Обзор Acer Aspire U27-880. 27-дйюмовый моноблок с сенсорным управлением

Мы проводили тестирование моноблока Acer Aspire Z24-880, который по итогам получил хорошие оценки и отклик со стороны читателей. Сегодня мы, продолжая изучение этого класса систем, рассмотрим Acer Aspire U27-880, оснащенный 27-дюймовым дисплеем с сенсорным управлением. Обзор будет интересен тем, кто находится в поиске готовой системы, избавляющей от необходимости отдельного приобретения системного блока, монитора и периферии.

Комплектация

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется моноблок в массивной коробке со светлым оформлением. Приведены общие данные по техническим характеристикам. Внутри панель зафиксирована во вспененной основе. Комплект включает ножку, мышку, клавиатуру, блок питания с силовым кабелем, адаптер подключения периферии, батарейки и набор документации.

Внешний вид

Перед началом эксплуатации Acer Aspire U27-880, пользователю нужно будет зафиксировать опорную ножку при помощи винта.

Визуально моноблок не отличается от обычного монитора, не требует много места для установки. У него отсутствуют отдельные дополнительные компоненты.

Дизайн строгий и лаконичный. Лицевая панель из черного глянца, спинка серебристая. Нареканий к качеству сборки за время тестов не появилось.

Как и у рассмотренной ранее модели, тут возможности регулировки опорной ножки ограничены наклоном панели. Высота не меняется, VESA-кронштейн не поддерживается.

С тыльной стороны скрывается хороший набор портов, состоящий из HDMI-выхода на второй монитор, HDMI-входа, трех скоростных USB, USB Type-C, гнезда RJ-45, разъема питания.

Дополнительный USB расположен на нижнем торце, его можно использовать под беспроводной адаптер подключения периферии. Кнопка включения сзади.

У моноблока Acer Aspire U27-880 есть встроенные динамики, которые в условиях эксплуатации в рабочих сценариях вполне будут достаточны. Предусмотрена возможность подключения проводной акустики.

В комплекте есть беспроводная клавиатура с низкопрофильными переключателями. Мышка для питания требует пальчиковую батарейку, расположен отсек под съемной спинкой, фиксируемой при помощи магнитов.

Экран

Изображение выводится на 27-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. По современным меркам, детализацию нельзя назвать идеальной. Но опять же не будем забывать, что 4К-панель заметно отразится на стоимости и увеличит нагрузку на систему.

Начинка

Экран поддерживает сенсорное управление и распознает до 10 одновременных касаний. Наличие сенсора в ряде сценариев позволит отказаться от использования внешней периферии. Для сохранения матрицы она защищена стеклом без воздушной прослойки. В этой модели используется TN с ограниченными углами обзора.Построен моноблок Acer Aspire U27-880 на платформе с процессором Intel Core i7 7500U, работающим на частоте 2.7 ГГц. Тестируемая нами модификация Acer Aspire U27-880 получила 8 Гбайт оперативной памяти с возможностью увеличения объема вдвое.

Вместо дискретной видеокарты используется HD Graphics 620. Его вполне хватает для игры на невысоких настройках в такие игры, как Dota 2 и World of Tanks. Заметного нагрева задней крышки корпуса при продолжительной нагрузке не было. Поддерживается DirectX 12.

Для отвода тепла используется несколько медных трубок, заполненных жидкостью. Работает бесшумно.

Дополнительное оснащение и софт

Данные хранятся на жестком диске объемом 2 Тбайт, он дополнен здесь платой Intel Optane.У Acer Aspire U27-880 есть встроенная вебкамера, дополненная инфракрасным модулем. Камера может использоваться не только для видеосвязи, но и разблокировки при помощи распознавания лица. Разрешение HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Есть встроенный Wi-Fi, работающий на 2.4 и 5 ГГц частотах. Bluetooth 4.0 Low Energy.

Итоги по Acer Aspire U27-880

Предустановлена операционная система Windows 10 Home с предустановленными программами Acer и партнеров. Доступен центр мониторинга работы компонентов и их настройки.Acer Aspire U27-880 – моноблок, выполненный в изящном корпусе с 27-дюймовой сенсорной панелью. К его сильным сторонам отнесем наличие в комплекте беспроводной периферии, возможность апгрейда, тихую работу, разблокировку распознаванием лица, набор портов. Не устроить могут ограниченные возможности регулировки подставки, малые углы обзора, предустановленные рекламные приложения с ограниченным временем эксплуатации.