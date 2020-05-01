Обзор Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC (NE6208TS20LC-150A). Флагманская видеокарта для 4К

Продолжая изучение актуальных видеокарт, сегодня в центре внимания будет флагманская Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC, ориентированная на игры в 4К-разрешении. Построена она на базе процессора TU102 с 4532 потоковыми вычислительными ядрами CUDA, 88 блоками для ускорения трассировки лучей, 544 тензорными блоками для операций глубокого обучения. Установлено 11 Гбайт памяти GDDR6 с 352-битной шиной.

Ее можно свободно приобрести в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется видеокарта в коробке с традиционным оформлением. На обратной стороне общая информация на нескольких языках. Комплект включает переходник питания, держатель для видеокарты и инструкцию.

Внешний вид

За охлаждение отвечает двухвентиляторный кулер. На материнской плате занимает три слота расширения.

Во избежание провисания за счет веса предусмотрели плексигласовый держатель. Он прозрачный, фиксируется за счет винтов на заглушках расширения. Вторая точка фиксации в тыльной части.

В оформлении кожуха используются сочетания разных типов поверхностей. Выглядит стильно и аккуратно.

Под кожухом расположен массивный двухсекционный радиатор с алюминиевыми ребрами. Пять шестимиллиметровых медных трубок.

В основе две пластины с алюминиевой контактной площадкой. В Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC осуществляется контакт не только с графическим ядром, но и памятью, и силовыми элементами.

За активное охлаждение отвечают два 90 мм вентилятора с изогнутой крыльчаткой. Применен подшипник с увеличенным ресурсом службы.

Обратная сторона печатной платы защищена металлической пластиной со схематичным рисунком. Она участвует в отводе тепла и усиливает конструкцию.

Дополнительное питание подается через два 8-пиновых разъема на боковой грани.

На задней панели три DisplayPort, USB Type-C и HDMI. Вентиляционная решетка в виде сот.

Есть зона со светодиодной подсветкой. Находится она под логотипом GeForce RTX. Только зеленое свечение.

Используется 13-фазная система питания с контроллером uP9512P. Чипы памяти Micron. Это GDDR6 с шиной 352-бит.

Частоты чипа TU102 разогнаны до 1650 МГц. Для этой видеокарты рекомендуется блок питания мощностью 650 Вт.

Тесты Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Batman AK 1440p: Palit RTX 2080 Ti, RTX 2080 Super, 2070 Super

Tomb Raider 1440p: Palit RTX 2080 Ti, RTX 2080 Super, 2070 Super

Rainbow Six Siege 1440p: Palit RTX 2080 Ti, RTX 2080 Super, 2070 Super

Температура

Шум

FireStrike

TimeSpy

NightRaid

PCMark

3DMark

BattleField 5

The Witcher 3

Gears of War 5

FarCry New Dawn

Metro Exodus

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC обзор

Итоги по Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC и в 2020 году остается видеокартой флагманского уровня, предлагающей высокий уровень быстродействия под игры в 4К-разрешении. Заводской разгон, эффективное и тихое охлаждение, фирменное программное обеспечение для разгона. К тому же она еще и стоит дешевле, чем большинство предложений конкурентов с фирменным охлаждением. Из минусов отметим перекрытие трех слотов на материнской плате.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".