iPad mini 7 не получит ProMotion-дисплей

Аппаратное обеспечение Apple высшего уровня в настоящее время поддерживает технологию ProMotion с высокой частотой обновления, и, по словам аналитика дисплеев, обновление не будет реализовано на грядущем iPad mini 7. На вопрос об обновлении дисплея для iPad mini 7 аналитик с хорошими связями Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг ответил, что он был бы «удивлен», если бы планшет поддерживал технологию ProMotion. Его доводы в пользу того, что iPad mini 7 упустил это изменение, просты. В линейке непрофессиональных планшетов Apple используется объединительная панель a-Si LCD, несовместимая с ProMotion.

Если вам интересно, эта технология объединительной платы также используется в iPad mini 6 и помогает Apple снизить стоимость планшета при его массовом производстве из-за более низкой цены компонента. Причина, по которой серия iPad Pro стоит дороже, заключается в том, что в планшетах премиум-класса используются ЖК-экраны Oxide, также известные как IGZO. Эта технология предпочтительна в индустрии смартфонов, если компании хотят использовать в своих продуктах панели с более высокой контрастностью и высокой частотой обновления. Если бы Apple использовала технологию отображения IGZO на iPad mini 7, это, вероятно, повысило бы цену устройства, что сделало бы его менее привлекательным для клиентов, которые не хотят вкладывать средства в дорогой планшет. Так что, скорее всего, кардинальных изменений на рынке пока что не произойдёт.
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