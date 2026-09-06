Обзор игры BIODEN. Спокойная экономическая стратегия про экологию

Тема изменения климата актуальна, как и понимание влияния человека на окружающую среду. В экономической стратегии BIODEN от Broken Arms Games игроку предлагается стать Хранителем планетарного заповедника, в который нужно вернуть жизнь, улучшить климатические условия, а также восстановить популяцию животных. Мирный геймплей со спокойной подачей заданий и развитием механик, глобальный и локальный баланс, животные из разных биомов, несколько кампаний.

Обзор игры BIODEN

Проходит все на условной Земле, которая пострадала от экологической и технологической катастрофы. Жизнь на планете стала невозможна, из-за загрязнения рек, лесов, полей, озер и воздуха. Люди, а точнее их остатки, перешли в стадию группового Коллектива, отвечающим за разные направления, цель – найти и обеспечить условия для возникновения жизни.

Обзор игры BIODEN

Тут предлагается набор кампаний, каждая из которых завязана на определенный тип гильдии и имеет ряд особенностей. Рекомендовано проходить их последовательно, потому что из-за дополнительных условий возрастает сложность. Представлены следующие гильдии:
  • Технологии – упор на строительство сооружений и зданий, бонусные сферы.
  • Природа – упор на аккуратное воздействие на окружающую среду. Медленное восстановление окружающей среды.
  • Исследования – упор на быстрое изучение планеты.
  • Реконструкция – ограниченные ресурсы, переработка, необходимость выбора приоритетов.
  • Мистики – большие сферы, необходимость раскрытия тайн. Более расслабленный геймплей.

Обзор игры BIODEN

При выборе любой из гильдий, остальные также будут обращаться к игроку. Всегда необходимо соблюдать баланс между развитием, добычей ресурсов, исследованием, получением научных очков. Все кампании в итоге потребуют полностью восстановить экологию на планете, обеспечить условия для животных в сферах и выпустить их на волю, а в финале подготовить для рождения человека.

Обзор игры BIODEN

Из-за плохих условий в BIODEN животные могут существовать только внутри сфер. Выбирается участок для зарождения животного, подготовляются базовые условия с доступностью пищи и среды, учитываются связи между травоядными и хищниками.

Обзор игры BIODEN

Изначально необходимо создать условия для размножения, а после идеальные чтобы выпустить на волю. Разные животные требуют также разного уровня влажности и температуры. С учетом что внутри купола разные виды, все это надо будет учитывать для наполнения.

Обзор игры BIODEN

Вторая часть геймплея это добыча, очистка и исследование планеты. Это экономическая стратегия, в которой также необходимо соблюдать баланс. Слишком агрессивный стиль вызывает негативные последствия и поломки. По мере очистки планеты, получаем больше свободы и запаса для использования технологий и построек. На постройки и создание биома затрачиваются разные типы ресурсов. Здесь также необходимо соблюдать баланс, как и в остальных типах геймплея.

Обзор игры BIODEN

Игра достаточно красочная, мир хоть и мультяшный, но за ним интересно наблюдать. Для разнообразия есть несколько видов биомов, которые имеют свои особенности. Помимо этого, выбор гильдий меняет еще и стиль построек. Мелочь, но перепрохождение разных кампаний скрашивает. За основу животных в ней взяты земные виды, но с небольшими визуальными изменениями. Сопровождается все приятным саундтреком на фоне.

Обзор игры BIODEN

Отдельно отмечу, что играл на консоли и игра хорошо адаптирована под управление геймпадом. Нет трудностей с постройками и тонким управлением элементами. С учетом что это была ранняя версия, даже на ней не было вылетов и критических ошибок. Проблем с быстродействием при большом количестве построек тоже не наблюдал.

Итоги BIODEN

BIODEN – игра с приятным визуалом, спокойным геймплеем, сочетающим микро и макро экономику, набор заданий и вариативность с условиями в рамках кампании. И самое главное, она дарить не только приятные эмоции, но и заставляет задуматься, как итог не замечаешь как проходит время за решением поставленных задач и восстановлением планеты.

платина BIODEN

Для платины нужно пройти все доступные кампании, а также одновременно создать идеальные условия для 20 животных одновременно. Занимает все около 25 часов, сложность 3 из 10, удовольствие 7 из 10.
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