Обзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станции

Тестируемый сегодня моноблок Acer Aspire C27-1655, работающий на базе операционной системы Windows, ориентирован на использование в качестве домашней рабочей станции. В нем используется связка из процессора Intel Core 12-го поколения и видеокарты NVIDIA GeForce, из особенностей также отмечаются скоростные модули беспроводной связи и элегантный дизайн.

Комплектация

Комплект включает беспроводную клавиатуру и мышку, фиксатор для кабеля, зарядный блок, сам моноблок, а также различную документацию. Упаковано все в коробку из транспортировочного картона, исключая повреждения во время транспортировки.

Периферия

Комплектный набор позволяет организовать рабочее место сразу после распаковки. Есть все необходимое, включая традиционный набор периферии.

В случае этого моноблока это беспроводная клавиатура с цифровым блоком и тихими мембранными переключателями. На кейкапы нанесены кириллические и латинские символы.

Мышка компактна. У нее симметричный корпус. Внешние ее поверхности матовые.

Внешний вид

Клавиатура и мышка используют общий адаптер подключения. Дополнительная настройка не требуется, достаточно подключить его к USB-разъему моноблока.Подставка моноблока выполнена из алюминия. У нее минималистичный внешний вид. На ней он стоит устойчиво, поддерживая наклон панели вперед и назад.

Для стойки в комплекте идет фиксатор. С помощью него владелец Acer Aspire C27-1655 сможет собрать питающий и все интерфейсные кабели в общий пучок.

Визуально он не отличается от современных мониторов. Установка аппаратной платформы не повлияло негативно на его габариты и эргономику.

При этом на рабочем столе с базовым набором периферии будет только один питающий кабель от комплектного блока питания. Не требуется дополнительное место для системного блока.

Внешний вид у него элегантный. Серебристые торцы и узкие боковые рамки.

Панель разъемов включает сразу четыре скоростных USB, отдельные аудиоразъемы, RJ-45 для проводного доступа в сеть, HDMI с выводом изображения на внешний монитор.

На верхней рамке дисплея объектив веб-камеры со шторкой, обеспечивающей режим полной приватности. У моноблока есть встроенный микрофон. Актуально с учетом того, что очень часто работа и учеба в современных реалиях требуют участия в видеозвонках и конференциях.

Экран

Есть встроенная акустика. Ее громкости достаточно для просмотра роликов с Youtube и выполнения рабочих задач.Для вывода изображения в Acer Aspire C27-1655 используется дисплей с диагональю 27-дюймов. Это IPS с LED подсветкой. Разрешение Full HD с частотой 60 Гц.

Качество установленной матрицы хорошее. Моноблок использовался для обработки фотоснимков в Adobe Lightroom, монтажа видеороликов, чтения и печати.

Платформа

Есть разные модификации этого моноблока с Intel Core i3, Core i5 и Core i7. Во всех них это актуальное 12 поколение. Это те же чипы, которые используются в ультрабуках. В тестируемом нами устройстве установлен четырёхъядерный Intel Core i7-1165G7.

Для его охлаждения задействована система с радиатором, трубками и активным вентилятором. При нагрузке ее работу слышно в виде равномерного гула.

Доступны 8 Гбайт оперативной памяти формата DDR4 с тактовой частотой 3200 МГц с таймингами 22-22-22-48.

Видеокарты также варьируются. Приведенные нами результаты в бенчмарках получены на NVIDIA GeForce MX330. Ее производительности достаточно для киберспортивных игр, например, Dota 2 и League of Legends.

Установлен накопитель формата М.2 с быстрыми скоростями обмена данными.

Есть модуль для беспроводной связи Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), а также Bluetooth 5.0.

Тесты веб-камеры Acer Aspire C27-1655

Итоги

Отдельно приведем пример съемки, проведенной с помощью веб-камеры и микрофона, установленными в моноблоке.Acer Aspire C27-1655 – моноблок для организации рабочего места в условиях дома или офиса. Элегантное и компактное исполнение, актуальное техническое оснащение, модули беспроводной связи с высокими скоростями обмена данными, интерфейсы для проводного доступа в сеть и вывода изображения на внешний монитор, беспроводная периферия в комплекте. Не устроить может отсутствие встроенного меню для настройки параметров монитора, шум во время продолжительной нагрузки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".