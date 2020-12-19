Обзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобиле

Мультимедийные системы в автомобилях развиваются в нескольких направлениях: это попытки автопроизводителей реализовать интерфейс и сервисы самостоятельно, и второй вариант – использование встроенного дисплея в салоне для запуска CarPlay или Android Auto. Первый вариант, к сожалению, очень ограничен в выборе приложений, не предлагает актуальные карты, про вывод данных по пробкам и стационарным камерам на дорогах мечтать не приходится. Плюс по прошествии 2-3 лет все обновления завершаются. Выход в свое время CarPlay и Android Auto позволили выводить специальный интерфейс, подключив с помощью кабеля свой смартфон. Но и здесь есть свои подводные камни, касаются они наличия ограничений по выбору поддерживаемого софта.

Android Q-Link обзор

Тестируемое сегодня устройство Android Q-Link предлагает решение по выводу интерфейса на штатную мультимедиа систему, не ставя ограничений по выбору софта. Рекомендованная стоимость его составляет 25 500 рублей.

Внешний вид

Выполнено в виде компактной коробки из черного пластика. По габаритам он сопоставим со смартфоном Apple iPhone 5.

Можно будет без проблем найти место на приборной панели или в нише подлокотника, в зависимости от расположения USB-разъема в салоне.

Контролировать статус можно с помощью светодиодного индикатора на лицевой панели. Его цвет и эффект меняются в зависимости от рабочего статуса.

По периметру вентиляционная решетка, участвующая в пассивном отводе тепла. За время продолжительных тестов нагрева замечено не было.

На боковой грани USB Type-C, используемый для подключения к бортовой сети автомобиля. Есть также полноразмерный USB. Он пригодится для внешнего накопителя с мультимедиа файлами или 4G-модема.

GPS-антенна выполнена в виде внешнего модуля. Питание подается на нее через бортовую сеть автомобиля.

Интерфейс

Работать Android Q-Link будет с автомобилями, мультимедийная система которых поддерживает CarPlay. Мы проводили подключение в Kia Sorento Prime 2017. Процесс подключения очень прост, достаточно подключить блок к USB-разъему в автомобиле. После непродолжительного времени появляется кнопка запуска CarPlay. Смартфон при этом подключать и занимать необходимости нет, это полностью автономный блок.

Стартовый экран представляет собой рабочий стол с виджетом управления воспроизведением мультимедиа, блоком с данными по времени, кнопки активации голосового помощника и возврата на главный экран. Набор приложений включает навигационный софт Яндекс.навигатор, проводник, софт Google, утилиты очистки памяти и выбора темы оформления.

Для загрузки нужного софта используется Play Market или ставится софт в виде APK файлов. Одной из первых программ стала СТРЕЛКА, позволившая вывести на штатной системе предупреждения по камерам и радарам.

На экран можно выводить изображение с Youtube и других потоковых сервисов. Ограничений, как в штатной системе, тут нет. Смотреть можно даже при длительных поездках на трассе при высокой скорости.

Есть встроенный плеер для запуска музыки и фильмов с внутреннего или внешнего накопителя.

Предустановлено приложение для просмотра IP-телевидения с эфирной сеткой российских телеканалов.

Яндекс.Навигатор не только поможет найти нужный маршрут, но и построит его на основе данных по пробкам на дорогах. Оповестит о событиях, авариях. Здесь же возможность заправить топливо, не выходя из автомобиля.

Но можно использовать и любые другие программы, включая скаченный с торрента с базой нужных карт. Будет актуально в поездках на море, когда доступ в сеть есть не на всех участках трассы.

Раздел с детальными настройками работы системы и интерфейса.

Работает система плавно без видимых зависаний. Программы открываются с минимальными задержками.

Из ограничений отметим, что при запуске навигационного софта у нас не получилось откорректировать громкость воспроизводимой музыки. Предупреждения были громче музыки. Возможно, это связано с особенностями работы бортовой сети автомобиля.

Для доступа в сеть проверили оба варианта получения доступа. Подключается по Wi-Fi стабильно. С запуском 4G-модема проблем также не возникло.

Итоги по Android Q-Link от Kibercar

Поддерживает встроенный голосовой помощник на русском языке. Это решение от GOOGLE. Можно запустить нужную музыку или найти объект на карте голосом, не отвлекаясь от дороги.Android Q-Link позволяет без замены головного устройства в сборе или серьезного вмешательства в бортовую цепь автомобиля заметно расширить и улучшить возможность мультимедийной системы. Навигация с актуальными картами и данными по пробкам, камерам, запуск видеороликов и фильмов с любых сервисов, IP-телевидение, свободный выбор программ для установки, возможность подключить 4G-модем. Весомым плюсом станет возможность брать с собой это устройство в разные автомобили, включая возможность менять авто при продаже, сохранив привычный набор программ и оформление интерфейса. К минусам отнесем отсутствие слота под карту памяти.