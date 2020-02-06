iPhone и Apple Watch могут скоро заменить ключи от машины

Смартфоны могут выполнять множество функций, и вскоре они смогут разблокировать, заблокировать и даже завести автомобиль. Функция, которая была обнаружена в бета-версии iOS 13.4 для разработчиков, позволяет владельцам iPhone и Apple Watch использовать устройства в качестве автомобильных ключей с NFC-совместимыми автомобилями.

9to5Mac обнаружил ссылки на «CarKey» API в бета-версии iOS 13.4. Согласно файлам, пользователям нужно будет только держать свои iPhone и Apple Watch рядом с транспортным средством, чтобы использовать их как ключ.

Считается, что Apple уже сотрудничает с некоторыми производителями автомобилей, чтобы внедрить CarKey, но пока что не было официального объявления от компании об этой функции.