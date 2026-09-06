Обзор игры BIODEN. Спокойная экономическая стратегия про экологию

Проходит все на условной Земле, которая пострадала от экологической и технологической катастрофы. Жизнь на планете стала невозможна, из-за загрязнения рек, лесов, полей, озер и воздуха. Люди, а точнее их остатки, перешли в стадию группового Коллектива, отвечающим за разные направления, цель – найти и обеспечить условия для возникновения жизни.
Тут предлагается набор кампаний, каждая из которых завязана на определенный тип гильдии и имеет ряд особенностей. Рекомендовано проходить их последовательно, потому что из-за дополнительных условий возрастает сложность. Представлены следующие гильдии:
При выборе любой из гильдий, остальные также будут обращаться к игроку. Всегда необходимо соблюдать баланс между развитием, добычей ресурсов, исследованием, получением научных очков. Все кампании в итоге потребуют полностью восстановить экологию на планете, обеспечить условия для животных в сферах и выпустить их на волю, а в финале подготовить для рождения человека.
Из-за плохих условий в BIODEN животные могут существовать только внутри сфер. Выбирается участок для зарождения животного, подготовляются базовые условия с доступностью пищи и среды, учитываются связи между травоядными и хищниками.
Изначально необходимо создать условия для размножения, а после идеальные чтобы выпустить на волю. Разные животные требуют также разного уровня влажности и температуры. С учетом что внутри купола разные виды, все это надо будет учитывать для наполнения.
Вторая часть геймплея это добыча, очистка и исследование планеты. Это экономическая стратегия, в которой также необходимо соблюдать баланс. Слишком агрессивный стиль вызывает негативные последствия и поломки. По мере очистки планеты, получаем больше свободы и запаса для использования технологий и построек. На постройки и создание биома затрачиваются разные типы ресурсов. Здесь также необходимо соблюдать баланс, как и в остальных типах геймплея.
Игра достаточно красочная, мир хоть и мультяшный, но за ним интересно наблюдать. Для разнообразия есть несколько видов биомов, которые имеют свои особенности. Помимо этого, выбор гильдий меняет еще и стиль построек. Мелочь, но перепрохождение разных кампаний скрашивает. За основу животных в ней взяты земные виды, но с небольшими визуальными изменениями. Сопровождается все приятным саундтреком на фоне.
Отдельно отмечу, что играл на консоли и игра хорошо адаптирована под управление геймпадом. Нет трудностей с постройками и тонким управлением элементами. С учетом что это была ранняя версия, даже на ней не было вылетов и критических ошибок. Проблем с быстродействием при большом количестве построек тоже не наблюдал.
Для платины нужно пройти все доступные кампании, а также одновременно создать идеальные условия для 20 животных одновременно. Занимает все около 25 часов, сложность 3 из 10, удовольствие 7 из 10.