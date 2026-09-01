Обзор игры Ground Zero Hero. Яркий экшен-рогалик с элементами пулевого ада

Инди-игра Ground Zero Hero явно вдохновлялась Vampire Survivors, выполненная в жанре экшен-ролика с элементами пулевого ада где игроку нужно выживать в постапокалиптическом сеттинге. Подкупает она интересной рисовкой локаций, врагов и главного героя, в духе «Симпосонов» и «Рика и Морти». Черный юмор, система мутаций с формированием уникальных билдов в каждом из забегов, волны разнообразных врагов, общий прогресс и сбор ресурсов, а также сражения с боссами.

По началу геймплей ощущается хаотичным, главный герой оказывается в пустыне и на него со всех направлений идут волны врагов. Перед стартом необходимо выбрать одну из трех случайных карточек со способностями или усилениями. Среди них есть активные, например плевок огненным шаром, или пассивные с радиоактивным излучением. Все способности при этом не требуют самостоятельного нажатия на кнопку, работают с заданными интервалом. От игрока требуется только перемещаться по локации, уклоняться и собирать расходники.

Каждую из способностей можно усилить, выбрав тот же тип карточки повторно, также, помимо этого, есть общее увеличение мощности и скорости отдельными карточками. Следующий этап с выбором получаем накоплением шкалы мутогена, сама система прогрессивная с каждым выбором требуется больше единиц для следующей мутации. Помимо этого, максимально количество мутаций на забег тоже ограничено, после перенасыщения карточки перестают выдавать и вместо них просто предлагается лечение или монеты. У мутацией есть ультимативная способность, активируемая случайно, обычно она наносит массовый урон.

Как и говорил, игрок сам не влияет на время сработки выбранных мутаций. Но выживание зависит не только от мутаций, но и общего планирования, а также скорости перемещения по карте с уклонением от врагов. Также перемещаясь идет сбор того самого мутагена, получаемого с убитых врагов, бочек и других типов объектов. Есть на карте сейфы, которые взламываются удерживанием ограниченной зоны, ракеты и бомбы, коровы для быстрого перемещения и убийства врагов.

Как и в играх такого жанра, в Ground Zero Hero волны врагов постоянно нарастают, добавляются мини-боссы. К этому добавлена смена времени суток, ночью на карту выходят сильные и опасные монстры. Тут игрок может продолжать выживать или найти бункер для того, чтобы сохраниться и пропустить время до наступления рассвета. В нем же можно сохраниться, чтобы продолжить забег позже.

Всего за забег нужно уничтожить 10 000 противников. После успешного выживания стартует этап сражения с боссом. Всего в игре есть пять локаций, они между собой отличаются внешним исполнением, набором врагов и событий на карте, также босс в них получает каждый раз новый тип атак. В финале ждет логичное завершение истории, но любой из забегов в дальнейшем можно повторять, например для закрытия без получения урона, которое включено в список внутриигровых миссий, привязанных к игровым достижениям.

По завершению забега собранные монеты можно потратить на увеличение дальности сбора мутагена, максимального здоровья, скорости, количества монет в сейфе, критического урона, бонусного лечения, шанса встретить бункера и радиуса взрыва. Лучше прокачка – проще выживать. Игровой цикл в ней дает возможность тестировать разные сборки и способности, в целом у проекта хороший уровень реиграбельности.

Итоги по Ground Zero Hero

Ground Zero Hero – любопытная игра в жанре экшен-рогалика в сочной рисовке, позволяющая занять свое свободное время серией забегов в пяти разных локациях. Орды разнообразных врагов, система с билдами карточек, постоянные улучшения, незамысловатая музыка на фоне, сражения с боссом в финале, дополнительная система испытаний. В целом проекту хочется возвращаться снова и снова.