Обзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. Тесты материнской платы, разгон

В начале года мы проводили тестирование ASRock X299 TAICHI CLX, одной из особенностей которой стала интеграция подсветки с экосистемой Razer Chroma SDK. Не так давно производитель представил сразу несколько плат под новые процессоры AMD Ryzen 5000 на чипсетах AMD B550 и X570. В них используется фирменная подсветка Razer Chroma RGB. Помимо этого, заявлены 16-фазная подсистема питания с твердотельными конденсаторами и катушками индуктивности, улучшенное питание оперативной памяти.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

К моменту публикации обе платы появились в официальной российской рознице. Мы, в свою очередь, протестировали на примере ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION обзор

Комплектация

Упакована в коробке с тематическим оформлением. На обратной стороне описаны основные особенности и технические характеристики.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Откидная крышка и прозрачное окошко, позволяющее осмотреть внешний вид платы до распаковки. Внутри два отдельных отсека.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Комплект включает отвертку, набор М.2 винтов, диск с ПО, руководство пользователя и гарантийный талон, наклейку с логотипом, пару стяжек, четыре SATA-кабеля, антенну Wi-Fi с подставкой.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Внешний вид

На плате есть сразу несколько зон с многоцветной подсветкой. Это декоративный кожух на портах ввода/вывода, радиатор на чипсете и продольная лента вдоль всего края.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Смотрится интересно. В отличие от материнских плат других производителей, тут есть интеграция и совместимость сразу с разными решениями, включая настенные панели и компоненты для сборки.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Сама идея заключается в управлении всей подсветкой и эффектами с одного окна. Пример такой работы рассматривали в отдельном материале по Razer Chroma SDK.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Но есть и визуальные упрощения, в отличие от материнских плат TAICHI, убрали элементы декора с шестеренками.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Дополнительные периферийные устройства можно подключить через два коннектора RGB 12V и ARGB 5V. Распределены они отдельными группами внизу и сверху.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Общий дизайн у платы получился эффектным с преобладанием черных цветов. Большая часть лицевой стороны закрыта металлической «броней».

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Также есть защитная металлическая пластина на обратной стороне. За счет нее повышается общая жесткость. На металл нанесен девиз компании Razer.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

На лицевой стороне ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION три раздельно снимаемых радиатора. Два из них скрывают М.2 коннекторы под твердотельные накопители. Поддерживаются скоростные PCIe 4.0.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Выведены три PCIe x16. Все они с металлическим армированием, предотвращающим излом при установке больших видеокарт. Есть два PCIe 3.0 x1.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Доступны четыре слота под DDR4 память. Подсистема памяти тут усилена, позволяет устанавливать и разгонять планки до частоты 5400 МГц.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Питание подается через два 8-пиновых гнезда питания процессора и один 24-контактный ATX. Установлены твердотельные конденсаторы и катушки индуктивности с высоким ресурсом службы.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

С элементов питания отводится тепло с помощью двух массивных радиаторов с оребрением. Между собой блоки соединены медной трубкой. Охлаждение чипсета пассивное, обеспечивает полностью бесшумный режим.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION располагает одним USB 3.2 gen.2 и двумя USB 3.2 gen.1, два USB 2.0 для подключения интерфейсной панели.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Под подключение активного охлаждения выделены шесть PWM-разъемов с регулируемой скоростью вращения. Один из них оптимизирован под жидкостные системы.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Доступны восемь SATA под дисковую подсистему. Четыре из них обеспечены чипом ASMedia ASM1061. Поддерживаются RAID 0, RAID 1 и RAID 10.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Есть панель POST-кодов. Кнопки включения и перезагрузки в условиях открытого стенда. Кнопка очистки BIOS.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Сетевые возможности реализованы Killer E3100X со скоростью 2.5G. Беспроводной модуль с актуальным Wi-Fi 6. В комплекте идет внешняя антенна с MU-MIMO. Bluetooth 5.1 для внешней периферии.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Звуковой тракт экранирован. Это 7.1 контроллер Realtek ALC1220. ЦАП для наушников NE5532 Premium. В схеме применены качественные компоненты.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Панель ввода/вывода включает гнезда для антенны, HDMI, DisplayPort, четыре USB 3.2 gen.1, один USB 3.2 gen.2, один USB-C, два USB 2.0, оптический аудиовыход, аудиоразъемы, кнопки Clear CMOS и обновление BIOS.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

BIOS

Интерфейс BIOS также был обновлен в стилистике Razer, общая же структура сохранена. По умолчанию открывается окно со списком базовой информации.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

В разделе разгона выставляются дополнительные параметры процессора и памяти.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Опции управления системой. Список программ предлагает управление подсветкой, настройку RAID, глубокую очистку SSD, NVMe, установку BIOS.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Мониторинг работы компонентов.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Функции безопасности.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Опции загрузки.

Razer Synapse 3

Управлять подсветкой ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION можно с помощью центра Razer Synapse 3. В главном окне выводится список подключенных устройств.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Для 5V ARGB разъемов предлагается выбрать тип устройства (светодиодная лента, вентилятор). Добавить сгиб 90 градусов и задать количество светодиодов. Все это в отличие от того, что предлагается на других платах, дает возможность задачи сложных эффектов подсветки.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

В полном окне управления выбирается уровень яркости для каждого разъема в отдельности и самой материнской платы. Набор эффектов.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Подробный редактор с выбором расширенных эффектов и настройки собственных сценариев.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Тесты

Тестирование ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION проводилось с процессором AMD Ryzen 5 3600, видеокартой GeForce GTX 1650 и памятью DDR4-3600. Для начала проведем наш традиционный набор тестов.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Замеры скорости накопителя с интерфейсом PCIe 4.0.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Разгон

С учетом чипсета в этой материнской плате и используемом нами процессоре, мы проведем только разгон оперативной памяти. Смогли получить стабильную работу на частоте DDR4-4400, разогнав с DDR4-3600 в XMP, с таймингами CL18.

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Тесты с Radeon RX 6800 XT

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Итоги по ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION

Золото. Выбор редакции MegaObzorASRock B550 TAICHI RAZER EDITION – материнская плата для актуальных процессоров AMD Ryzen, предлагающая качественное техническое оснащение, усиленную подсистему питания, хороший набор портов ввода/вывода, интерфейсы для плат расширения и подключения скоростных разъемов на лицевой панели корпуса, кнопки старта и перезагрузки в условиях открытого стенда. Отличный вариант в системы, которые собираются с акцентом на привлекательность внешнего вида, здесь помимо продвинутой интеграции разных компонентов, есть еще и тонкая настройка эффектов в адресных светодиодных лентах и вентиляторах.
ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION
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