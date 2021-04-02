Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты материнской платы с Intel Core i7-11700KF

Не так давно мы проводили тестирование материнской платы ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI с процессором Intel Core i5-11600K. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки в центре внимания будет ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO с Intel Core i7-11700KF. Она относится к старшему семейству ROG, ориентированному на энтузиастов и тех кто ставит приоритетом параметры надежности.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Из ее особенностей отмечаются развитые разгонные функции, эксклюзивные геймерские функции и защитные технологии. К моменту публикации уже стартовали.

Комплектация

Упакована в коробку, оформленную в фирменную стилистику ROG. На обратной стороне приведены основные характеристики и структура платы.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Комплект включает набор различных наклеек, диск с ПО, сувенирный брелок, благодарность за покупку.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Внешняя Wi-Fi антенна, держатель для видеокарты, переходник для разъемов лицевой панели, винты М.2, набор SATA-кабелей, удлинитель для светодиодной ленты.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Внешний вид

Выполнена в ATX-типоразмере. Строгая и выдержанная стилистика. Печатная плата черного цвета.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Три раздельных металлических радиатора в районе М.2 разъемов. Располагает эта плата четырьмя такими гнездами. Все они двухсторонние. Перед установкой нужно будет снять транспортировочную пленку.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Тот что ближе к сокету, работает только при условии установки 11 поколения Intel. Скоростной PCIe 4.0. Второй слот делит линии с разъемом видеокарты, установка сюда переводит работу в режим х8.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Остается открытым вопрос, способа фиксации М.2 накопителя. В рассмотренной ранее плате применялся удобный пластиковый замок, здесь же распространённые винты.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Два разъема под видеокарты и платы расширения с металлическим усилением. Самый нижний идет без него. Эти три PCIe дополнены одним PCIe x1.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Используется топовый аудиокодек Realtek ALC4082 с усилителем ESS SABRE9018Q2C. Японские конденсаторы и экранированная зона.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Четыре слота под оперативную память DDR4. С 11 поколением изменился принцип работы с контроллером. Два режима в зависимости от частоты и процессора.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Подсистема питания у ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO выполнена по 17 фазной схеме (14+2+1+2). Сборки рассчитаны до 90А. Контроллер ISL69269. Отдельные фазы на оперативную память.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Массивный двухсекционный металлический радиатор с термопрокладками. В него с внутренней стороны интегрирована плата отвечающая за подсветку.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Заполняющее многоцветное свечение, обыгрывающее вырезы в радиаторах. Отдельная зона на логотипе в районе чипсета. По два ARGB и RGB гнезда для светодиодных лент и аксессуаров.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Доступны панель POST кодов. Кнопки старта в условиях открытого стенда и FLEX. Для подключения лицевой панелью доступны два USB 2.0, два USB 3.1 gen.1, один USB 3.2 gen.2.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Под подачу питания выделены 24pin ATX и два 8pin на процессор. Последние идут с экранированием.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Сетевой контроллер Intel I225V. Беспроводной модуль с поддержкой Wi-Fi 6e.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Панель портов ввода/вывода включает кнопки перезапуска, обновления BIOS, HDMI, два USB 2.0, два USB-C, шесть USB 3.1 gen.2, два RJ-45, оптический аудиовыход, пять аудиоразъемов.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

BIOS

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO поддерживает новую функцию Resize BAR, позволяющую в ряде игр получить дополнительную прибавку производительности с совместимыми видеокартами.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Подробные инструменты для выставления параметров разгона процессора и памяти. Частоты, тайминги, задержки и другие данные. Есть готовые наборы.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Общие настройки системы и отдельных компонентов.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Инструменты для проведения тестирования стабильности разгона. Обновление BIOS по сети, за время тестов мы несколько раз воспользовались этой функцией.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Тесты

Система собиралась с процессором Intel Core i7-10700KF. Это процессор без встроенной графики, в качестве видеокарты была установлена дискретная GeForce GTX 1030. 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 с тактовой частотой 3600 МГц.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Проведен базовый набор тестов.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Отдельно приведем данные замеры работы накопителя М.2 с поддержкой PCI 4.0.

Разгон

С ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO мы также провели тесты разгонного потенциала Intel Core i7-10700KF. Для него смогли получить стабильную работу на частоте 5000 МГц.

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Итоги по ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG MAXIMUS XIII HERO – стала качественным продолжением поколения ROG Z490, предложив ряд конструктивных улучшений, среди которых усиленная подсистема питания с эффективном отвода тепла, увеличение количества М.2 и двухстороннее охлаждение. Скоростной Wi-Fi 6e, два 2.5 гигабитных RJ45, хорошее наполнение панели портов ввода/вывода.
ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO
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