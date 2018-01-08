Обзор возможностей камеры Sony Alpha ILCE-A7R III

2018-01-08, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Sony Alpha ILCE-A7R III; [237]
Последнее время все популярнее у профессиональных фотографов становятся беззеркальные камеры. Такие решения более компактные, и технологичные, у тому же могут работать абсолютно бесшумно, а по характеристикам и качеству картинки ничуть не хуже «зеркальных коллег».

Именно поэтому, компания Sony решила не состязаться с Canon и Nikon, а сделать упор именно на беззеркальные решения.
И вот в преддверии Нового года, на полках магазинов появилась третья реинкарнация скоростной камеры с высоким разрешением и сменной оптикой Sony α7R III. Из ее особенностей можно отметить:

- 35 мм полнокадровую 42,4-мегапиксельную CMOS Exmor R матрицу с тыловой подсветкой с усовершенствованными элементами обработки изображения;

- новый чип препроцессора, который удваивает скорость считывания данных с матрицы, а также модернизированный процессор BIONZ X, который увеличивает скорость обработки изображения примерно в 1,8 раза по сравнению с α7R II;

- диапазон чувствительности ISO 100 - 32000 (может быть расширен до ISO 50 – 102400 для фото) и широкий 15-шаговый динамический диапазон при низких значениях чувствительности;

- непрерывная съемка со скоростью до 10 к/с в режиме бесшумной съемки или с механическим затвором со следящей автофокусировкой и автоматической экспозицией и до 8 к/с в режиме live view;

- съемка серий из 76 снимков в формате JPEG и до 28 в формате RAW;

- 399 точек фазового АФ, охватывающие 68% области изображения, 425 точек контрастного АФ и примерно в 2 раз более эффективная функция АФ по глазам;

- 5-осевая встроенная оптическая система стабилизации изображения, позволяющая увеличивать длительность выдержки на 5,5-шага;

- съемка 4K видео с высоким разрешением при полном считывании пикселей без объединения с поддержкой съемки с широким динамическим диапазоном Instant HDR;

- функция Anti-flicker, которая позволяет камере автоматически определять частоту мерцания освещения в момент спуска затвора, чтобы минимизировать влияние мерцания на полученное изображение;

- режим мульти-кадровой съемки с пиксельным сдвигом, который создает красивое реалистичное композитное изображение с высоким разрешением (170 Мп);

- два слота для карт памяти SD, увеличенное время работы от аккумулятора, скоростной интерфейс USB 3.1, Wi-Fi;

- компактный легкий корпус весом 572 г;

- ПО Imaging Edge, состоящее из трех компьютерных приложений: Remote (дистанционное управление), Viewer (просмотр) и Edit (монтаж).

При таких возможностях, заключенных в компактный легкий корпус, эта камера является мощным инструментом для фотографов, видеографов, создателей мультимедиа и всех профессионалов, которым требуется надежность, удобство и универсальность.

Единственное, что может удержать от немедленной покупки новинки, так это цена в 230 000 рублей.

Автор - Артем Костенко

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