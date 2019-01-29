Обзор Acer Predator Orion 3000 PO3-600. Игровой декстоп с RTX 2070 и Core 7 gen.8

Пока производители консолей только на словах готовы предложить поддержку 4К-разрешения с частотой 60 кадров в секунду, владельцы настольных систем уже сейчас могут запускать ААА-хиты на своих мониторах. Собрать такие системы можно как самостоятельно, так и обратившись в специализированные центры, но есть еще один путь выбор в пользу готового игрового десктопа. Как пример, анонсированный не так давно Acer Predator Orion 3000 с актуальным Intel Core i7 и видеокартой GeForce RTX 2070.

Acer Predator Orion 3000 обзор

Средняя стоимость изучаемой системы составляет 150000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Внешний вид

Поставляется в коробке из плотного картона. В комплекте покупатель получает силовой кабель, заглушку для фронтальной панели, SATA-кабель, разветвитель для питания накопителей, заглушку для задней панели, техническую документацию.Десктоп Acer Predator Orion 3000 не потребует от владельца навыков по сборке, это готовое решение, не требующее самостоятельного укомплектования и установки системы.

Это не монструозный по габаритам корпус, к тому же еще и с интересным оформлением лицевой панели.

Сочетаются полигональные формы, металлические сетки и зоны с подсветкой. Его вполне можно будет расположить на рабочем столе, гармонично вписавшись в общий сеттинг.

Цвет подсветки статично – синий. Её обеспечивают несколько вентиляторов.

По габаритам этот десктоп сопоставим с современной игровой консолью. Кстати, вполне можно будет подключить к ТВ панели, задействовать беспроводные геймпады и периферию.

На передней панели Acer Predator Orion 3000 находится USB 3.0 разъем, USB Type-C, два аудиоразъема.

В верхней части треугольная кнопка включения с периферийной подсветкой. По центру логотип линейки PREDATOR.

Есть приятные конструктивные бонусы в виде откидных ножек, подходящих для размещения на них наушников.

На тыльной стороне четыре USB 2.0 разъема, два USB 3.0, одно сетевое гнездо, три аудиоразъема. Видеокарта с DVI-D, тремя DisplayPort, HDMI.

Начинка

Построена система на базе процессора восьмого поколения Intel Core i7-8700. Шесть ядер, работающих на частоте 3.2 ГГц. Установлен вертикальный башенный кулер. Шум при продолжительной нагрузке умеренный.

Оперативная память DDR4 объемом 16 Гбайт. Используются планки без декоративных радиаторов.

Под хранение данных выделен жесткий диск объемом 2 Тбайт и твердотельный накопитель объемом 256 Гбайт.

Есть встроенный Wi-Fi ac. Сетевое подключение гигабитное.

Питание системы обеспечивает блок питания мощностью 500 Ватт.

В дальнейшем владелец сможет заменить накопители или добавить дополнительные.

Тесты игры Full HD Farcry 5 - 119

Battlefield 5 - 113

Shadow of War - 105

Battlefield 1 - 158

DeusEX - 86 Тесты игры 4K Farcry 5 - 50

Battlefield 5 - 51

Shadow of War - 42

Battlefield 1 - 69

DeusEX - 34 Итоги по Acer Predator Orion 3000 Acer Predator Orion 3000 в версии с видеокартой GeForce RTX 2070 и процессором Core i7 продемонстрировала высокий уровень стабильности. Компактные габариты, привлекательный внешний вид, элементы с подсветкой, возможность апгрейда и набор портов.

Использовать эту систему можно будет не только для игр, но и таких приложений, как Photoshop и Premier, которые не будут доступны для консолей даже в самой отдаленной перспективе.