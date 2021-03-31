Обзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системы

Вчера был дан старт новому поколению процессоров Intel, сами же платы появились в свободном доступе немногим ранее. Большая же часть новых возможностей и инженерных решений по Z590 будет активна только с 11 поколением процессоров. Мы, в свою очередь, провели серию тестов актуальных материнских плат и сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI, проведенным с процессором Intel Core i5-10600K.

Комплектация

Она находится в свободном доступе в российских магазинах.Упакована в характерной для ROG STRIX стилистике. На обратной стороне приведены технические характеристики.

Комплект включает внешнюю Wi-Fi антенну, набор винтов, вентилятор для VRM, держатель для видеокарты, пластиковые стяжки, SATA-кабели.

Набор документации, инструкцию, различные наклейки, диск с ПО.

Внешний вид

Выполнена в ATX-типоразмере. В сравнении с ASUS ROG Strix Z490-E Gaming , изученной нами ранее, проведен ряд косметических правок.

В целом же общая строгость с преобладанием темных тонов сохранена. Это же касается массивного радиатора с никелированной медной трубкой на силовой цепи.

Тут по желанию можно будет установить комплектный вентилятор. Пригодится при разгоне старших процессоров Intel.

По цепи питания проведены качественные изменения. Тут 14+2 фазная подсистема с частичным дублированием. На одну фазу рассчитано до 70А.

«Оскара» инженерам ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI за обновленный способ крепления М.2 накопителей. Вместо мелких винтов, которые часто терялись без магнитной отвертки, теперь удобный поворотный пластиковый фиксатор.

Всего же она располагает четырьмя М.2 разъемами. Верхний получает линии напрямую от процессора, получившего 4 дополнительные линии (20 против 16 ранее). Верхний работает только с новыми процессорами. Режим PCI 4.0 теперь есть и у Intel платформы.

Второй делит линии с разъемом видеокарты. При установке во второй слот скоростного М.2, видеокарта будет переведена в режим х8. Связано с ограниченным количеством линии от процессора в массовом сегменте. Остальные связаны с чипсетом. На радиаторы нанесен слой термопрокладки.

Три полноразмерных PCIe x16, но все 16 линий идут только в верхнем гнезде. Два из разъемов с металлическим экранированием.

Доступны шесть разъемов SATA. Расположены они общей группой. Один USB 3.2 gen.2 и один USB 3.2 gen.1 для лицевой панели.

Разъемы для внешних температурных датчиков, коннектор для панели расширения. Материнская плата располагает панелью POST-кодов.

Несколько зон с подсветкой. Это зона на декоративной накладке на портах ввода/вывода и маркировка на двух радиаторах. Это ASUS Aura.

Управляемая и синхронизируемая подсветка. У ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI есть по паре внешних коннекторов ARGB и RGB для светодиодных лент и аксессуаров. Общий стиль подсветки сдержанный.

Сразу восемь PWM-разъемов для подключения вентиляторов с регулируемой скоростью вращения. Часть из них с оптимизацией под питание помпы СЖО.

Звуковой контроллер Realtek ALC4080, именуемый как ROG SupremeFX. Усилитель для наушников и качественные конденсаторы. Сетевой чип Intel i225-V и поддержка скоростного Intel Wi-Fi 6E AX210. В комплекте идет внешняя антенна.

Панель портов ввода/вывода включает HDMI, DisplayPort, кнопки обновления и сброса BIOS, два USB 2.0, четыре USB 3.0, два USB 3.2 и два USB-C, два RJ-45, гнезда под антенну, оптический аудиовыход, пять аудиоразъемов. Одним из нововведений стало увеличение количества поддерживаемых скоростных USB.

BIOS

UEFI BIOS включает все необходимые инструменты для разгона и тонкой настройки системы. Интерфейс хорошо узнаваем.

Из полезного есть встроенные утилиты для подбора параметров разгона и тестирования стабильности. ReSize BAR с получением доступа к памяти видеокарты.

Наш тест попал на стартовый период, были обновлены несколько версий ПО.

Тесты

Тестирование ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI велось с процессором Intel Core i5-10600K. Установлены 16 Гбайт оперативной памяти T-FORCE XTREEM ARGB с частотой 3600 МГц.

Мы умышленно проводили тесты без видеокарты. Все представленные результаты получены на встроенной графике. Она получила качественные улучшения.

Разгон

По этому процессору мы смогли получить стабильный разгон на частоте 5 ГГц. Силовая подсистема при этом работала без установки комплектного вентилятора.

Итоги по ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI – материнская плата, предлагающая хороший баланс между техническим оснащением, набором портов, внешним видом и удобством сборки. В сравнении с прошлым поколением, добавились дополнительные М.2, увеличилось количество скоростных USB, добавлено удобное крепление М.2 дисков, добавлена поддержка скоростного Wi-Fi, изменен аудиокодек. Рекомендовать можно для сборки игровой системы с видеокартами старшего и среднего уровней.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".