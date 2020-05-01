Обзор Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC (NE6208TS20LC-150A). Флагманская видеокарта для 4К

Продолжая изучение актуальных видеокарт, сегодня в центре внимания будет флагманская Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC, ориентированная на игры в 4К-разрешении. Построена она на базе процессора TU102 с 4532 потоковыми вычислительными ядрами CUDA, 88 блоками для ускорения трассировки лучей, 544 тензорными блоками для операций глубокого обучения. Установлено 11 Гбайт памяти GDDR6 с 352-битной шиной.

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Ее можно свободно приобрести в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Комплектация

Поставляется видеокарта в коробке с традиционным оформлением. На обратной стороне общая информация на нескольких языках. Комплект включает переходник питания, держатель для видеокарты и инструкцию.

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Внешний вид

За охлаждение отвечает двухвентиляторный кулер. На материнской плате занимает три слота расширения.

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Во избежание провисания за счет веса предусмотрели плексигласовый держатель. Он прозрачный, фиксируется за счет винтов на заглушках расширения. Вторая точка фиксации в тыльной части.

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

В оформлении кожуха используются сочетания разных типов поверхностей. Выглядит стильно и аккуратно.

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Под кожухом расположен массивный двухсекционный радиатор с алюминиевыми ребрами. Пять шестимиллиметровых медных трубок.

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

В основе две пластины с алюминиевой контактной площадкой. В Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC осуществляется контакт не только с графическим ядром, но и памятью, и силовыми элементами.

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

За активное охлаждение отвечают два 90 мм вентилятора с изогнутой крыльчаткой. Применен подшипник с увеличенным ресурсом службы.

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Обратная сторона печатной платы защищена металлической пластиной со схематичным рисунком. Она участвует в отводе тепла и усиливает конструкцию.

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Дополнительное питание подается через два 8-пиновых разъема на боковой грани.

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

На задней панели три DisplayPort, USB Type-C и HDMI. Вентиляционная решетка в виде сот.

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Есть зона со светодиодной подсветкой. Находится она под логотипом GeForce RTX. Только зеленое свечение.

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Используется 13-фазная система питания с контроллером uP9512P. Чипы памяти Micron. Это GDDR6 с шиной 352-бит.

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Частоты чипа TU102 разогнаны до 1650 МГц. Для этой видеокарты рекомендуется блок питания мощностью 650 Вт.

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Тесты Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Batman AK 1440p: Palit RTX 2080 Ti, RTX 2080 Super, 2070 Super

Tomb Raider 1440p: Palit RTX 2080 Ti, RTX 2080 Super, 2070 Super

Rainbow Six Siege 1440p: Palit RTX 2080 Ti, RTX 2080 Super, 2070 Super

Температура

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Шум

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

FireStrike

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

TimeSpy

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

NightRaid

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

PCMark

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

3DMark

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

BattleField 5

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The Witcher 3

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Gears of War 5

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FarCry New Dawn

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Metro Exodus

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC обзор

Итоги по Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Золото. Выбор редакции MegaObzorPalit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC и в 2020 году остается видеокартой флагманского уровня, предлагающей высокий уровень быстродействия под игры в 4К-разрешении. Заводской разгон, эффективное и тихое охлаждение, фирменное программное обеспечение для разгона. К тому же она еще и стоит дешевле, чем большинство предложений конкурентов с фирменным охлаждением. Из минусов отметим перекрытие трех слотов на материнской плате.
Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC
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