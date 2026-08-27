Обзор игры Resonance: A Plague Tale Legacy. Больше экшена и меньше стелса

Те кто проходил первые две части A Plague Tale могли завершить историю Амиции и Хьюго достаточно драматично поставив финальную точку в ней. Но помимо самого финала был и интригующий ролик после титров, не буду в деталях раскрывать его для того, чтобы не испортить впечатление для тех, кто только знакомится с этой серией. Обе игры тогда объединяла история молодой девушки и его младшего брата, которая пыталась его спасти от трагической участи. Она достаточно эмоциональна, в Resonance: A Plague Tale Legacy знакомых героев не будут, смогли ли разработчики удержать высокую планку качества и предложить не менее интересную историю?

Это приквел, события которого прошли за 15 лет до событий оригинальной игры. Начинается рассказ со знакомства с маленькой Софией, тот самый пират, который ранее помог сбежать Амиции и Хьюго из Франции. Воспитывают ее в монастыре и условия содержания здесь жесткие. Сотрудники монастыря накачивают черным раствором, провоцируя видения и заставляя фиксировать их в дневнике. Спасает отец, забрав с собой и воспитывая в своей банде. Но после того, как одна из разбойных операций пошла не по плану, она остается сиротой.

Как и ранее нам показывают прошлое персонажа постепенно погружая и подводя к текущему состоянию. Стереотипный подход, а с учетом того, что в отзывах игроки часто негативно отзывались о отрезках игры за Хьюго в первых частях – он спорный. Рецепт коктейля знаком – детские травмы, агрессия в сторону ребенка, несправедливость и вот мы уже подсознательно начинаем сопереживать новому герою.

При этом по масштабу сюжет превосходит все что предлагалось ранее, чувствуется увеличенный бюджет на реализацию задумок сценаристов и разработчиков. Предлагается сразу двойная сюжетная линия, где игрок будет управлять не только Софией, но и Тесея в далеком прошлом. При этом обе линии тесно переплетены, проходит в одних и тех же местах, которые можно видеть как в изначальном виде, так и уже разрушенном. По личным же впечатлениям, линия Тесеи доминирующая, София скорее дополняющая, собственных уникальных моментов в ее линии заметно меньше.

Придраться можно также к тому, как раскрыли второстепенных персонажей. Они затрагиваются только поверхностно, даже воровка Лени, которая сопровождает с нами на острове, скорее только спутник, который в нужный момент активирует механизм во время выполнения загадки или для доступа в следующую часть локации. В дальнейшем, когда ее сменит дядя, это не ощущаешь как какую-то потерю или качественное изменение геймплея. Не помогает даже попытка давить на моральную составляющую и демонстрацию изменения персонажа. В A Plague Tale Requiem удалось этот элемент с сопереживанием реализовать лучше. С другой стороны, сама героиня София была изначально второстепенным персонажем, здесь она ей и остается. Личная ее трагедия и история только в первых главах в Resonance: A Plague Tale Legacy, а дальше идет только фоном Тесеи.

А вот с чем разработчики поступили смело, так это геймплей. Если первые части были стелс-приключением, только во второй добавили смелости и силы Амиции, то тут мы условная Лара Крофт или даже Нейтан Дрейк из Uncharted. София дерется как самурай, уничтожая целые отряды. Тут экшен вышел на первый план, часто бегаем, деремся и вступаем в прямой контакт с встречаемой опасностью, иногда отвлекаясь на решение головоломок. Смещение в эту сторону уже было заметно во второй части серии, там мы сражались с боссами и могли выбирать между разными стилями игры. Здесь же героиня явно не хрупка и не беззащитна – она сильная и независимая «пиратка». Кстати, возможно, смена геймплея и стала причиной того, что ощутить общий драматизм истории я не смог.

Боевая система предполагает использование меча и ножа с блокированием атак, контратаками, парированием и уклонением, плюс эффектные добивания. Игроку предлагается древо навыков с улучшениями по ключевым механикам, очки для этого собираются как после успешного завершения боя, так и в качестве вознаграждения за внимательное изучение локации. Также пассивные улучшения дают аксессуары, которые носит главная героиня и они тоже скрыты на локациях. Доступна вариативная сложность, от прощения ошибок в парировании с пропущенными ударами до тяжелых сражений с двумя пропущенными ударами и дальнейшей перезагрузкой точки сохранения.

Любители приключений с элементом экшена останутся явно довольными. Asobo Studio удалось поддерживать высокий темп в течение всех тринадцати глав. Не растеряли и своего фирменного подхода к визуальной составляющей, локации выглядят потрясающе. Несмотря на то, что мы двигаемся по условному коридору, общий масштаб и зрелищность не растеряли. Это же касается звуковой атмосферы, в которой для записи треков использовались живые инструменты.

Стелс оставили здесь для галочки и только в постановочных сценах, когда главная героина должна издавать мало шума, чтобы не разбудить новый тип противников. Эта часть немного похожа на волны крыс в предыдущих частях. Я не буду спойлерить сюжет, отмечу только, что нужно будет использовать безопасные зоны со светом и в дальнейшем направленный свет как инструмент защиты. Этот элемент игры не смотрится чужеродным и по зрелищности не уступает сражениям.

Головоломки еще одна часть геймплея. Здесь они неторопливы и дают время подумать. Большая часть использует взаимодействие со светом, поиск нужных направлений для него или точки для активации разноцветных одновременно. Хотя некоторые из загадок заставляли подумать дольше, но большая часть разгадывается достаточно быстро и ненавязчиво. Если не получается самостоятельно решить игра даст подсказки.

Итоги по Resonance: A Plague Tale Legacy

Оценивая проект, я держу в уме не только саму Resonance: A Plague Tale Legacy, но и сразу ряд других франшиз в качестве сравнения. И пока Asobo Studio справляется с задачей развития этой серии, не скатываясь в банальщину и не занимаясь самоповторами, а также дав завершится истории Амиции и Хьюго для чего-то большего в дальнейшем. На выходе получилось динамичное приключение в красивых локациях с головоломками, сражениями и при этом без скучных элементов гринда и зачистки ради зачистки. Спорным может быть отказ от ключевой особенности серии и вторичность сюжетной линии Софии.