Обзор ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB (AGAMMIXS11P-1TT-C). Быстрый SSD с 5-летней гарантией

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование твердотельного диска ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 512GB , продемонстрировавший высокие скорости обмена данными и оснащенный радиатором охлаждения. Тогда же упоминали о наличии в линейке версий объемами 1 и 2 Тбайт. И сегодня мы поделимся опытом эксплуатации ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB, выбранный в качестве системного в сборку на базе процессоре Intel Core i9-9900K и видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Комплектация

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке с прозрачным окошком. На обратной стороне приведены подробные характеристики. На лицевой стороне нанесены отметки 3D NAND, NVMe, SLC Cooling, алгоритма LDPC.

Внешний вид

На лицевую сторону установлен алюминиевый радиатор, окрашенный в ярко-красный цвет. В центре углубление с логотипом производителя.

Верхняя поверхность полигональной формы. Она увеличивает общую высоту накопителя. При не плотном прилегании крышки к плате в ноутбуке его можно будет сохранить при проведении апгрейда.

Сам радиатор представляет штампованный элемент. С внутренней стороны нанесен термоинтерфейс.

Выполнен ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB типоразмере 2280 с интерфейсом PCIe Gen3x4.

Печатная плата черного цвета. Нанесена наклейка с техническими данными. Установлен контроллер Silicon Motion SM2262EN.

Используется TLC 3D NAND. Это 64-слойная флеш-память. В схеме задействуется буферная DDR3 память.

Софт

Для упрощения переноса системы при проведении апгрейда с официального сайта загружается утилита Acronis True image HD. Для настройки предлагается утилита SSD ToolBox. В главном окне выводится общая информация по температуре, доступному объему и версии прошивки.

Проводится диагностика: быстрая и полная.

В разделе утилит можно провести обновление прошивки, программы и провести безопасное удаление данных с накопителя.

Доступна оптимизация с запуском команды TRIM. Также отдельно выводится оптимизация операционной системы.

Вкладка с информацией по системе.

Тесты ADATA XPG Spectrix S40G RGB

HD Tune Pro:

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil

AJA

Итоги по ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB – станет правильным выбором в высокопроизводительную рабочую станцию или игровую систему, предложив большой объем под хранение данных, высокие скорости работы, пассивное охлаждение и отсутствие перегрева при продолжительной нагрузке. Весомым плюсом станут пятилетняя гарантия и доступная стоимость на фоне конкурентов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".