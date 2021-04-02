Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты материнской платы с Intel Core i7-11700KF

Не так давно мы проводили тестирование материнской платы ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI с процессором Intel Core i5-11600K. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки в центре внимания будет ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO с Intel Core i7-11700KF. Она относится к старшему семейству ROG, ориентированному на энтузиастов и тех кто ставит приоритетом параметры надежности.

Комплектация

Из ее особенностей отмечаются развитые разгонные функции, эксклюзивные геймерские функции и защитные технологии. К моменту публикации уже стартовали.Упакована в коробку, оформленную в фирменную стилистику ROG. На обратной стороне приведены основные характеристики и структура платы.

Комплект включает набор различных наклеек, диск с ПО, сувенирный брелок, благодарность за покупку.

Внешняя Wi-Fi антенна, держатель для видеокарты, переходник для разъемов лицевой панели, винты М.2, набор SATA-кабелей, удлинитель для светодиодной ленты.

Внешний вид

Выполнена в ATX-типоразмере. Строгая и выдержанная стилистика. Печатная плата черного цвета.

Три раздельных металлических радиатора в районе М.2 разъемов. Располагает эта плата четырьмя такими гнездами. Все они двухсторонние. Перед установкой нужно будет снять транспортировочную пленку.

Тот что ближе к сокету, работает только при условии установки 11 поколения Intel. Скоростной PCIe 4.0. Второй слот делит линии с разъемом видеокарты, установка сюда переводит работу в режим х8.

Остается открытым вопрос, способа фиксации М.2 накопителя. В рассмотренной ранее плате применялся удобный пластиковый замок, здесь же распространённые винты.

Два разъема под видеокарты и платы расширения с металлическим усилением. Самый нижний идет без него. Эти три PCIe дополнены одним PCIe x1.

Используется топовый аудиокодек Realtek ALC4082 с усилителем ESS SABRE9018Q2C. Японские конденсаторы и экранированная зона.

Четыре слота под оперативную память DDR4. С 11 поколением изменился принцип работы с контроллером. Два режима в зависимости от частоты и процессора.

Подсистема питания у ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO выполнена по 17 фазной схеме (14+2+1+2). Сборки рассчитаны до 90А. Контроллер ISL69269. Отдельные фазы на оперативную память.

Массивный двухсекционный металлический радиатор с термопрокладками. В него с внутренней стороны интегрирована плата отвечающая за подсветку.

Заполняющее многоцветное свечение, обыгрывающее вырезы в радиаторах. Отдельная зона на логотипе в районе чипсета. По два ARGB и RGB гнезда для светодиодных лент и аксессуаров.

Доступны панель POST кодов. Кнопки старта в условиях открытого стенда и FLEX. Для подключения лицевой панелью доступны два USB 2.0, два USB 3.1 gen.1, один USB 3.2 gen.2.

Под подачу питания выделены 24pin ATX и два 8pin на процессор. Последние идут с экранированием.

Сетевой контроллер Intel I225V. Беспроводной модуль с поддержкой Wi-Fi 6e.

Панель портов ввода/вывода включает кнопки перезапуска, обновления BIOS, HDMI, два USB 2.0, два USB-C, шесть USB 3.1 gen.2, два RJ-45, оптический аудиовыход, пять аудиоразъемов.

BIOS

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO поддерживает новую функцию Resize BAR, позволяющую в ряде игр получить дополнительную прибавку производительности с совместимыми видеокартами.

Подробные инструменты для выставления параметров разгона процессора и памяти. Частоты, тайминги, задержки и другие данные. Есть готовые наборы.

Общие настройки системы и отдельных компонентов.

Инструменты для проведения тестирования стабильности разгона. Обновление BIOS по сети, за время тестов мы несколько раз воспользовались этой функцией.

Тесты

Система собиралась с процессором Intel Core i7-10700KF. Это процессор без встроенной графики, в качестве видеокарты была установлена дискретная GeForce GTX 1030. 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 с тактовой частотой 3600 МГц.

Проведен базовый набор тестов.

Разгон

Отдельно приведем данные замеры работы накопителя М.2 с поддержкой PCI 4.0.С ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO мы также провели тесты разгонного потенциала Intel Core i7-10700KF. Для него смогли получить стабильную работу на частоте 5000 МГц.

Итоги по ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO

ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO – стала качественным продолжением поколения ROG Z490, предложив ряд конструктивных улучшений, среди которых усиленная подсистема питания с эффективном отвода тепла, увеличение количества М.2 и двухстороннее охлаждение. Скоростной Wi-Fi 6e, два 2.5 гигабитных RJ45, хорошее наполнение панели портов ввода/вывода.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".