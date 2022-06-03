iPadOS 16 превратит iPad в ноутбук

Поскольку до Всемирной конференции разработчиков Apple осталось всего несколько дней, утечки и слухи о предстоящих планах Apple в отношении программного обеспечения начинают появляться с удвоенной частотой. И владельцы iPad, вероятно, будут довольны развитием событий — Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что некоторые из самых больших объявлений года будут касаться iPadOS 16, включая расширение многозадачной системы iPad. Apple неуклонно, хотя и несколько медленно, улучшала многозадачность iPad. В нынешнем виде у вас могут быть открыты два окна рядом, а другое — в виде слайдера сбоку. Это работает более или менее, но его настройка может быть сложной, и неясно, как перемещать приложения или изменять их расположение.

Гурман сообщает, что iPadOS 16 «расширит этот интерфейс», что может означать многое. Однако в какой-то момент у Apple есть только один путь — полная многозадачность в свободной форме, как у Mac, где вы можете делать окна любого размера и формы, какие захотите. iPad может не зайти так далеко, поскольку разработчики в основном создавали свои приложения для нескольких конкретных размеров и соотношений сторон. Но теперь, когда экраны iPad практически размером с ноутбук, а многие модели оснащены теми же чипами M-серии, что и в последних компьютерах Apple Mac, у них достаточно мощности и пространства для одновременного запуска более трех приложений. В рамках продвижения многозадачности Гурман также сообщает, что Apple работает над новым способом просмотра и переключения между всеми вашими открытыми приложениями. Нынешняя система уже довольно похожа на ноутбук, поэтому будет интересно посмотреть, что здесь можно придумать ещё.