina XDR.
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