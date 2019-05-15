Intel расширила свою линейку процессоров 9-го поколения. Intel Core i9-9900

Мобильные процессоры

На днях компания Intel объявила о крупном обновлении своей линейки процессоров 9-го поколения Coffee Lake Refresh: пользователям станут доступны 6 высокопроизводительных мобильных решений и 25 новых чипов для настольных ПК. Компания заявила о сохранении 14 нм техпроцесса, зато добавила новый функционал по разгону и поддержку W-Fi 6.Мобильные решения компании будут ориентироваться на три аудитории: геймеров, создателей контента и тех, кто хочет больше производительности и автономности в более тонком корпусе. Мобильные модели получили литеру H в названии.

Флагманом и, по совместительству, единственным представителем линейки с полностью разблокированным множителем является чип Core i9-9980HK, ориентированный на любителей достигать максимальных частот собственными руками. Процессор обладает 8 ядрами и 16 МБ кэш-памяти, работает на частоте 2,4 ГГц в штатном режиме и 4,9 ГГц в режиме Turbo. Энергопотребление не превышает 45 Вт. В компании позиционируют данный процессор, как решение для экстремально мощных игровых ноутбуков.

Топовый чип, как и его ближайший собрат Core i9-9980H получили поддержку новой технологии Thermal Velocity Boost, за счет которой процессор получает возможность авторазгона до частот, превышающих стандартный режим Turbo. Суть её проста: в режиме разгона система считывает температуру с крышки чипа, и если она не превышает 50 градусов, то увеличивает тактовую частоту на дополнительные 100 МГц.В новую линейку также вошли два 6-ядерных процессора Core i7, причем старшая модель Core i7-9850H получила возможность ограниченного разгона: не более 400 МГц от частоты режима Turbo. Замыкают серию два 4-ядерных чипа Core i5, предназначенные для использования в легких ноутбуках нового поколения.

Процессоры для настольных ПК

«K» означает разблокированный множитель, такие решения приглянутся энтузиастам;

«F» говорит о том, что в чип нет встроенного графического модуля;

«T» информирует о низком энергопотреблении процессорва.

У всех шести процессоров имеется поддержка технологи hyper-threading (увеличивает количество вычислительных потоков вдвое). Чипы поддерживают работу со 128 ГБ оперативной памяти и внешними дискретными видеокартами (благодаря наличию шины 16 PCIe 3.0). Решения работают с чипсетами семейства Intel 300, что выливается, кроме всего прочего, в поддержку интерфейса USB 3.1 G2, гибридных накопителей на базе памяти Intel Optane, а также гигабитного сетевого контроллера и скоростного стандарта беспроводных сетей Wi-Fi 6 (802.11ax).Представленные решения относятся к семействам массовых и бюджетных решений. Среди них Core i9, Core i7, Core i5, Core i3 и нашлось даже место для Pentium и Celeron. Помимо принадлежности к определенной линейке, решения имеют ряд суффиксов в обозначении:Флагман Intel Core i9-9900 получил 8 ядер (16 потоков), частоту 3,1 ГГц в обычном режиме и до 5,0 ГГц в режиме Turbo, кэш на 16 МБ, а также низкое энергопотребление в 65 Вт. Группу энергоэффективных процессоров (35 Вт) возглавил 8-ядерный (16 потоков) Core i9-9900T с частотами 2,1 ГГц и 4,4 ГГц соответственно. Цены на обе новинки $439.

Бюджетный сектор представлен 2-ядерными (2 потока) Celeron G4950, G4930 и G4930Т с частотами 3 - 3,3 ГГц без турбо режима и с кэш-памятью 2 МБ и невысокой ценой ($52 - $42). Чуть быстрее будут работать процессоры группы Pentium Gold: G5620, G5600T, G5420 и G5420T. Здесь уже 4 потока и 4 МБ кэш-памяти, а цена колеблется в диапазоне $86 -$64. Все эти решения, включая два чипа Core i3 поддерживают двухканальные модули памяти не быстрее DDR4-2400, тогда как остальные новинки прекрасно себя чувствуют с памятью DDR4-2666 и более быстрой.

Автор: Артем Костенко