Обзор Askona Power Foot. Массажер стоп, от которого сложно отказаться

Комплект поставки

По статистике, большинство людей в мире страдают от усталости в ногах и отеков. Что неудивительно, ведь именно они вынуждены нести на себе весь наш вес. Поэтому жизненно необходимо, чтобы стопы хорошо отдохнули после трудного рабочего дня. Снять напряжение и восстановиться отлично помогает массаж: только представьте, какое блаженство, когда сидите в кресле за просмотром любимого сериала, а в этот момент кто-то массируют ваши ступни. Сейчас это стало реальностью, благодаря появлению электрических массажеров стопы. Power Foot от российской компания «Аскона», хорошо известной своей продукцией для здорового сна и релаксации, максимально близко приближается к тому, чтобы заменить руки человека, оказывая комплексное воздействие: сдавливание, разминание, постукивание, вибрацию и нагрев. Здесь реализовано четыре алгоритма массажа с тремя уровнями интенсивности, а еще устройство можно использовать в роли подогреваемого пуфа для ног.Прибор упакован в стильную черную коробку без полиграфии, но зато с ручкой для удобной переноски. Внутри находятся сам массажер, съемная крышка, блок питания с 1.8-метровым кабелем и штырьковым коннектором, а также документация.

Внешний вид

Подобные массажеры обычно занимают много полезного пространства: их просто так не уберешь в шкаф и не спрячешь под диван. При этом их дизайн редко вписывается в современный интерьер. В «Асконе» же нашли довольно элегантное решение, выполнив Power Foot в виде пуфика: ему не только легко найти подходящее место в спальне или гостиной, но устройство несет еще и функциональную нагрузку, даже когда не используется по прямому назначению. Его габариты 455х360х300 мм.

Корпус выполнен из прочного серого пластика, а накладная крышка имеет мягкий наполнитель и обтянута тканью того же цвета. Фиксируется она с помощью двух небольших выступов, на одном из которых располагаются контакты. Для амортизации предусмотрены небольшие резиновые вставки по линии разъема. Сверху вышиты логотип и контур кнопки, активирующей подогрев.

Прибор опирается на четыре ножки с резиновыми накладками, которые предохраняют пол от повреждений и гасят вибрации, а относительно большой вес (7.3 кг) не позволяет ему смещаться во время работы. Спереди внизу находится разъем для подключения питающего кабеля.

Под крышкой скрывается выпуклая панель из глянцевого пластика с двумя продолговатыми отверстиями для стоп – нога погружается туда чуть поглубже щиколотки. За счет пневматического обжатия обеспечивается одинаково качественный массаж как для 33 размера, так и 47. Однако стоит отметить, что обладателям больших стоп с высоким сводом будет сложно их вставлять и вытаскивать.

Во время массажа нога потеет, особенно если использовать функцию нагрева, поэтому для обеспечения гигиены, внутри при помощи липучек и молнии крепятся специальные тканевые чехлы. Их необходимо периодически отстегивать и стирать. Под ними располагается массажные ролики, прикрытые тканью.

Между отверстиями располагается панель управления, состоящая из четырех механических кнопок, которые отвечают за включение, смену режимов, подогрев и изменение интенсивности воздействия. Кроме того, эту перемычку можно использовать в качестве ручки для переноски.

Тесты

Вопросов по качеству сборки нет, да и смотрится устройство весьма симпатично. Кроме того, материалы оказались весьма практичными: на поверхностях не скапливаются пыль и царапины.Подключаем прибор к источнику питания, садимся и вставляем стопы в ниши. Для получения максимального эффекта необходимо, чтобы бедра располагались горизонтально, а голени – вертикально. В целях гигиены, желательно проходить процедуру в носках, но если хотите максимально прочувствовать работу роликов, то последние можно и снять.

Компрессионный массаж стоп и голеностопа, разминание роликами, а также выстукивание с высокой частотой – цвет красный.

Компрессионный массаж стоп и голеностопа, разминание роликами, а также выстукивание со средней частотой – цвет синий.

Разминание роликами и выстукивание без обжатия – цвет зеленый.

Компрессионный массаж стоп и голеностопа без разминания и выстукивания – цвет фиолетовый.

Слабое воздействие подойдет для тех, чьи мышцы перенапряжены или стопы имеют высокую чувствительность – цвет зеленый.

Среднее воздействие оптимально для ежедневного применения – цвет синий.

Сильное воздействие можно применять для повторного сеанса, когда мышцы уже размяты и подготовлены – цвет красный.

Нажимаем клавишу включения и выбираем одну из четырех предложенных программ, каждой из которых соответствует свой цвет индикатора:Для всех программ, кроме третьей, доступно по три уровня интенсивности, тоже отличающихся подсветкой:При включении функции подогрева (красная индикация), температура плавно нарастает до 44 градусов, что не позволяет обжечься. Функция усиливает релаксационный эффект, улучшает кровоток и снимает усталость. Она также спасает, когда ноги сильно промокли или промерзли.

Компрессионные манжеты и массажные ролики комбинируют вибрацию, постукивание, разминание мышц, сдавливание стопы с боков, сверху и в области голеностопного сустава, имитируя действия профессионального массажиста. В результате прорабатываются практически все зоны, но наибольший эффект оказывается на мышцы средней части стопы.

Чтобы массаж возымел эффект, необходимо, чтобы воздействие было значительным: подушки сильно сдавливают ногу, а действия роликов могут вызвать слезы из глаз. Впрочем, уже через 5-7 минут начинаешь ощущать удовольствие, а под конец процедуры – даже блаженство.

Каждый сеанс массажа длится 15 минут, но сменить параметры или закончить процедуру можно в любой момент. В процессе работы, корпус прибора не нагревается и не выделяет посторонних запахов, а при нагнетании воздуха, издается небольшой гул. После окончания программы, прибор автоматически отключается без дополнительных аудиосигналов. Болевые ощущения и тяжесть уходят, ноги ощущаются отдохнувшими и максимально расслабленными. Жаль только, что в прибор не задействует еще и икры.

Не секрет, что ноги лучше отдыхают, будучи приподнятыми. Это способствует расслаблению, избавлению от стресса и улучшает циркуляцию крови и лимфы, избавляя от отеков. Power Foot не только отлично подойдет на роль подставки для ног, но и дополнительно улучшит эффект релаксации за счет подогрева крышки.

Вывод

Power Foot поможет позаботиться о здоровье ваших любимых ножек: нечасто массаж, выполненный электрическим прибором, не уступает по эффективности ручному. Устройство по достоинству оценят те, кто много времени проводят на ногах или имеют какие-либо проблемы со стопами. После месяца ежедневного использования значительно снижается варикозное расширение вен, перестает сводить мышцы, появляется легкость, уменьшаются отеки, проходит синдром беспокойных ног. Кроме того, по заверениям медиков, воздействие на определенные зоны стопы улучшает функции внутренних органов и облегчают простуду. Даже когда Power Foot не выполняет массаж, его можно использовать для отдыха ног в качестве стильного пуфа с эффектом подогрева. В салонах «Асконы» можно бесплатно протестировать прибор, но будьте осторожны: попробовав раз, потом уже будет сложно отказаться.