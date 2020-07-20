Обзор Ajax. Беспроводная система безопасности

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации комплексной беспроводной системы безопасности Ajax, включающей защиту от вторжения, пожара и затопления. В рамках данного теста будут детально рассмотрены запуск системы и дальнейшее управление, а также функции «умного дома» с созданием сценариев и автоматизации рутинных процессов.

Hub 2

Приобрести продукты можно как базовыми комплектами, так и подобрав компоненты самостоятельно под свой спектр задач. Причем система расширяема, сам процесс подключения дополнительных модулей может быть проведен уже после запуска и установки системы у вас дома. То есть, вам ничего не мешает добавить новых модулей в систему уже после того, как все девайсы будут установлены и настроены.Центром системы выступает Ajax Hub 2. Именно он общается и контролирует все датчик и устройства. Хаб упакован в коробку с минималистичным оформлением. Комплект включает патч-корд, кабель питания, набор для монтажа на стену, руководство пользователя на нескольких языках, в том числе и на русском.

Как и все элементы системы, доступен в белом и черном вариантах исполнения. Визуально напоминает компактный роутер. Гармонично впишется в любой интерьер.

В центре расположен подсвечиваемый логотип производителя. В зависимости от состояния и рабочего статуса цвет будет меняться. Белый цвет — хаб работает через проводной интернет и сим-карту, зелёный — используется один из каналов связи, красный — связь потеряна.

На обратной стороне расположена съемная крышка с четырьмя отверстиями под крепление на стену. Под ней находится гнездо питания и два слота под SIM-карты. Здесь же LAN гнездо. Кабели фиксируются при помощи специального зажима, который идёт в комплекте. Также само крепление для большей надёжности можно закрепить на хабе с помощью комплектных шурупов.

MotionCam

При отрыве / снятии хаба или любого другого датчика с крепления на пульт охранной компании и всем пользователям приходит соответствующее уведомление о вскрытии корпуса.При перебоях в питании, хаб начинает работать от аккумулятора, который обеспечивает систему питанием сроком до 16 часов. А вы в это время получите уведомления о пропаже 230 В. В случае потери связи по проводному интернету и сим-карте — приложение начинает бить тревогу, которая также уходит на пульт охранной компании. Поэтому незаметно отключить хаб не получится.Одним из вариантов расширения является датчик движения с фотокамерой для верификации тревоги. MotionCam выполнен в виде традиционного датчика движения, но дополнен встроенной камерой и модулем инфракрасной подсветки. Прелесть датчика в том, что он показывает реальную причину тревоги — кто-то из домашних забыл снять с охраны, или же в дом проникли посторонние.

Для фиксации на стене используется специальное комплектное крепление SmartBracket. Что примечательно, датчик делает фото только при тревоге, а не снимает 24/7, как это делают камеры видеонаблюдения. Также у пользователей или охранной компании нет никакой возможности сделать фото по запросу. Поэтому такие датчики можно спокойно установить внутри квартиры.

Батареи уже предустановлены. По информации на сайте, зарядки хватает на 4 года эксплуатации. А на сайте выложены подробные инструкции не только по настройке девайса, но и по замене батарей.

Для передачи данных используется одновременно два радиопротокола Jeweller и Wings, разработанные инженерами Ajax. По Jeweller передаются тревоги и события системы, а по Wings - снимки. Расположен MotionCam может быть на расстоянии до 1700 метров до Ajax Hub 2. Прелесть этих протоколов, прежде всего, в скорости. Тревоги и события по Jeweller передаются за 0.15 секунды, а первое фото из серии можно получить уже через 9 секунд.

FireProtect

Угол обзора датчика по горизонтали 88.5 градусов, по вертикали 80 градусов. Дальность детектирования — до 12 метров. Одного датчика хватает, чтобы покрыть большую комнату. Разрешение фото — до 640 на 480 пикселей. При тревоге датчик может делать от 1 до 5 фото. Серии фото склеиваются в анимации, которые проигрываются в приложении. При желании их можно скачать на телефон. Угол обзора камеры 90 градусов.Из плюсов ещё то, что датчик умеет игнорировать животных ростом до 50 см и весом до 20 кг. Поэтому нет риска ложных срабатываний на котов или небольших собак.Из недостатков: датчик работает только с Hub 2 и Hub 2 Plus, который готовится к выпуску. Дело в том, что только эти хабы поддерживают протокол Wings для передачи фото.Еще одним важным датчиком является пожарный Ajax FireProtect со встроенным сенсором температуры и дыма.

Также оснащён крепежной площадкой для фиксации на потолке. Питается от предустановленных батареек, от которых работает до 4 лет.

Реагирует на появление дыма, превышение граничной температуры в 60 градусов и резкие скачки температуры — 30 и более градусов за 30 минут. Оснащен встроенной сиреной. При срабатывании отправляет тревогу на хаб, на пуль охраны, и в приложения пользователей, а также издает хорошо слышимое звуковое предупреждение. Может работать автономно — то есть, вы можете установить только пожарные датчики без хаба. Но в таком случае о тревоге они будут оповещать только встроенной сиреной.

