Обзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станции

В случае этого моноблока это беспроводная клавиатура с цифровым блоком и тихими мембранными переключателями. На кейкапы нанесены кириллические и латинские символы.
Мышка компактна. У нее симметричный корпус. Внешние ее поверхности матовые.
Клавиатура и мышка используют общий адаптер подключения. Дополнительная настройка не требуется, достаточно подключить его к USB-разъему моноблока.
Для стойки в комплекте идет фиксатор. С помощью него владелец Acer Aspire C27-1655 сможет собрать питающий и все интерфейсные кабели в общий пучок.
Визуально он не отличается от современных мониторов. Установка аппаратной платформы не повлияло негативно на его габариты и эргономику.
При этом на рабочем столе с базовым набором периферии будет только один питающий кабель от комплектного блока питания. Не требуется дополнительное место для системного блока.
Внешний вид у него элегантный. Серебристые торцы и узкие боковые рамки.
Панель разъемов включает сразу четыре скоростных USB, отдельные аудиоразъемы, RJ-45 для проводного доступа в сеть, HDMI с выводом изображения на внешний монитор.
На верхней рамке дисплея объектив веб-камеры со шторкой, обеспечивающей режим полной приватности. У моноблока есть встроенный микрофон. Актуально с учетом того, что очень часто работа и учеба в современных реалиях требуют участия в видеозвонках и конференциях.
Есть встроенная акустика. Ее громкости достаточно для просмотра роликов с Youtube и выполнения рабочих задач.
Качество установленной матрицы хорошее. Моноблок использовался для обработки фотоснимков в Adobe Lightroom, монтажа видеороликов, чтения и печати.
Для его охлаждения задействована система с радиатором, трубками и активным вентилятором. При нагрузке ее работу слышно в виде равномерного гула.
Доступны 8 Гбайт оперативной памяти формата DDR4 с тактовой частотой 3200 МГц с таймингами 22-22-22-48.
Видеокарты также варьируются. Приведенные нами результаты в бенчмарках получены на NVIDIA GeForce MX330. Ее производительности достаточно для киберспортивных игр, например, Dota 2 и League of Legends.
Установлен накопитель формата М.2 с быстрыми скоростями обмена данными.
Есть модуль для беспроводной связи Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), а также Bluetooth 5.0.
Отдельно приведем пример съемки, проведенной с помощью веб-камеры и микрофона, установленными в моноблоке.