Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX. Материнская память для установки рекордов разгона

Средняя стоимость этой платы в ключевых российских магазинах составляет 40 000 рублей.
КомплектацияУпакована в коробку с подробным описанием особенностей и таблицей с техническими характеристиками. Откидная крышка с отдельной нишей с материнской платой.
Комплект включает модуль DIMM.2 с радиатором, восемь SATA-кабелей, три внешних температурных датчика, М.2 винты, переходник для подключения лицевой панели, держатель для видеокарты, удлинитель для светодиодной ленты, антенну Wi-Fi, наклейки с фирменной символикой, документацию.
Внешний видВыполнена в распространённом ATX-формате, обеспечивая широкую совместимость как с корпусами, так и открытыми стендами.
Плата располагает кнопками для запуска системы и сброса настроек. Группа переключателей для тонкой настройки и возврата к удачным настройкам BIOS. Индикатор POST-кодов. Контакты для мониторинга напряжений.
Питание подается через 24-пиновый и два 8-пиновых коннектора питания процессора. Они с металлическим армированием.
Отказались от пластикового декора. Массивный трехсекционный металлический радиатор, объединенный никелированной медной трубкой.
В ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX используется 18-фазная подсистема питания с качественными компонентами. Сборки до 90А. Контроллер ISL69269.
Два слота под оперативную память DDR4. Расположены они общей группой, упрощая использование экстремального охлаждения.
Рядом с ними DIMM.2 разъем. Для него в комплекте предусмотрен модуль с двумя посадочными местами под М.2 накопители.
Еще два М.2 на плате. Ближайший к процессорному сокету сопровождается массивным радиатором. Актуально для современных PCI 4.0 накопителей, отличающихся высокими рабочими температурами. Оставшийся также с термоинтерфейсом и металлической броней.
Для видеокарт и плат расширения доступны два PCI 4.0 x16 и один PCIe 3.0 x4. Разъемы усилены металлом. Дополнительно предусмотрели держатель для тяжелых видеокарт.
С учетом того, что плата может использоваться не только для установки рекордов, уделили внимание визуальной составляющей. Есть несколько зон с фирменной подсветкой ASUS AURA.
Коннекторы для подключения внешних светодиодных лент ARGB и RGB. Подсвечиваемая стеклянная панель в районе SATA-коннекторов.
Расположены последние тут под углом. Всего их 8, как и комплектных кабелей.
Поддерживается скоростной USB 3.2 gen.2. По периметру распределены 4-пиновые разъемы для вентиляторов и помпы жидкостного охлаждения.
Топовая аудиоподсистема с Realtek ALC4080 в экранированной зоне. Усилитель для наушников Savitech SV3H712.
Панель портов ввода/вывода у ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX включает кнопки обновления BIOS, сброса настроек, PS/2, пять USB 3.2 gen.1, USB 3.2 gen.2, USB-C, 2.5 гигабитный RJ-45 (Intel i225-v), выходы на антенну Wi-Fi 6e, оптический аудиовыход и пять аудиоразъемов.
BIOSХарактерное для ROG MAXIMUS наполнение и оформление BIOS. По умолчанию открывается вкладка с опциями разгона.
Большое количество настроек. Инструменты мониторинга.
Есть также упрощенное окно для пользователей начального уровня.
Дополнительные параметры работы.
Встроенные приложения. Есть поддержка ResizeBar.
Опции загрузки.
Тесты
Тестирование велось с процессором Intel Core i7-11700KF. Оперативная память Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000. Видеокарта GTX 1030, установлена в связи с отсутствием встроенной графики.
Разгон Мы провели разгон оперативной памяти до частоты 4300 МГц без изменения таймингов, но повысив напряжение до 1.45В.
ИтогиASUS ROG MAXIMUS XIII APEX, помимо оверклокеров и энтузиастов, также можно рекомендовать тем кто планирует уделить внимание разгону оперативной памяти и процессора. Для этого плата предлагает усиленную подсистему питания, оптимизацию по разъемам, переключатели и кнопки для тонких настроек. Помимо этого есть поддержка PCIe 4.0 с 11 поколением процессоров Intel, хорошая комплектация, DIMM.2 разъем, скоростной Wi-Fi 6e, эффективная организация отвода тепла. Не устроить может отсутствие графических разъемов на панели портов ввода/вывода.
ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".