DoorProtect

Что очень круто, в системе есть функция синхронной тревоги пожарных датчиков. Работает это так: стоит хотя бы одному датчику зафиксировать дым или возгорание, как сирены на всех пожарных датчиках в системе активируются в течение минуты. Это позволяет разбудить во время пожара даже крепко спящего человека. А быстро отключить сработавшие устройства можно с помощью приложения Ajax или клавиатуры KeyPad (достаточно включить опцию в настройках).. Поддерживается функция автоматического тестирования камеры дыма - датчик сообщает о необходимости очистки.Учитывайте, что датчик активен 24/7 и реагирует на пожар вне зависимости от того, под охраной система или нет.К базовым также относится беспроводной датчик открытия Ajax DoorProtect. Ставить можно на двери, окна, сейфы или дверцы шкафов. Простой монтаж и отсутствие необходимости подвода коммуникаций.

Датчик также доступен как в белом, так и чёрном цвете. В комплекте есть сразу два магнита — малый и большой. Малый используется, когда между магнитом и датчиком небольшое расстояние (до 1 см), и когда нет возможности установить большой. Большой же действует на расстоянии до 2 см, его рекомендуется использовать, если датчик крепится на стальные двери, или когда радиуса действия малого магнита не хватает. Крепятся при помощи комплектных саморезов. В комплекте также есть двухсторонний скотч для примерки перед установкой на саморезы. Питается от комплектных батарей, которые питают датчик сроком до 7 лет. Под крепежной пластиной скрывается разъем под внешний проводной датчик.

LeaksProtect

Датчик протечки Ajax LeaksProtect следует разместить в ванной, возле стиральной или посудомоечной машины, или на чердаке, который может быть затоплен.

На внутренней стороне датчика по периметру расположены 4 группы контактов, которые реагируют на протечку, стоит хотя бы одной паре намокнуть. На фронтальной панели подсвечиваемый логотип производителя — горит красным при тревоге, и зелёным при включении. В остальное время никак себя не выдаёт. Батареи также предустановлены, обеспечивают датчик питанием до 5 лет.

HomeSiren

Вместе со сценариями, реле и электроклапанами система позволяет организовать целую антипотоп систему, которая будет автоматически перекрывать воду при протечке. При этом всём, датчик активен 24/7.Не требует установки. Его достаточно положить в место вероятной протечки: под ванную, раковину, трубы. Для большей надёжности можно закрепить двухсторонним скотчем.Отметим достаточно тугую кнопку включения. Корпус прочный и защищённый, датчик имеет степень защиты IP65.Систему можно укомплектовать отдельной домашней сиреной Ajax HomeSiren. Выполнена в виде компактного блока, лицевая панель которого обтянута защитной тканью. Есть также защищённая уличная сирена, она больше, громче и лицевая панель у неё металлическая.

Сирена нужна для двух целей — оповещать о тревогах датчиков, а также показывать статус охраны. Сирена умеет звуком и индикацией оповещать о том, что систему поставили и сняли с охраны. Также умеет отрабатывать звуком задержки на вход и выход. Может мигать светодиодом раз в 3 секунды, показывая, что система под охраной.

В комплекте также идёт специальное крепление для монтажа. В сирене предусмотрена возможность подключить выносной светодиод — чтобы знать, когда система под охраной.

SpaceControl

Комплект предустановленных батареек обеспечивает автономную работу в течение пяти лет. Для связи используется частоты 868,7 - 869,2 МГц.Для удобной постановки и снятия с охраны можно будет добавить в систему брелок Ajax SpaceControl. Система также управляется с мобильного приложения, но брелок помогает, если телефон сел или не ловит интернет. Также его можно отдать тем, кто не пользуется смартфонами. Брелок выполнен в компактном корпусе из матового пластика.

Имеет четыре кнопки с текстурными индикаторами. С помощью него можно будет ставить и снимать систему с охраны, запускать ночной режим и использовать тревожную кнопку .

Button

Ночной режим можно настроить так, чтобы при его включении под охрану становились только датчики открытия дверей и окон. А вы в это время можете свободно перемещаться дома. Это удобно использовать перед сном, чтобы в случае попытки вскрытия двери или окна вы сразу же получили тревогу.Тревожная кнопка нужна, чтобы оповестить о ЧП всех пользователей системы, а также охранную компанию. При нажатии может активироваться сирена.Для удобства брелок можно привязать пользователю. Так будет всегда понятно, кто именно снял или поставил систему под охрану или нажал тревожную кнопку.Крепится на ключах или карабине. Под крепление выделено ушко на корпусе. Работает до 5 лет от предустановленных батарей.Еще одним вариантом дистанционного управления выступает беспроводная тревожная кнопка Button. Ее также можно использовать как брелок или зафиксировать на ровной поверхности при помощи двухстороннего скотча.

