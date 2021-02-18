Обзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. Тесты материнской платы, разгон

В начале года мы проводили тестирование ASRock X299 TAICHI CLX , одной из особенностей которой стала интеграция подсветки с экосистемой Razer Chroma SDK. Не так давно производитель представил сразу несколько плат под новые процессоры AMD Ryzen 5000 на чипсетах AMD B550 и X570. В них используется фирменная подсветка Razer Chroma RGB. Помимо этого, заявлены 16-фазная подсистема питания с твердотельными конденсаторами и катушками индуктивности, улучшенное питание оперативной памяти.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION обзор

К моменту публикации обе платы появились в официальной российской рознице. Мы, в свою очередь, протестировали на примере ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION.

Комплектация

Упакована в коробке с тематическим оформлением. На обратной стороне описаны основные особенности и технические характеристики.

Откидная крышка и прозрачное окошко, позволяющее осмотреть внешний вид платы до распаковки. Внутри два отдельных отсека.

Комплект включает отвертку, набор М.2 винтов, диск с ПО, руководство пользователя и гарантийный талон, наклейку с логотипом, пару стяжек, четыре SATA-кабеля, антенну Wi-Fi с подставкой.

Внешний вид

На плате есть сразу несколько зон с многоцветной подсветкой. Это декоративный кожух на портах ввода/вывода, радиатор на чипсете и продольная лента вдоль всего края.

Смотрится интересно. В отличие от материнских плат других производителей, тут есть интеграция и совместимость сразу с разными решениями, включая настенные панели и компоненты для сборки.

Сама идея заключается в управлении всей подсветкой и эффектами с одного окна. Пример такой работы рассматривали в отдельном материале по Razer Chroma SDK

Но есть и визуальные упрощения, в отличие от материнских плат TAICHI, убрали элементы декора с шестеренками.

Дополнительные периферийные устройства можно подключить через два коннектора RGB 12V и ARGB 5V. Распределены они отдельными группами внизу и сверху.

Общий дизайн у платы получился эффектным с преобладанием черных цветов. Большая часть лицевой стороны закрыта металлической «броней».

Также есть защитная металлическая пластина на обратной стороне. За счет нее повышается общая жесткость. На металл нанесен девиз компании Razer.

На лицевой стороне ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION три раздельно снимаемых радиатора. Два из них скрывают М.2 коннекторы под твердотельные накопители. Поддерживаются скоростные PCIe 4.0.

Выведены три PCIe x16. Все они с металлическим армированием, предотвращающим излом при установке больших видеокарт. Есть два PCIe 3.0 x1.

Доступны четыре слота под DDR4 память. Подсистема памяти тут усилена, позволяет устанавливать и разгонять планки до частоты 5400 МГц.

Питание подается через два 8-пиновых гнезда питания процессора и один 24-контактный ATX. Установлены твердотельные конденсаторы и катушки индуктивности с высоким ресурсом службы.

С элементов питания отводится тепло с помощью двух массивных радиаторов с оребрением. Между собой блоки соединены медной трубкой. Охлаждение чипсета пассивное, обеспечивает полностью бесшумный режим.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION располагает одним USB 3.2 gen.2 и двумя USB 3.2 gen.1, два USB 2.0 для подключения интерфейсной панели.

Под подключение активного охлаждения выделены шесть PWM-разъемов с регулируемой скоростью вращения. Один из них оптимизирован под жидкостные системы.

Доступны восемь SATA под дисковую подсистему. Четыре из них обеспечены чипом ASMedia ASM1061. Поддерживаются RAID 0, RAID 1 и RAID 10.

Есть панель POST-кодов. Кнопки включения и перезагрузки в условиях открытого стенда. Кнопка очистки BIOS.

Сетевые возможности реализованы Killer E3100X со скоростью 2.5G. Беспроводной модуль с актуальным Wi-Fi 6. В комплекте идет внешняя антенна с MU-MIMO. Bluetooth 5.1 для внешней периферии.

Звуковой тракт экранирован. Это 7.1 контроллер Realtek ALC1220. ЦАП для наушников NE5532 Premium. В схеме применены качественные компоненты.

Панель ввода/вывода включает гнезда для антенны, HDMI, DisplayPort, четыре USB 3.2 gen.1, один USB 3.2 gen.2, один USB-C, два USB 2.0, оптический аудиовыход, аудиоразъемы, кнопки Clear CMOS и обновление BIOS.

BIOS

Интерфейс BIOS также был обновлен в стилистике Razer, общая же структура сохранена. По умолчанию открывается окно со списком базовой информации.

В разделе разгона выставляются дополнительные параметры процессора и памяти.

Опции управления системой. Список программ предлагает управление подсветкой, настройку RAID, глубокую очистку SSD, NVMe, установку BIOS.

Мониторинг работы компонентов.

Функции безопасности.

Razer Synapse 3

Опции загрузки.Управлять подсветкой ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION можно с помощью центра Razer Synapse 3. В главном окне выводится список подключенных устройств.

Для 5V ARGB разъемов предлагается выбрать тип устройства (светодиодная лента, вентилятор). Добавить сгиб 90 градусов и задать количество светодиодов. Все это в отличие от того, что предлагается на других платах, дает возможность задачи сложных эффектов подсветки.

В полном окне управления выбирается уровень яркости для каждого разъема в отдельности и самой материнской платы. Набор эффектов.

Подробный редактор с выбором расширенных эффектов и настройки собственных сценариев.

Тесты

Тестирование ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION проводилось с процессором AMD Ryzen 5 3600, видеокартой GeForce GTX 1650 и памятью DDR4-3600. Для начала проведем наш традиционный набор тестов.

Замеры скорости накопителя с интерфейсом PCIe 4.0.

Разгон

С учетом чипсета в этой материнской плате и используемом нами процессоре, мы проведем только разгон оперативной памяти. Смогли получить стабильную работу на частоте DDR4-4400, разогнав с DDR4-3600 в XMP, с таймингами CL18.

Тесты с Radeon RX 6800 XT

Итоги по ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION – материнская плата для актуальных процессоров AMD Ryzen, предлагающая качественное техническое оснащение, усиленную подсистему питания, хороший набор портов ввода/вывода, интерфейсы для плат расширения и подключения скоростных разъемов на лицевой панели корпуса, кнопки старта и перезагрузки в условиях открытого стенда. Отличный вариант в системы, которые собираются с акцентом на привлекательность внешнего вида, здесь помимо продвинутой интеграции разных компонентов, есть еще и тонкая настройка эффектов в адресных светодиодных лентах и вентиляторах.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".