Обзор игры Magin: The Rat Project Stories. Приключение с пошаговыми карточными боями

В конце апреля вышла карточная игра приключение Magin: The Rat Project Stories, события которой разворачиваются в мрачном фэнтезийном мире. Таинственные и атмосферные локации, сражения с магическими существами, механика эссенций с использованием эмоций во время боев и исследования, сюжетные развилки. В основе проекта карточная система с управлением и сбором колоды, специальными двухсторонними картами.

Встречает на холодный и мрачный фэнтезийный мир со средневековыми традициями, но и элементами индустриального прогресса. Уже сначала нас знакомят с концепцией сущности, суть которой заключается в том что эмоции могут быть осязаемыми. Отчаяние, гнев, страх и вера питают этот мир и живущих в нем людей. Диалоги и отношения между персонажами в этом мире являются важным элементом, который придает происходящему нечто большее.

Главный герой Элестер связан с преступным кланом и становится втянут в расследование и интриги. Помимо этого развиваются еще две ветки событий, это Тахон – маг со специализацией на темных силах и Орест – молодой ученый. В ходе продвижения по сюжету все эти истории будут переплетены между собой. Часть выборов здесь будут иметь значимую силу, выступая развилкой и помимо этого накапливают один из двух видов эссенции, а также влияют на наполнение колоды. Я прошел ее полностью два раза и меняя выборы получил три разных концовки, используя во втором прохождении одно из сохранений, но их явно больше. Из любопытного текущий объем эссенции влияет на доступное время на выбор ответа в диалоге, больше накоплено – меньше времени на выбор, персонаж становится более суетливым.

Боевая система Magin: The Rat Project Stories пошаговая, у игрока есть 3 очка действия, карточки затрачивают определенное количество ОД за использование, после передачи хода противнику он использует свою карту. Порог вхождения в этом проекте высокий, короткое обучение и уже со старта противники задают высокий темп и для победы потребуется разный подход, перетасовка колоды и изучение особенностей врагов. На некоторых противников, особенно парных, уходило более часа до победы. Во втором прохождении, когда свою основную тактику для себя определил и разобрался с картами, которые эффективны в сражениях и универсальны. При этом играл на нормальной сложности, а есть еще высокая. Судя по переписке в Steam разработчики рассматривают возможность дополнительной легкой сложности или балансировки. Пока же текущий баланс потребует терпения и усидчивости.

Из интересного тут есть двухсторонние карты. Мы их берем у Элестера и Толена, фиолетовые (темная сторона) и желтые (светлая сторона). Одна их сторона при срабатывании добавляет в шкалу Сути своего типа, вторая наоборот отнимает. Сами стороны формируются при добавлении в колоду. При переполнении шкалы сбрасываются все накопленные дебафы и положительные эффекты, добавляется 5 очков дебафа для шкалы здоровья. Оптимально учитывать наполнение шкалы и балансировать, в хорошей комбинации можно выдать разовый высокий урон или наоборот вытянуть потерянное здоровье. Хотя в некоторых ситуациях можно наоборот умышленно переполнить шкалу и на некоторое время использовать карты без влияния на шкалу.

После каждого успешного сражения предлагается выбрать: усилить одну из карт в своей колоде, забрать одну карту из колоды противника, убрать из колоды штрафные карты. Последние выдает призрак при движении в пошаговом лабиринте при выборе усиления одной из своих карт. Они наносят только 1 единицу урона. К финалу оптимально уделить внимание своей колоде и прокачать карточки, без этого победить будет сложно. По наблюдениям, противники всегда имеют высокий уровень в колоде, у игрока качество карт, особенно базовых, низкое.

Хочу похвалить визуальную составляющую, выполнена она в духе фэнтези комиксов. Активные сцены и диалоги подаются в виде иллюстрированных панелей, задающих ритм и неким уровнем театральности. Между сценами герой свободно перемещается по локации с возможностью взаимодействия, запуска диалогов и сбора коллекционных предметов. Персонажи отрисованы выразительно, детализированный задний фон, на выходе получаем приятную атмосферу и погружение в историю. Аккуратно звучит фоновая музыка в нужный момент усиливая эффект происходящего на экране, а в остальное время не раздражая.

Итоги по Magin: The Rat Project Stories

Magin: The Rat Project Stories – приключение с пошаговыми карточными боями высокой сложностью, ориентированное на взрослую аудиторию с многослойной историей, развилками, моральными выборами. Самобытный мир, сборка и улучшение колоды, двухсторонние карты и механика использования эмоций (Сути), приятный визуал и саундтрек. К минусам отнесем отсутствие внятной системы обучения, из-за этого при первом прохождения некоторые бои занимали значительное время.