Задействуется кнопка для активации тревоги, оповещения пользователей системы об опасности, вызова наряда охранной компании и активации сирены (опционально), или же для активации сценариев — для этого предусмотрен режим Управления (альтернативный режим работы кнопки).В режиме управления кнопкой Button можно включать и выключать свет и музыку, контролировать электроприборы, закрывать ролеты на окнах.

Socket

Поддерживается функция защиты от случайного нажатия двойным или длинным нажатием.Также в рамках этого обзора рассмотрим пример по автоматизации с умной розеткой Socket. Выполнена в классическом корпусе, не требует профессионального монтажа в электропроводку. Работает в формате Plug and Play.

Верхний периметр розетки подсвечивается. Цвет меняется в зависимости от энергопотребления подключенного устройства к ней, а также рабочего статуса. Голубой — розетка выключена, зелёный — включена, красный — высокая нагрузка. Полный список цветов индикации доступен на сайте производителя. При желании, индикацию можно отключить или убавить её яркость.

В Socket вставляются приборы с евровилкой. В целях безопасности есть защитные шторки, а также заземление. При перегреве, перегрузке по току и выходу напряжения за допустимые пределы розетка автоматически выключается, сохраняя жизнь подключенным электроприборам..

Софт

Розеткой можно управлять как с помощью приложения или кнопки Button, так и автоматически по сценариям. Например, выключать свет, когда система становится под охрану. Или включать фумигатор только ночью, чтобы отпугивать комаров. Также можно на время отпуска задать график включения электроприборов, чтобы имитировать присутствие.Предлагается несколько способов управления системой. Основным в пользовательском сценарии эксплуатации является приложение, устанавливаемое на смартфон, работающий на базе операционных систем Android и iOS. Первоначально предлагается создать аккаунт.

Далее проводится добавление хаба в систему. Для этого нужно подключить хаб в розетку, подключить его к интернету и отсканировать QR-код.

Распределить устройства можно по комнатам. Название комнат выводится в тексте пуш-сообщений, чтобы было понятно, какой из датчиков и в каком помещении сработал. Остальные компоненты также добавляются через включение и QR-код. Просто и понятно.

В следующей вкладке выводится список всех устройств, сопровождающая информация по заряду аккумулятора или батарей, режиме работы и качеству соединения.

Каждое из устройств можно в отдельности настроить. В зависимости от типа компонента будет меняться набор опций настроек.

Вкладка с отображением списка комнат. По ним выводятся данные по температуре.

Список уведомлений. Здесь как пример можно просмотреть изображения полученные при срабатывании датчика MotionCam. Данные хранятся в облаке в зашифрованном виде. На этой стороне фотографии MotionCam никто не обрабатывает и не анализирует. При желании снимки можно сохранить на смартфон.

Отдельная вкладка с пультом управления. Кнопки на нем дублируют те, что идут на брелоке Ajax SpaceControl. Также для удобства можно активировать режим групп. Группы нужны для включения разных групп датчиков. Например, чтобы активировать охрану только в кабинете или гараже, пока остальные помещения находятся без охраны.

Поддерживается возможность добавления сторонних камер. Есть бесшовная интеграция с камерами и видеорегистраторами Hikvision, Safire, Uniview, Dahua. Устройства видеонаблюдения других производителей можно добавлять через ссылку на RTSP поток.

Из особенностей также отметим интеграцию с охранными компаниями. Так информация по срабатыванию датчиков может передаваться на пультовую охрану с последующим выездом на объект экипажа. Отправить заявку на подключение можно в несколько кликов в мобильном приложении. Для России такой может выступать, как пример, DELTA.

Эксплуатация

В рамках завершающей главы предполагается проведение тестов. Мы проводили тестирование скорости срабатывания и передачи данных. Попадание воды на контакты Ajax LeaksProtect, резкое изменение температуры или появление дыма зафиксированные Ajax FireProtect моментально сопровождаются хорошо слышимым звуковым предупреждением, а также отправкой уведомления на смартфон.

При постановке на охрану также быстро реагирует на открытие двери или окна DoorProtect, а на движение в поле видимости Ajax MotionCam. С учетом возможности постановки двух разных SIM и сетевого доступа в сеть, ограничить доступ для возможности связи с пользователем сводятся до минимума. Причем потеря связи или питания также выводит видимое предупреждение на смартфон. В идеале рекомендуем задуматься о постановке также объекта на пультовую охрану. Такая связка даст еще и оперативное реагирование. А вам не нужно будет реагировать на тревоги в отпуске.

Также есть хороший задел для автоматизации бытовых приборов и света. Датчики, умные розетки и реле с разумной стоимостью доступны уже сейчас.

Итоги по Ajax Systems

Ajax – система безопасности с возможностями умного дома. Комплексно и эффективно решает вопрос защиты против пожара, потопа, а также охраны помещений и объектов от вторжений. Имеет возможность масштабирования, подключается на пульт охранных компаний, имеет продвинутое приложение, а также две цветовые расцветки модулей: чёрный и белый.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".