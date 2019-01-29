Обзор Acer Predator Orion 3000 PO3-600. Игровой декстоп с RTX 2070 и Core 7 gen.8

2019-01-29, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Acer Predator Orion 3000 PO3-600; [261]
Пока производители консолей только на словах готовы предложить поддержку 4К-разрешения с частотой 60 кадров в секунду, владельцы настольных систем уже сейчас могут запускать ААА-хиты на своих мониторах. Собрать такие системы можно как самостоятельно, так и обратившись в специализированные центры, но есть еще один путь выбор в пользу готового игрового десктопа. Как пример, анонсированный не так давно Acer Predator Orion 3000 с актуальным Intel Core i7 и видеокартой GeForce RTX 2070.

Acer Predator Orion 3000

Средняя стоимость изучаемой системы составляет 150000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Acer Predator Orion 3000 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. В комплекте покупатель получает силовой кабель, заглушку для фронтальной панели, SATA-кабель, разветвитель для питания накопителей, заглушку для задней панели, техническую документацию.

Внешний вид

Десктоп Acer Predator Orion 3000 не потребует от владельца навыков по сборке, это готовое решение, не требующее самостоятельного укомплектования и установки системы.

Acer Predator Orion 3000

Это не монструозный по габаритам корпус, к тому же еще и с интересным оформлением лицевой панели.

Acer Predator Orion 3000

Сочетаются полигональные формы, металлические сетки и зоны с подсветкой. Его вполне можно будет расположить на рабочем столе, гармонично вписавшись в общий сеттинг.

Acer Predator Orion 3000

Цвет подсветки статично – синий. Её обеспечивают несколько вентиляторов.

Acer Predator Orion 3000

По габаритам этот десктоп сопоставим с современной игровой консолью. Кстати, вполне можно будет подключить к ТВ панели, задействовать беспроводные геймпады и периферию.

Acer Predator Orion 3000

На передней панели Acer Predator Orion 3000 находится USB 3.0 разъем, USB Type-C, два аудиоразъема.

Acer Predator Orion 3000

В верхней части треугольная кнопка включения с периферийной подсветкой. По центру логотип линейки PREDATOR.

Acer Predator Orion 3000

Есть приятные конструктивные бонусы в виде откидных ножек, подходящих для размещения на них наушников.

Acer Predator Orion 3000

На тыльной стороне четыре USB 2.0 разъема, два USB 3.0, одно сетевое гнездо, три аудиоразъема. Видеокарта с DVI-D, тремя DisplayPort, HDMI.

Acer Predator Orion 3000

Начинка

Построена система на базе процессора восьмого поколения Intel Core i7-8700. Шесть ядер, работающих на частоте 3.2 ГГц. Установлен вертикальный башенный кулер. Шум при продолжительной нагрузке умеренный.

Acer Predator Orion 3000

Acer Predator Orion 3000

Оперативная память DDR4 объемом 16 Гбайт. Используются планки без декоративных радиаторов.

Acer Predator Orion 3000

Acer Predator Orion 3000

Под хранение данных выделен жесткий диск объемом 2 Тбайт и твердотельный накопитель объемом 256 Гбайт.

Acer Predator Orion 3000

Есть встроенный Wi-Fi ac. Сетевое подключение гигабитное.

Acer Predator Orion 3000

Питание системы обеспечивает блок питания мощностью 500 Ватт.

Acer Predator Orion 3000

В дальнейшем владелец сможет заменить накопители или добавить дополнительные.

Acer Predator Orion 3000

Использовать эту систему можно будет не только для игр, но и таких приложений, как Photoshop и Premier, которые не будут доступны для консолей даже в самой отдаленной перспективе.

Тесты игры Full HD

  • Farcry 5 - 119
  • Battlefield 5 - 113
  • Shadow of War - 105
  • Battlefield 1 - 158
  • DeusEX - 86

    • Тесты игры 4K

  • Farcry 5 - 50
  • Battlefield 5 - 51
  • Shadow of War - 42
  • Battlefield 1 - 69
  • DeusEX - 34

Итоги по Acer Predator Orion 3000

Acer Predator Orion 3000 в версии с видеокартой GeForce RTX 2070 и процессором Core i7 продемонстрировала высокий уровень стабильности. Компактные габариты, привлекательный внешний вид, элементы с подсветкой, возможность апгрейда и набор портов.

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