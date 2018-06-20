Обзор Acer Aspire U27-880. 27-дйюмовый моноблок с сенсорным управлением

Мы проводили тестирование моноблока Acer Aspire Z24-880, который по итогам получил хорошие оценки и отклик со стороны читателей. Сегодня мы, продолжая изучение этого класса систем, рассмотрим Acer Aspire U27-880, оснащенный 27-дюймовым дисплеем с сенсорным управлением. Обзор будет интересен тем, кто находится в поиске готовой системы, избавляющей от необходимости отдельного приобретения системного блока, монитора и периферии.
К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется моноблок в массивной коробке со светлым оформлением. Приведены общие данные по техническим характеристикам. Внутри панель зафиксирована во вспененной основе. Комплект включает ножку, мышку, клавиатуру, блок питания с силовым кабелем, адаптер подключения периферии, батарейки и набор документации.
Внешний видПеред началом эксплуатации Acer Aspire U27-880, пользователю нужно будет зафиксировать опорную ножку при помощи винта.
Визуально моноблок не отличается от обычного монитора, не требует много места для установки. У него отсутствуют отдельные дополнительные компоненты.
Дизайн строгий и лаконичный. Лицевая панель из черного глянца, спинка серебристая. Нареканий к качеству сборки за время тестов не появилось.
Как и у рассмотренной ранее модели, тут возможности регулировки опорной ножки ограничены наклоном панели. Высота не меняется, VESA-кронштейн не поддерживается.
С тыльной стороны скрывается хороший набор портов, состоящий из HDMI-выхода на второй монитор, HDMI-входа, трех скоростных USB, USB Type-C, гнезда RJ-45, разъема питания.
Дополнительный USB расположен на нижнем торце, его можно использовать под беспроводной адаптер подключения периферии. Кнопка включения сзади.
У моноблока Acer Aspire U27-880 есть встроенные динамики, которые в условиях эксплуатации в рабочих сценариях вполне будут достаточны. Предусмотрена возможность подключения проводной акустики.
В комплекте есть беспроводная клавиатура с низкопрофильными переключателями. Мышка для питания требует пальчиковую батарейку, расположен отсек под съемной спинкой, фиксируемой при помощи магнитов.
ЭкранИзображение выводится на 27-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. По современным меркам, детализацию нельзя назвать идеальной. Но опять же не будем забывать, что 4К-панель заметно отразится на стоимости и увеличит нагрузку на систему.
Экран поддерживает сенсорное управление и распознает до 10 одновременных касаний. Наличие сенсора в ряде сценариев позволит отказаться от использования внешней периферии. Для сохранения матрицы она защищена стеклом без воздушной прослойки. В этой модели используется TN с ограниченными углами обзора.
НачинкаПостроен моноблок Acer Aspire U27-880 на платформе с процессором Intel Core i7 7500U, работающим на частоте 2.7 ГГц. Тестируемая нами модификация Acer Aspire U27-880 получила 8 Гбайт оперативной памяти с возможностью увеличения объема вдвое.
Вместо дискретной видеокарты используется HD Graphics 620. Его вполне хватает для игры на невысоких настройках в такие игры, как Dota 2 и World of Tanks. Заметного нагрева задней крышки корпуса при продолжительной нагрузке не было. Поддерживается DirectX 12.
Для отвода тепла используется несколько медных трубок, заполненных жидкостью. Работает бесшумно.
Данные хранятся на жестком диске объемом 2 Тбайт, он дополнен здесь платой Intel Optane.
Дополнительное оснащение и софтУ Acer Aspire U27-880 есть встроенная вебкамера, дополненная инфракрасным модулем. Камера может использоваться не только для видеосвязи, но и разблокировки при помощи распознавания лица. Разрешение HD со скоростью 30 кадров в секунду.
Есть встроенный Wi-Fi, работающий на 2.4 и 5 ГГц частотах. Bluetooth 4.0 Low Energy.
Предустановлена операционная система Windows 10 Home с предустановленными программами Acer и партнеров. Доступен центр мониторинга работы компонентов и их настройки.