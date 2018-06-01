Обзор Acer Aspire Z24-880. Моноблок для офиса и дома

Выбор системы под выполнение рабочих задач домой или в офис, неограничен только настольными компьютерами и ноутбуками, удачной альтернативой выступают моноблоки. Одним устройство решается сразу несколько задач без дополнительных трат после покупки. К тому же решается вопрос организации рабочего пространства, отсутствуют лишние элементы и провода. Тестируемый сегодня моноблок Acer Aspire Z24-880 оснащен 23.8-дюймовым дисплеем, процессором Intel Core i7-7700T, видеокартой NVIDIA GeForce 940MX, 16 Гбайт оперативной памяти и модулем Intel Optane объемом 16 Гбайт.

Комплектация

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется Acer Aspire Z24-880 в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением и общими данными по производителю. Комплект включает внешний блок питания, мышку и клавиатуру, а также руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Acer Aspire Z24-880 по габаритам сопоставим с обычным монитором. Напомним, что в таких система сам корпус монитора выступает базой для установки компонентов. Он полностью готов к работе и не требует дополнительной настройки и сборки со стороны пользователя.

Вышел в серебристом и черных вариантах исполнения. Стоит на стильной металлической ножке. Предусмотрена возможность изменения угла наклона. Высота панели не регулируется.

При желании ножку можно будет снять, но установить на VESA-крепление будет нельзя, но и сам сценарий такой эксплуатации моноблока не популярен.

По центру тыльной панели хромированный логотип производителя. Выше вентиляционная решетка, забегая вперед, за ней скрывается два активных вентилятора и радиатор.

Ниже выведена панель разъемов, состоящая из гнезда питания, RJ-45, HDMI входа и выхода, трех скоростных USB 3.0 и USB Type-C.

Еще один USB 2.0, спаренный аудиоразъем и слот для карты памяти SD расположены на нижнем торце.

Слева привод под DVD-диски. Если само использование дисков будет неактуальным, этот элемент можно будет использовать под апгрейд с установкой дополнительного накопителя.

Начинка

В завершении осмотра внешнего вида Acer Aspire Z24-880 отметим наличие веб-камеры на верхней рамке дисплея. Сборка моноблока проведена качественно, дизайн строгий и лаконичный.Открутив три нижних винта и четыре скрывающихся в районе ножки, можно будет снять верхнюю крышку получив доступ к содержимому. Так в будущем можно будет провести самостоятельную чистку от пыли или с целью апгрейда компонентов.

Как пример, можно заменить жесткий диск на SSD, а освободившийся диск установить вместо DVD-привода. Сняв дополнительный механический кожух, получаем доступ к материнской плате. Здесь видим пару оперативных планок DDR4 памяти общим объемом 16 Гбайт, а также модуль Intel Optane.

На процессор Intel Core i7-7700T установлен металлический радиатор с тремя медными тепловыми трубками, совмещенными с медным радиатором. Есть два активных вентилятора.

Дисплей

Изображение в Acer Aspire Z24-880 выводится на 23.8-дюймовый дисплей. Разрешение Full HD. Экран не поддерживает сенсорное управление. Качество настройки экрана хорошее. Есть хороший запас яркости, подсветка равномерная. Присутствует небольшие отклонения от sRGB.

Система и тесты

Предустановлена операционная система Windows 10 с дополнительными программами от Acer. Доступны инструменты для проведения мониторинга работы компонентов, а также оптимизации.

Работает моноблок на базе платформы Intel Core i7-7700T семейства Kaby Lake. Память функционирует на частоте 2400 МГц. Графика NVIDIA GeForce 940MX. Связка из такого железа не позволит играть в игры со сложной графикой, но вполне можно будет скоротать время в Dota 2 и World of Tanks.

Максимальное энергопотребление - 83W

Futuremark PCMark 8 Home - 3971

3DMark Sky Diver - 7809

VRMARK - 1249

PASSMARK - 2110

WinRar - 9891

Итоги по Acer Aspire Z24-880

В режиме максимальной нагрузки становится слышна работа двух вентиляторов. Температура процессора держалась на отметке 76-78 градусов. Видеокарта прогревается до 69 градусов.Acer Aspire Z24-880 не отличается высокой скоростью холодного старта системы. Здесь сказывается установка системы на жесткий диск. Апгрейд моноблока даст заметное оживление скорости запуска, включая и приложения.Acer Aspire Z24-880 нам определенно понравился. При адекватной стоимости, он предлагает хорошее оснащение, качество дисплея, хороший запас разе и стильный дизайн. Организация внутреннего пространства позволит пользователю при необходимости провести апгрейд компонентов. Этот моноблок можно рекомендовать в качестве рабочей системы дома или в офисе. За время длительных тестов мы проводили на нем монтаж видеороликов и работали с графикой. Не устроить может отсутствие регулировки по высоте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".