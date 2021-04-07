Обзор ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI. Лучшая материнская плата для Intel Core i5 11600K

В рамках изучения 11 поколения процессоров Intel мы ранее провели тесты ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI и ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Сегодня в центре внимания будет серия TUF, ориентированная на игровые сборки. Это ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI, она доступнее чем рассмотренные ранее решения. Изучали мы его с процессором Intel Core i5-11600K и сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

К моменту публикации ее можно свободно приобрести в российских магазинах. Средняя стоимость 23 500 рублей.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI обзор

Комплектация

Упакована в коробку с традиционным оформлением. Общие данные по характеристикам и особенностям ее строения.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Комплект включает внешнюю антенну, SATA кабели, М.2 винты. Скромнее, чем на старших решениях, но этого вполне достаточно.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Также покупатель получает диск с ПО, наклейки в стилистике TUF, руководство пользователя и сертификат качества.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Внешний вид

Военная стилистика. Оформление в виде камуфляжа, радиаторы, напоминающие по форме броню.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Общий внешний вид у платы строгий, хороший вариант для тех кто на фоне большого количества компонентов с подсветкой ставит приоритетом выдержанный стиль.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

У этой платы только ограниченная зона на обратной стороне материнской платы. Она создает легкое фоновое свечение на правой грани.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Оставили также возможность расширения и синхронизации внешних элементов. Это связка из двух ARGB и двух RGB.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Выполнена она в ATX типоразмере. Габариты традиционные. Печатная плата с шестью слоями металлизации.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI использует схему питания 14+2+1. Часть из каналов с удвоителями. Каждая из сборок рассчитана на 50А. Шим-контроллер DIGI+ VRM ASP1900B.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Поддерживается технология OptiMem III, повышающая стабильность при работе на высоких частотах. Два режима работы: Gear 1 и Gear 2. Двухканальный режим на частоте до 5333 МГц (1.2В) с объемом до 128 Гбайт.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Для подключения блока питания выделены один ATX 24 пин и дополнительные коннекторы 8 и 4 пин для процессора.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Установлены два радиатора. Это отдельные блоки фиксируемые на силовых элементах с помощью винтов. С внутренней стороны термопрокладка.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Металлический радиатор на чипсете с дополнительным декоративным кожухом. Она также оформлен под военную стилистику.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Как и на рассмотренных ранее решениях, увеличилось количество М.2 разъемов. Верхний получает 4 дополнительные линии от процессора 11 поколения. Работает в режиме PCI 4.0.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Два нижних установлены в одной зоне. Они завязаны на чипсет. Сопровождаются металлическими радиаторами. Используется обновленный способ крепления с поворотными пластиковыми защелками Q-Latch.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Отдельные группы с SATA коннекторами. Четыре в нижней части и еще два сбоку. Последние с небольшим вырезом на боковой грани, упрощая аккуратную укладку кабелей.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Под лицевую панель выедены один USB 3.2 gen.2, один USB 3.2 gen.1, два USB 2.0. У ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI, ожидаемо, отсутствуют кнопки для старта в условиях открытого стенда. Нет и индикатора POST-кодов.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Для активного охлаждения. Выделены шесть PWM-разъемов. Часть из них оптимизированы для помпы. Они удобно распределены по всей площади.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Аудиокодек Realtek S1200A. Сетевой контроллер Intel I225-V и Intel Wi-Fi 6 AX201. За системный мониторинг отвечает Nuvoton NCT6798D.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Под видеокарты и платы расширения выделены один PCIe x16 4.0, один PCIe x4 3.0, два PCIe x1. Верхний с металлическим армированием.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Панель портов ввода/вывода включает два USB 2.0, PS/2, HDMI, DisplayPort, USB 3.2 gen.1, USB-C, два USB 3.2 gen.2, RJ-45, гнезда для Wi-Fi, пять аудиоразъемов и оптический аудиовыход.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

BIOS

За время тестов эта плата получила несколько обновлений BIOS. Оформление в стилистике TUF. Экран простых настроек. Здесь можно включить XMP для памяти, просмотреть данные и выставить приоритет загрузки.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Список общих данных по материнской плате.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Инструменты по разгону. Здесь в отличие от старших семейств нет оценки по процессору и рекомендаций по разгону.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Общие настройки ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Монитор работы и приложения по контролю напряжения, температуры и скорости оборотов.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Опции загрузки.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Инструменты: прошивка BIOS с накопителя или по сети, глубокая очистка данных с накопителя, профили настроек, данные по памяти, Armoury Crate. Последний пункт выключает ее загрузку по умолчанию.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Поддерживается Resize BAR.

Тесты

Эта материнская плата изучалась в паре с процессором Intel Core i5-11600K. Установлена оперативная память Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4 с тактовой частотой 4000 МГц.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Все тесты велись на встроенной в процессор графике.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Разгон

Отдельно проверен потенциал ручного разгона процессора. Здесь, как и на старшей ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI он не дал преодолеть отметку в 5 ГГц.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Итоги по ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI при своей невысокой стоимости относительно других решений на флагманском чипсете позволяет собрать высокопроизводительную систему на базе процессоров Intel одиннадцатого поколения. Хорошее техническое оснащение, М.2 разъемы с металлическими радиаторами и удобным фиксатором, инструменты мониторинга и разгона, набор портов и разъемов ввода/вывода, беспроводной Wi-Fi 6e.
ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI
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