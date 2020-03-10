Обзор ASUS PRIME X570-PRO. Тесты материнской платы

2020-03-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ASUS PRIME X570-PRO; [203]
Мы продолжаем изучение материнских плат, построенных на чипсете X570 и рассчитанных на процессоры AMD Ryzen третьего поколения. Сегодня в центре внимания будет ASUS PRIME X570-PRO, ориентированная на массового пользователя и предлагающая баланс между стоимостью, качеством используемых материалов и предлагаемым функционалом.

ASUS PRIME X570-PRO

К моменту публикации она уже находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает SATA-кабели, переходник для подключения лицевой панели корпуса, винты для М.2, кабель под светодиодную ленту, диск с ПО и руководство пользователя. Собрано все в коробке с наглядной информацией по особенностям ее строения и предлагаемым технологиям.

ASUS PRIME X570-PRO

Внешний вид

Выполнена в формфакторе ATX. Оформлена в черно-белой стилистике. Как и в рассмотренной ранее плате ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI), тут используются пластиковые кожухи в районе панели разъемов и чипсета.

ASUS PRIME X570-PRO

Внешний вид у нее привлекательный и сдержанный. Есть зона со светодиодной подсветкой на одном из кожухов.

ASUS PRIME X570-PRO

В ASUS PRIME X570-PRO подсистема питания выполнена по 14-фазной схеме. За управление отвечает DIGI+ VRM EPU ASP1106GGQW.

ASUS PRIME X570-PRO

На силовых элементах расположены алюминиевые радиаторы с дополнительным оребрением. Нанесен термоинтерфейс.

ASUS PRIME X570-PRO

Питание подается через 24-пиновый ATX, а также дополнительное через 8- и 4-пиновые разъемы процессора.

ASUS PRIME X570-PRO

Под кожухом чипсета находится металлический радиатор с 40 мм вентилятором, обеспечивающим активное охлаждение. Тут также есть ограниченная зона с подсветкой.

ASUS PRIME X570-PRO

Для подключения дисковой подсистемы выделено шесть SATA III разъемов. Все они направлены горизонтально.

ASUS PRIME X570-PRO

Дополнительно к ним можно будет подключить два диска формата M.2 с поддержкой режима PCI-e ×4 Gen 4. На нижнем слоте есть съемный радиатор.

ASUS PRIME X570-PRO

Под платы расширения выделено два PCI-e 4.0 x16, один PCI-e 3.0 x16, три PCI-e 4.0 x1. Первые два разъема под видеокарты с армированным усилением.

ASUS PRIME X570-PRO

Для оперативной памяти выделено четыре слота DDR4. Поддерживается установка до 128 Гбайт памяти с частотой до 4400 МГц.

ASUS PRIME X570-PRO

В районе слотов находятся индикаторы инициализации. Отдельного OLED-дисплея на плате не предусмотрено. Здесь же колодка для светодиодной ленты 12V.

ASUS PRIME X570-PRO

За звук в ASUS PRIME X570-PRO отвечает кодек Realtek S1220A. Сама зона экранирована от основной части платы. Используются японские конденсаторы. Усилители Texas Instruments RC4850 и OPA1688.

ASUS PRIME X570-PRO

Гигабитный сетевой контроллер Intel I211-AT. Предусмотрена защита от статического электричества и скачков.

ASUS PRIME X570-PRO

Как и в прошлой плате, тут предлагается поддержка и 12V, и 5V светодиодных лент. Все они с синхронизацией ASUS Aura.

ASUS PRIME X570-PRO

Для организации активного охлаждения выделено сразу семь 4-пиновых разъемов, два из них под систему жидкостного охлаждения.

ASUS PRIME X570-PRO

На панели разъемов доступны семь USB 3.2, один USB Type-C, PS/2, гнездо RJ-45, HDMI, DisplayPort, оптический аудиовыход.

BIOS

Графический BIOS оформлен в традиционной стилистике. Главный экран представляет собой сборную информацию по компонентам и доступ к быстрым настройкам.

ASUS PRIME X570-PRO

Во вкладке Main проводится контроль общих параметров и списка ключевых устройств.

ASUS PRIME X570-PRO

Мониторить температуру можно в отдельной вкладке.

ASUS PRIME X570-PRO

Детальные инструменты по ручному разгону процессора и памяти. Также доступен автоматический разгон без тщательного подбора параметров.

ASUS PRIME X570-PRO

Дополнительные настройки.

ASUS PRIME X570-PRO

Корректируются режимы работы подключенных вентиляторов.

ASUS PRIME X570-PRO

ASUS PRIME X570-PRO

ASUS PRIME X570-PRO

Тесты

Тестирование платы с процессором AMD Ryzen 5 3600 с оперативной памятью T-Force XTREEM ARGB DDR4 с тактовой частотой 3600 МГц и видеокартой Palit GeForce RTX 2070 Super.

CPU-Z

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

AIDA 64

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

3DMark 11

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Futuremark

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

WinRar

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Cinebench

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

ASUS PRIME X570-PRO обзор

Итоги по ASUS PRIME X570-PRO

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS PRIME X570-PRO при невысокой стоимости предлагает все необходимые инструменты для сборки высокопроизводительной системы, а также проведения разгона процессора и памяти. Аккуратный внешний вид, одновременная поддержка лент 12V и 5V с Aura Sync, PCI-e 4.0, радиатор на М.2, семь USB и один USB Type-C, активное охлаждение чипсета. Придраться можно к отсутствию радиатора на втором М.2.
ASUS PRIME X570-PRO получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы ASUS PRIME X570-PRO
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