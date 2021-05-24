Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX. Материнская память для установки рекордов разгона

Материнские платы ROG MAXIMUS APEX часто фигурируют в новостях, связанных с рекордами разгона оперативной памяти и процессоров. Отличает ее организация слотов с улучшенной схемотехникой и повышенной стабильностью. Интересны они не только оверклокерам, но и энтузиастам. В центре внимания сегодня ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX, рассчитанная на новейшее поколение процессоров Intel.

Комплектация

Средняя стоимость этой платы в ключевых российских магазинах составляет 40 000 рублей.Упакована в коробку с подробным описанием особенностей и таблицей с техническими характеристиками. Откидная крышка с отдельной нишей с материнской платой.

Внешний вид

Комплект включает модуль DIMM.2 с радиатором, восемь SATA-кабелей, три внешних температурных датчика, М.2 винты, переходник для подключения лицевой панели, держатель для видеокарты, удлинитель для светодиодной ленты, антенну Wi-Fi, наклейки с фирменной символикой, документацию.Выполнена в распространённом ATX-формате, обеспечивая широкую совместимость как с корпусами, так и открытыми стендами.

Плата располагает кнопками для запуска системы и сброса настроек. Группа переключателей для тонкой настройки и возврата к удачным настройкам BIOS. Индикатор POST-кодов. Контакты для мониторинга напряжений.

Питание подается через 24-пиновый и два 8-пиновых коннектора питания процессора. Они с металлическим армированием.

Отказались от пластикового декора. Массивный трехсекционный металлический радиатор, объединенный никелированной медной трубкой.

В ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX используется 18-фазная подсистема питания с качественными компонентами. Сборки до 90А. Контроллер ISL69269.

Два слота под оперативную память DDR4. Расположены они общей группой, упрощая использование экстремального охлаждения.

Рядом с ними DIMM.2 разъем. Для него в комплекте предусмотрен модуль с двумя посадочными местами под М.2 накопители.

Еще два М.2 на плате. Ближайший к процессорному сокету сопровождается массивным радиатором. Актуально для современных PCI 4.0 накопителей, отличающихся высокими рабочими температурами. Оставшийся также с термоинтерфейсом и металлической броней.

Для видеокарт и плат расширения доступны два PCI 4.0 x16 и один PCIe 3.0 x4. Разъемы усилены металлом. Дополнительно предусмотрели держатель для тяжелых видеокарт.

С учетом того, что плата может использоваться не только для установки рекордов, уделили внимание визуальной составляющей. Есть несколько зон с фирменной подсветкой ASUS AURA.

Коннекторы для подключения внешних светодиодных лент ARGB и RGB. Подсвечиваемая стеклянная панель в районе SATA-коннекторов.

Расположены последние тут под углом. Всего их 8, как и комплектных кабелей.

Поддерживается скоростной USB 3.2 gen.2. По периметру распределены 4-пиновые разъемы для вентиляторов и помпы жидкостного охлаждения.

Топовая аудиоподсистема с Realtek ALC4080 в экранированной зоне. Усилитель для наушников Savitech SV3H712.

BIOS

Панель портов ввода/вывода у ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX включает кнопки обновления BIOS, сброса настроек, PS/2, пять USB 3.2 gen.1, USB 3.2 gen.2, USB-C, 2.5 гигабитный RJ-45 (Intel i225-v), выходы на антенну Wi-Fi 6e, оптический аудиовыход и пять аудиоразъемов.Характерное для ROG MAXIMUS наполнение и оформление BIOS. По умолчанию открывается вкладка с опциями разгона.

Большое количество настроек. Инструменты мониторинга.

Есть также упрощенное окно для пользователей начального уровня.

Дополнительные параметры работы.

Встроенные приложения. Есть поддержка ResizeBar.

Опции загрузки.

Тесты

Разгон Мы провели разгон оперативной памяти до частоты 4300 МГц без изменения таймингов, но повысив напряжение до 1.45В.

Итоги

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX, помимо оверклокеров и энтузиастов, также можно рекомендовать тем кто планирует уделить внимание разгону оперативной памяти и процессора. Для этого плата предлагает усиленную подсистему питания, оптимизацию по разъемам, переключатели и кнопки для тонких настроек. Помимо этого есть поддержка PCIe 4.0 с 11 поколением процессоров Intel, хорошая комплектация, DIMM.2 разъем, скоростной Wi-Fi 6e, эффективная организация отвода тепла. Не устроить может отсутствие графических разъемов на панели портов ввода/вывода.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".