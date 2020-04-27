Обзор ASUS TUF Z390-PRO GAMING. Лучшая плата под разгон Intel Core i5-9600K

Ожидается, что уже с начала мая Intel начнет массовый выпуск процессоров 10-поколения с сокетом LGA-1200 и плат с чипсетом Z490. Тем не менее еще долгое время будет актуально и уже вышедшие процессоры с массовым сокетом LGA-1151 в двух версиях. Тестируемая сегодня плата ASUS TUF Z390-PRO GAMING ориентирована на процессоры семейства Coffee Lake. Мы проводили ее тестирование с Intel Core i9-9900K.

Комплектация

Несмотря на принадлежность к линейке TUF, ее отличает невысокая стоимость для этого чипсета. Список актуальных предложений в российских магазинах мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.На обратной стороне коробки нанесена подробная информация по характеристикам и особенностям конструкции.

Внешний вид

Комплект включает кабели SATA, заглушку для панели, мостик SLI, винты для М.2, наклейки с логотипом, 20% скидку на модульные кабели, руководство пользователя, сертификат и гарантийный талон.По оформлению она близка к рассмотренной ранее ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) для AMD Ryzen 3-поколения. Выполнена в распространённом форм-факторе ATX.

Из отличий отметим наличие выреза справа в центральной части. Он упрощает подвод кабелей SATA в ограниченном пространстве корпуса. Вместе с ним уменьшилось количество точек крепления с 9 до 8.

На задней стороне нанесено схематичное изображение в стилистике этой линейки. Усиливающей пластины нет.

В ASUS TUF Z390-PRO GAMING используется подсистема питания со схемой 6+3. Установлено два компактных алюминиевых радиатора с ребрами. Контроллер ASP1400CTB.

Дополнительно к 24-пиновому разъему выведен один 8-пиновый разъем. Еще один радиатор под пластиковой накладкой в районе чипсета.

Один из двух М.2 разъемов оснащен съемным радиатором с термоинтерфейсом. Оба остаются доступными после установки видеокарты.

Активное охлаждение можно будет организовать с помощью шести 4-пиновых разъемов с регулируемой скоростью вращения. Один из разъемов оптимизирован под помпу системы жидкостного охлаждения.

Выведены четыре слота DDR4. Поддерживается установка до 64 Гбайт оперативной памяти с частотой до 4266 МГц.

Отдельной LED-панели для вывода статусов не предусмотрено, есть только ряд из светодиодов, отображающих этапы загрузки. Переключатель MemOK.

Для плат расширения выведены три PCIe 3.0 x16. Верхний из них с металлическим усилением. Также три PCIe 3.0 x1.

Шесть разъемов SATA разделены на две группы. Четыре в нижней части и два горизонтальных в районе бокового выреза на печатной плате.

В отличие от платы AMD, отмеченной выше, тут только два разъема под светодиодные ленты и оба под 12V. Поддержки адресной ARGB 5V подсветки не предлагается.

На борту ASUS TUF Z390-PRO GAMING установлен гигабитный контроллер Intel WGI219V. Поддерживается защита от статического электричества TUF LAN Guard.

Звуковая подсистема с кодеком Realtek ALC S1200A. Усилитель под наушники. Аудиофильские конденсаторы. Выделена в отдельную экранированную зону на плате.

На задней панели: PS/2, четыре USB 3.1 gen1, два USB 3.1 gen2, DisplayPort, HDMI, гнездо RJ45, пять аудиоразъемов, оптический аудиовыход.

BIOS

В главном окне выводится сводная информация по подключенным компонентам. Частоты и мониторинг температуры процессора. Здесь же список загрузки и режимы работы вентиляторов.

Избранный список с часто используемыми опциями управления. Он редактируется.

Раздел с разгоном. Ручной и автоматический.

Дополнительные настройки по платам расширения.

Мониторинг по всем компонентам.

Режимы работы вентиляторов.

Тесты

Опции загрузки.Мы проводили тестирование ASUS TUF Z390-PRO GAMING с процессором Intel Core i9-9900K. Нам не удалось получить стабильную работу на частоте 5.0 ГГц. Через короткое время наблюдался троттлинг из-за перегрева силовой части платы. Использование системы жидкостного охлаждения с радиатором типоразмера 360 мм ситуацию не исправил.

Для этого процессора максимальная планка составила 4.7 ГГц. С этой частотой плата работала стабильно.

Cinebench15

WinRAR

3dmark

Futuremark

ASUS TUF Z390-PRO GAMING обзор

Итоги по ASUS TUF Z390-PRO GAMING

ASUS TUF Z390-PRO GAMING можно рекомендовать под процессор Intel Core i5-9600K и условно для Intel Core i7-9700K, позволив провести стабильный разгон по ядру и памяти. Для своей невысокой стоимости она предлагает хороший набор разъемов, аккуратный внешний вид, радиатор для одного из М.2 накопителей и поддержку AURA Sync для двух лент 12V. Из минусов отметим отсутствие USB Type-C и отсутствие поддержки 5V светодиодных лент. Под процессор Intel Core i9-9900K рекомендуем подобрать плату с более продвинутой силовой подсистемой.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".