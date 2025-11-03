Обзор игры Vyun, Kosmeya, And The Witch’s Curse. Новелла с простой головоломкой и быстрой платиной

Погрузитесь в интерактивную визуальную новеллу о Космее - Vyun, Kosmeya, And The Witch’s Curse, подающем надежды авторе, чья задача - доставить свою рукопись на литературный конкурс в столицу, путь к которой лежит через зловещий лес. Писать захватывающие истории с необычными героями - это одно, но столкнуться с ними лицом к лицу - совсем другое! Космей потратил целый год на создание своей книги, однако плохая память, неясные дороги и мрачный лес превратили путешествие на Фестиваль Письма в настоящее испытание.

Главному герою предстоит завести верного друга, уйти от колдовского проклятия, выбраться из темной чащи и, самое главное, вовремя представить свое произведение на суд строгого жюри престижного писательского состязания. Вас ждет добрая и вдохновляющая история о том, что упорство обязательно принесет свои плоды и заветная мечта станет реальностью. Параллельно проявите свою наблюдательность в увлекательной игре по поиску скрытых предметов.

Состоит игра из двух частей, отличающихся между собой геймплеем. Одна из частей — это визуальная новелла, разделенная на главы. Выбор пользователю не предполагается, только просмотр и чтение небольшого количества диалогов. Если проще то это комикс.

Вторая – набор картинок на которые необходимо искать тянущиеся руки. Около 6-9 в зависимости от изображения. Выполнены картинки в той же стилистике, что и основная часть с историей. При сложностях можно будет вызвать подсветку участков, но само количество подсказок ограничено.

Vyun, Kosmeya, And The Witch’s Curse – игра с простым геймплеем, основной интерес в которой это быстрая платина, занимающая около 15-20 минут. На фоне этого простая головоломка с поиском предметов и комикс с несколькими главами.