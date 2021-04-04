Обзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, сравнение быстродействия, ручной разгон

Не так давно мы рассматривали «народный» Intel Core i5-11600K, в ходе тестов которого рассмотрели ключевые изменения и провели сравнение с 10 поколением. Напомним, это обновленная встроенная графика, поддержка инструкций AVX-512 для глубинного обучения и искусственного интеллекта, технология Resizable Bar, увеличение скоростей обмена данными с накопителями PCIe 4.0, расширение поддержки форматов декодирования и кодирования видео, увеличение количества линий PCIe.

INTEL Core i7-11700KF

Сегодня продолжая изучение актуальной линейки в центре внимания будет INTEL Core i7-11700KF без встроенной графики. На его базе мы собрали сборку с актуальной материнской платой ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Интересны процессоры с индексом F будут для систем, которые изначально предполагают установку дискретной видеокарты, позволяя немного сэкономить при покупке процессора без ущерба его быстродействию.

INTEL Core i7-11700KF

INTEL Core i7-11700KF

Для этого процессора заявлена частота 4.9 ГГц на одно ядро и 4.6 ГГц на все ядра. Базовая частота его 3600 МГц. В режиме Turbo Boost Max 3.0 она поднимается до 5.0 ГГц. Уровень TDP его составляет 125 Вт. Это 8 ядер с 16 потоками.

INTEL Core i7-11700KF

У него есть полная поддержка частоты DDR4-3200. Новое поколение изменило режимы работы, теперь тут их два Gear 1:1 и Gear 1:2. Меняется она в зависимости от частоты и типа процессора.

INTEL Core i7-11700KF

INTEL Core i7-11700KF

INTEL Core i7-11700KF

INTEL Core i7-11700KF

Заметные улучшения прошли по М.2 накопителям. Теперь, как и у AMD есть поддержка PCIe 4.0. Она появится на ряде материнских плат с чипсетом Z490 и на всех Z590. Важно отметить, что новые процессоры получили 4 дополнительные линии PCI. Чаще всего они направлены на ближайший М.2 разъем, который не будет активен в новых платах при установке 10 поколения процессоров.

INTEL Core i7-11700KF

Тесты мы проводили с базовой видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1030. Какие времена, такие и видеокарты.

INTEL Core i7-11700KF

INTEL Core i7-11700KF

INTEL Core i7-11700KF

INTEL Core i7-11700KF

INTEL Core i7-11700KF

Сравнение INTEL Core i7-11700KF и Core i7-10700K

Для сравнения приведем данные полученные ранее с процессором INTEL Core i7-11700K.

INTEL Core i7-11700KF

INTEL Core i7-11700KF

INTEL Core i7-11700KF

INTEL Core i7-11700KF

Разгон INTEL Core i7-11700KF

По разгону выдающихся результатов процессор не предложил. Выйти за пределы частоты в 5 ГГц за время тестирования на ранних версиях BIOS.

INTEL Core i7-11700KF

INTEL Core i7-11700KF

INTEL Core i7-11700KF

INTEL Core i7-11700KF

INTEL Core i7-11700KF

Итоги по INTEL Core i7-11700KF

Золото. Выбор редакции MegaObzorINTEL Core i7-11700KF не предлагает революционных изменений. Как и другие решения 11 поколения они станут правильным выбором при сборке новой системы, повысив уровень быстродействия в том же бюджете на сборку, а не проведения апгрейда с 9 или 10 поколений. Как и ранее Intel Core i7 раскрывает все возможности даже флагманских видеокарт в играх. Отдельно отметим возросший TDP, требующий организации эффективного охлаждения.
INTEL Core i7-11700KF получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы INTEL Core i7-11700KF
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