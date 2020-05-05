Обзор ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB (AGAMMIXS11P-1TT-C). Быстрый SSD с 5-летней гарантией

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB обзор
Содержание
КомплектацияПоставляется в коробке с прозрачным окошком. На обратной стороне приведены подробные характеристики. На лицевой стороне нанесены отметки 3D NAND, NVMe, SLC Cooling, алгоритма LDPC.
Внешний видНа лицевую сторону установлен алюминиевый радиатор, окрашенный в ярко-красный цвет. В центре углубление с логотипом производителя.
Верхняя поверхность полигональной формы. Она увеличивает общую высоту накопителя. При не плотном прилегании крышки к плате в ноутбуке его можно будет сохранить при проведении апгрейда.
Сам радиатор представляет штампованный элемент. С внутренней стороны нанесен термоинтерфейс.
Выполнен ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB типоразмере 2280 с интерфейсом PCIe Gen3x4.
Печатная плата черного цвета. Нанесена наклейка с техническими данными. Установлен контроллер Silicon Motion SM2262EN.
Используется TLC 3D NAND. Это 64-слойная флеш-память. В схеме задействуется буферная DDR3 память.
СофтДля упрощения переноса системы при проведении апгрейда с официального сайта загружается утилита Acronis True image HD. Для настройки предлагается утилита SSD ToolBox. В главном окне выводится общая информация по температуре, доступному объему и версии прошивки.
Проводится диагностика: быстрая и полная.
В разделе утилит можно провести обновление прошивки, программы и провести безопасное удаление данных с накопителя.
Доступна оптимизация с запуском команды TRIM. Также отдельно выводится оптимизация операционной системы.
Вкладка с информацией по системе.
Тесты ADATA XPG Spectrix S40G RGBУстанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Anvil
AJA
Итоги по ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TBADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB – станет правильным выбором в высокопроизводительную рабочую станцию или игровую систему, предложив большой объем под хранение данных, высокие скорости работы, пассивное охлаждение и отсутствие перегрева при продолжительной нагрузке. Весомым плюсом станут пятилетняя гарантия и доступная стоимость на фоне конкурентов.
ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".