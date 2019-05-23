Обзор AMD Ryzen 7 2700X Pinnacle Ridge. Тесты процессора в 2019 году

Несмотря на то, что с момента релиза AMD Ryzen 7 2700X прошло уже достаточно много времени, он все еще остается актуальным как в вопросе стоимости, так и уровня быстродействия в сравнении с процессорами Intel. Сегодня мы детально рассмотрим его в рамках «Лаборатории» и проведем тестирование в актуальных бенчмарках.

Особенности и технологии

Процессор широко представлен в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Процессоры 2000 серии идут с кодовым названием Pinnacle Ridge. Архитектура не изменилась со времени первого поколения, но сменился техпроцесс с 14нм до 12 нм.

Новый техпроцесс позволил увеличить производительность транзисторов, снизив на фоне токи утечки. Это же отразилось на увеличении тактовой частоты в среднем на 300 Мгц.

Изменились алгоритмы управления частотой при нагрузке, авторазгон применяется агрессивнее. В зависимости от сценария эксплуатации, процессор сможет задействовать все свои вычислительные ресурсы.

Реализована поддержка с оперативной памяти до DDR4-2933 МГц. Есть технология адаптации и обучения AMD SenseMI. Претерпел изменение контроллер памяти, хотя, скорее всего, это улучшение формально. Процессоры первого поколения также поддерживали эту частоту.

Сохранена совместимость с ранее вышедшими платами, но был представлен и новый набор системной логики X470. Больших изменений в сравнении с X370 нет.

Разгон

1000 серия не отличалась каким-либо значимым разгонным потенциалом. Частота в 4000 МГц была потолком для всей серии в целом. Новый техпроцесс смог повысить потолок разгона, но только в ограниченном диапазоне. Максимально с AMD Ryzen 7 2700X можно будет получить 4150 МГц. Температура при этом в режиме полной нагрузки держалась на отметке в 91 градус.

Тесты AMD Ryzen 7 2700X

Cinebench 10 Single

Cinebench 10 Multi

3DMark Skydiver

GeekBench

AMD Ryzen 7 2700X в играх

Far Cry 5 Ultra FHD

Assasins Creed Origin Ultra FHD

GTA 5 Ultra FHD

Rise of the Tombraider Ultra FHD

Battlefield 1 Ultra FHD

Итоги по AMD Ryzen 7 2700X

AMD Ryzen 7 2700X выступает привлекательным решением для сборки игровой системы, обеспечивая высокий уровень быстродействия в играх и рабочих задачах. Его главным преимуществом в сравнении с сопоставимыми решениями выступает стоимость. Этого процессора достаточно для раскрытия топовых видеокарт AMD и NVIDIA. К слабым сторонам можно отнести слабый разгонный потенциал.