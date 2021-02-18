realme Narzo 30A получил официальную дату релиза

Realme наконец-то объявила дату запуска в Индии Narzo 30A, Narzo 30 Pro 5G и realme Buds Air 2. Компания объявит о новых продуктах в стране 24 февраля, то есть в следующую среду. В своем твите компания официально объявила, что запуск состоится в 12 вечера по восточному стандартному времени (UTC + 05:30). Вы можете наблюдать за мероприятием в прямом эфире на официальных каналах производителя в социальных сетях и на YouTube. Наряду со смартфонами realme также подтвердила релиз Realme Buds Air 2. Стоит отметить, что вместе с запуском в Индии релиз пройдет и в других регионах мира, так что если вы ожидали свежий новый смартфон, то это отличная возможность получить крутой продукт. Судя по предыдущим сливам информации, устройство будет интересное.

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realme Narzo 30A получил официальную дату релиза

Realme наконец-то объявила дату запуска в Индии Narzo 30A, Narzo 30 Pro 5G и realme Buds Air 2. Компания ...
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