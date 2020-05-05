Обзор ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB (AGAMMIXS11P-1TT-C). Быстрый SSD с 5-летней гарантией

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование твердотельного диска ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 512GB, продемонстрировавший высокие скорости обмена данными и оснащенный радиатором охлаждения. Тогда же упоминали о наличии в линейке версий объемами 1 и 2 Тбайт. И сегодня мы поделимся опытом эксплуатации ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB, выбранный в качестве системного в сборку на базе процессоре Intel Core i9-9900K и видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с прозрачным окошком. На обратной стороне приведены подробные характеристики. На лицевой стороне нанесены отметки 3D NAND, NVMe, SLC Cooling, алгоритма LDPC.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

Внешний вид

На лицевую сторону установлен алюминиевый радиатор, окрашенный в ярко-красный цвет. В центре углубление с логотипом производителя.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

Верхняя поверхность полигональной формы. Она увеличивает общую высоту накопителя. При не плотном прилегании крышки к плате в ноутбуке его можно будет сохранить при проведении апгрейда.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

Сам радиатор представляет штампованный элемент. С внутренней стороны нанесен термоинтерфейс.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

Выполнен ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB типоразмере 2280 с интерфейсом PCIe Gen3x4.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

Печатная плата черного цвета. Нанесена наклейка с техническими данными. Установлен контроллер Silicon Motion SM2262EN.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

Используется TLC 3D NAND. Это 64-слойная флеш-память. В схеме задействуется буферная DDR3 память.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

Софт

Для упрощения переноса системы при проведении апгрейда с официального сайта загружается утилита Acronis True image HD. Для настройки предлагается утилита SSD ToolBox. В главном окне выводится общая информация по температуре, доступному объему и версии прошивки.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

Проводится диагностика: быстрая и полная.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

В разделе утилит можно провести обновление прошивки, программы и провести безопасное удаление данных с накопителя.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

Доступна оптимизация с запуском команды TRIM. Также отдельно выводится оптимизация операционной системы.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

Вкладка с информацией по системе.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

Тесты ADATA XPG Spectrix S40G RGB

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

HD Tune Pro:

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

CrystalDiskMark:

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

AS SSD Benchmark:

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

Anvil

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

AJA

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

Итоги по ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

Золото. Выбор редакции MegaObzorADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB – станет правильным выбором в высокопроизводительную рабочую станцию или игровую систему, предложив большой объем под хранение данных, высокие скорости работы, пассивное охлаждение и отсутствие перегрева при продолжительной нагрузке. Весомым плюсом станут пятилетняя гарантия и доступная стоимость на фоне конкурентов.
ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB
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