Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX. Материнская память для установки рекордов разгона

Материнские платы ROG MAXIMUS APEX часто фигурируют в новостях, связанных с рекордами разгона оперативной памяти и процессоров. Отличает ее организация слотов с улучшенной схемотехникой и повышенной стабильностью. Интересны они не только оверклокерам, но и энтузиастам. В центре внимания сегодня ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX, рассчитанная на новейшее поколение процессоров Intel.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Средняя стоимость этой платы в ключевых российских магазинах составляет 40 000 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с подробным описанием особенностей и таблицей с техническими характеристиками. Откидная крышка с отдельной нишей с материнской платой.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Комплект включает модуль DIMM.2 с радиатором, восемь SATA-кабелей, три внешних температурных датчика, М.2 винты, переходник для подключения лицевой панели, держатель для видеокарты, удлинитель для светодиодной ленты, антенну Wi-Fi, наклейки с фирменной символикой, документацию.

Внешний вид

Выполнена в распространённом ATX-формате, обеспечивая широкую совместимость как с корпусами, так и открытыми стендами.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Плата располагает кнопками для запуска системы и сброса настроек. Группа переключателей для тонкой настройки и возврата к удачным настройкам BIOS. Индикатор POST-кодов. Контакты для мониторинга напряжений.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Питание подается через 24-пиновый и два 8-пиновых коннектора питания процессора. Они с металлическим армированием.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Отказались от пластикового декора. Массивный трехсекционный металлический радиатор, объединенный никелированной медной трубкой.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

В ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX используется 18-фазная подсистема питания с качественными компонентами. Сборки до 90А. Контроллер ISL69269.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Два слота под оперативную память DDR4. Расположены они общей группой, упрощая использование экстремального охлаждения.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Рядом с ними DIMM.2 разъем. Для него в комплекте предусмотрен модуль с двумя посадочными местами под М.2 накопители.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Еще два М.2 на плате. Ближайший к процессорному сокету сопровождается массивным радиатором. Актуально для современных PCI 4.0 накопителей, отличающихся высокими рабочими температурами. Оставшийся также с термоинтерфейсом и металлической броней.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Для видеокарт и плат расширения доступны два PCI 4.0 x16 и один PCIe 3.0 x4. Разъемы усилены металлом. Дополнительно предусмотрели держатель для тяжелых видеокарт.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

С учетом того, что плата может использоваться не только для установки рекордов, уделили внимание визуальной составляющей. Есть несколько зон с фирменной подсветкой ASUS AURA.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Коннекторы для подключения внешних светодиодных лент ARGB и RGB. Подсвечиваемая стеклянная панель в районе SATA-коннекторов.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Расположены последние тут под углом. Всего их 8, как и комплектных кабелей.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Поддерживается скоростной USB 3.2 gen.2. По периметру распределены 4-пиновые разъемы для вентиляторов и помпы жидкостного охлаждения.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Топовая аудиоподсистема с Realtek ALC4080 в экранированной зоне. Усилитель для наушников Savitech SV3H712.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Панель портов ввода/вывода у ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX включает кнопки обновления BIOS, сброса настроек, PS/2, пять USB 3.2 gen.1, USB 3.2 gen.2, USB-C, 2.5 гигабитный RJ-45 (Intel i225-v), выходы на антенну Wi-Fi 6e, оптический аудиовыход и пять аудиоразъемов.

BIOS

Характерное для ROG MAXIMUS наполнение и оформление BIOS. По умолчанию открывается вкладка с опциями разгона.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Большое количество настроек. Инструменты мониторинга.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Есть также упрощенное окно для пользователей начального уровня.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Дополнительные параметры работы.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Встроенные приложения. Есть поддержка ResizeBar.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Опции загрузки.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Тесты

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Тестирование велось с процессором Intel Core i7-11700KF. Оперативная память Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000. Видеокарта GTX 1030, установлена в связи с отсутствием встроенной графики.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Разгон Мы провели разгон оперативной памяти до частоты 4300 МГц без изменения таймингов, но повысив напряжение до 1.45В.

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG MAXIMUS XIII APEX, помимо оверклокеров и энтузиастов, также можно рекомендовать тем кто планирует уделить внимание разгону оперативной памяти и процессора. Для этого плата предлагает усиленную подсистему питания, оптимизацию по разъемам, переключатели и кнопки для тонких настроек. Помимо этого есть поддержка PCIe 4.0 с 11 поколением процессоров Intel, хорошая комплектация, DIMM.2 разъем, скоростной Wi-Fi 6e, эффективная организация отвода тепла. Не устроить может отсутствие графических разъемов на панели портов ввода/вывода.
ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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