Обзор 4 сезона для игры Killing Floor 3. Карта, босс, перк, операция, оружие и награды

Tripwire Interactive придерживается озвученного плана для Killing Floor 3 и в июле стал доступен четвертый сезон, для которого были заявлены новый перк, новая карта, новая сложность, новое оружие, новые награды и новая история. Напомню, игра вышла на консолях и ПК в июле 2025 года, за прошедший год получив сразу серию обновлений с дополнительным контентом.

Операция Охотник за тенями развязывается на шельфе Серверного моря, где оперативники обнаруживают болото и новую опасность. Цель захватить буровую установку и разобраться в происходящем. Включает восемь этапов, как на уже знакомых картах, так и новой. Ищем улики, выполняем ситуативные задачи, уничтожаем монстров.

Представляем вам доктора Муркрофта, нашего нового противника, чье тело, нарастившее мышечную массу, усыпано органическим вооружением. Он полностью слился с Болотом, став воплощением разрушительной силы, предназначенной для конца света. Битва с ним представляет собой многоступенчатый процесс. На начальном этапе, получая урон, он активирует защитный барьер, который команде предстоит преодолеть. С наступлением второй фазы он начинает призывать на помощь мародеров и монстров, одновременно становясь невидимым и отступая в укрытие для восстановления сил. Остается лишь краткий промежуток времени, чтобы нанести решающий удар. Арсенал Муркрофта включает разнообразное смертоносное оружие и приспособления, эффективные как в ближнем, так и в дальнем бою.

Добро пожаловать на "Хастур", нашу новую локацию, представляющую собой нефтяную платформу. Вследствие непредвиденной аварии во время бурения в Северном море, Муркрофт и его приспешники захватили буровую установку. Сердце локации – центральная платформа, откуда расходятся пути и лестницы, ведущие на разные уровни. Исследуйте внешние мостики и коридоры, соединяющие различные помещения и интересные точки. Обращайте внимание на тросы и лестницы, они помогут вам перемещаться между уровнями, уклоняться от врагов и избегать засад.

Добавлена новая сложность – суицид. Она находится между уровнями – сложно и ад на земле. Не беспощадно, но сложно. В этой сложности от игроков потребуется эффективное использование навыков, ресурсов и стратегии. Стал доступен новый перк – Стрелок. Особенность его использование сразу двух пистолетов или револьверов с двух рук. Быстрый и легкий бой, но требующий точности и концентрации. От игрока требуется освоить искусство скорострельной точности планировать расход боеприпасов в критичных ситуациях.

Новое оружие

2058 Законодателей - Современная интерпретация классического револьвера 1858 года и идеальный способ встретить зомби лицом к лицу. Любим за свою останавливающую силу, несмотря на ограниченную емкость магазина. Удивите их своим мастерством и безупречной меткостью, но всегда держите их в неведении: вы сделали 6 выстрелов или только 5

Ночные гадюки - Когда кажется, что ты один против всего мира, не нужно отступать, ведь рядом с тобой верные «Ночные гадюки». Этот полностью автоматический пистолет-пулемет готов к любым испытаниям, а если вам нужно считать патроны, переключитесь в полуавтоматический режим. Когда в следующий раз орда зомби поставит под сомнение вашу готовность, с гордостью скажите: «Да, думаю, я готов».

Desert Eagles - Некоторые угрозы требуют чего-то большего. Встречайте Desert Eagle. Если вам нужна невероятная останавливающая сила, то Desert Eagle — это то, что вам нужно. В то время как другие могут предлагать имитации, будьте уверены, что на ваших написано "DE .50AE".

AF2081-A1s -Задумывалась ли когда-нибудь наука о том, действительно ли зомби необходимы человечеству? Тогда почему она должна сомневаться в необходимости выпускать сразу четыре патрона, чтобы остановить их? Созданный на основе наследия первого промышленного двуствольного пистолета, AF2081-A1s не принимает вопросов, а просто предоставляет ответы в виде четырех выстрелов калибра .45.

Пистолет "Королевский" -Даже стрелку нужна надежная поддержка, и Der König, «король», царит безраздельно. Неважно, предпочитаете ли вы хирургическую точность и быстроту обращения с оружием или тактический потенциал стрельбы из двух рук одновременно, эта скорострельная 9-мм платформа готова к решающему моменту.

Новые модификации для оружия

Трассирующие снаряды Sonic - При попадании помечает цель на короткое время. Последующие попадания из того же оружия наносят помеченный урон отмеченной цели.

Голографический прицел для пистолета- Специальный оптический прицел для пистолетов, использующий лазерную подсветку голограммы для проецирования прицельной сетки, обеспечивающий быстрое наведение на цель.

Вольтер-шок - Добавляет или заменяет дополнительный режим стрельбы оружия, выпуская электричество в направлении, куда направлена ​​модификация. Зона поражения расширяется по мере улучшения модификации.

Компенсатор короля - Специальный компенсатор Der König, разработанный для бесшовной интеграции, помогает уменьшить подброс ствола и отдачу.

Пятизарядный конверсионный цилиндр - Заменяет стандартный 6-зарядный барабан на 5-зарядный конверсионный барабан, рассчитанный на более мощные патроны .45 Colt.

Полимерный магнетрон с порошковой подпиткой - Изготовленный из армированного стекловолокном полимерного материала, который одновременно прочен и легок, он жертвует емкостью магазина ради зарядки каждого выстрела, увеличивая урон.

Новые волны мутаций

Заражение болотом - Мир захватывает торговую капсулу, из порталов которой появляются враги, и перекрывает пополнение запасов, пока вы не выследите и не уничтожите все четыре щупальца. Все зомби приходят в ярость, пока продолжается заражение.

Взрывоопасная ситуация -Ползуны, Горефасты и Блоаты взрываются при смерти, образуя зону поражения, а волна врагов становится больше и состоит в основном из ползунков, поэтому следите за расстоянием при массовых убийствах. Осторожные выстрелы в голову помогут избежать взрывов.

Новые мутаторы

Каскад Хаоса - В каждой волне случайным образом выбирается модификатор из пула, а возрождения отключены, поэтому двух одинаковых матчей не бывает.

Передовой - Урон от режущих ударов удваивается, а урон от всех остальных типов урона уменьшается вдвое при атаке постоянно разъяренных зомби, что делает ближний бой (и оружие с режущим уроном) лучшим способом выживания. Воскрешение отключено.

Итоги по 4 сезону Killing Floor 3

Ультимативная особенность у него – роковая концентрация. При активации на ограниченное время прицел наводится на уязвимые места противников, впуская самонаводящиеся патроны в противников. Эффективно против сильных противников, а также на ограниченное время во время натиска. Новый тип гравитационной гранаты, связывающий группу противников к центру с последующим оглушительным взрывом.Много нового контента и он доступен игрокам Killing Floor 3 без дополнительной оплаты. Разработчики продолжают поддерживать проект и текущее наполнение проекта порадует поклонников проекта. Выше я не отметил множество изменений по балансу оружия и перкам, а также целый ряд исправлений технической части. По личным впечатлениям, играется заметно лучше, чем на старте. Выход сезона хороший повод вернуться в проект и провести несколько вечеров остреливая орды противников одному или в компании друзей.