macOS Catalina доступна как бесплатное обновление

Операционная система macOS Catalina теперь доступна для загрузки только определенным моделям компьютеров, которые можно посмотреть на официальном сайте компании.

Кроме того, добавлен ряд новых функций, в том числе Apple Sidecar, который позволяет использовать iPad в качестве дополнительного дисплея Mac, или можно использовать тот же iPad и рисовать с помощью Apple Pencil, это оценят художники и графические дизайнеры.

Apple Arcade - это еще одна новая функция, в рамках которой Apple представляет нечто похожее на Origin Access или Xbox Game Pass, за определенную сумму вы получаете неограниченный доступ к играм, в которые можно играть на Mac, iPhone, Apple TV и многих других.