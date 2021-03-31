Обзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системы

Вчера был дан старт новому поколению процессоров Intel, сами же платы появились в свободном доступе немногим ранее. Большая же часть новых возможностей и инженерных решений по Z590 будет активна только с 11 поколением процессоров. Мы, в свою очередь, провели серию тестов актуальных материнских плат и сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI, проведенным с процессором Intel Core i5-10600K.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

Она находится в свободном доступе в российских магазинах.

Комплектация

Упакована в характерной для ROG STRIX стилистике. На обратной стороне приведены технические характеристики.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

Комплект включает внешнюю Wi-Fi антенну, набор винтов, вентилятор для VRM, держатель для видеокарты, пластиковые стяжки, SATA-кабели.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

Набор документации, инструкцию, различные наклейки, диск с ПО.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

Внешний вид

Выполнена в ATX-типоразмере. В сравнении с ASUS ROG Strix Z490-E Gaming, изученной нами ранее, проведен ряд косметических правок.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

В целом же общая строгость с преобладанием темных тонов сохранена. Это же касается массивного радиатора с никелированной медной трубкой на силовой цепи.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

Тут по желанию можно будет установить комплектный вентилятор. Пригодится при разгоне старших процессоров Intel.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

По цепи питания проведены качественные изменения. Тут 14+2 фазная подсистема с частичным дублированием. На одну фазу рассчитано до 70А.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

«Оскара» инженерам ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI за обновленный способ крепления М.2 накопителей. Вместо мелких винтов, которые часто терялись без магнитной отвертки, теперь удобный поворотный пластиковый фиксатор.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

Всего же она располагает четырьмя М.2 разъемами. Верхний получает линии напрямую от процессора, получившего 4 дополнительные линии (20 против 16 ранее). Верхний работает только с новыми процессорами. Режим PCI 4.0 теперь есть и у Intel платформы.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

Второй делит линии с разъемом видеокарты. При установке во второй слот скоростного М.2, видеокарта будет переведена в режим х8. Связано с ограниченным количеством линии от процессора в массовом сегменте. Остальные связаны с чипсетом. На радиаторы нанесен слой термопрокладки.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

Три полноразмерных PCIe x16, но все 16 линий идут только в верхнем гнезде. Два из разъемов с металлическим экранированием.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

Доступны шесть разъемов SATA. Расположены они общей группой. Один USB 3.2 gen.2 и один USB 3.2 gen.1 для лицевой панели.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

Разъемы для внешних температурных датчиков, коннектор для панели расширения. Материнская плата располагает панелью POST-кодов.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

Несколько зон с подсветкой. Это зона на декоративной накладке на портах ввода/вывода и маркировка на двух радиаторах. Это ASUS Aura.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

Управляемая и синхронизируемая подсветка. У ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI есть по паре внешних коннекторов ARGB и RGB для светодиодных лент и аксессуаров. Общий стиль подсветки сдержанный.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

Сразу восемь PWM-разъемов для подключения вентиляторов с регулируемой скоростью вращения. Часть из них с оптимизацией под питание помпы СЖО.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

Звуковой контроллер Realtek ALC4080, именуемый как ROG SupremeFX. Усилитель для наушников и качественные конденсаторы. Сетевой чип Intel i225-V и поддержка скоростного Intel Wi-Fi 6E AX210. В комплекте идет внешняя антенна.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

Панель портов ввода/вывода включает HDMI, DisplayPort, кнопки обновления и сброса BIOS, два USB 2.0, четыре USB 3.0, два USB 3.2 и два USB-C, два RJ-45, гнезда под антенну, оптический аудиовыход, пять аудиоразъемов. Одним из нововведений стало увеличение количества поддерживаемых скоростных USB.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

BIOS

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

UEFI BIOS включает все необходимые инструменты для разгона и тонкой настройки системы. Интерфейс хорошо узнаваем.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

Из полезного есть встроенные утилиты для подбора параметров разгона и тестирования стабильности. ReSize BAR с получением доступа к памяти видеокарты.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

Наш тест попал на стартовый период, были обновлены несколько версий ПО.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

Тесты

Тестирование ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI велось с процессором Intel Core i5-10600K. Установлены 16 Гбайт оперативной памяти T-FORCE XTREEM ARGB с частотой 3600 МГц.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

Мы умышленно проводили тесты без видеокарты. Все представленные результаты получены на встроенной графике. Она получила качественные улучшения.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

Разгон

По этому процессору мы смогли получить стабильный разгон на частоте 5 ГГц. Силовая подсистема при этом работала без установки комплектного вентилятора.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

Итоги по ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI – материнская плата, предлагающая хороший баланс между техническим оснащением, набором портов, внешним видом и удобством сборки. В сравнении с прошлым поколением, добавились дополнительные М.2, увеличилось количество скоростных USB, добавлено удобное крепление М.2 дисков, добавлена поддержка скоростного Wi-Fi, изменен аудиокодек. Рекомендовать можно для сборки игровой системы с видеокартами старшего и среднего уровней.
ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI
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