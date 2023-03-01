Обзор B650M AORUS ELITE AX. Тесты материнской платы с AMD Ryzen 5 7600X

Как и в случае рассмотренной ранее B760 GAMING X AX DDR4, изучаемая сегодня материнская плата B650M AORUS ELITE AX, была анонсирована позже тех, что построены на флагманском чипсете X670(E). Рассчитана она на установку процессоров Ryzen 7000 и относятся к новой платформе AM5 с поддержкой памяти DDR5. Из отличий от X670 только один чипсет Promotory21, соединяемый с процессором по четырем линиям PCIe 4.0.

B650M AORUS ELITE AX

Комплектация Коробка из плотного картона с логотипом бренда AORUS на крышке и подробными данными по техническим характеристикам и особенностям исполнения на внутренней стороне.

B650M AORUS ELITE AX

Комплект включает внешнюю Wi-Fi антенну, кабели SATA, руководство пользователя и гарантийный талон.

B650M AORUS ELITE AX

B650M AORUS ELITE AX обзор

Внешний вид

Материнская плата выполнена в типоразмере mATX на 8-слойной печатной плате черного цвета со схематичным рисунком. В том же стиле выполнены радиаторы на силовой цепи, чипсете и М.2 накопителях.

B650M AORUS ELITE AX

Есть ограниченная по площади зона с управляемой подсветкой RGB Fusion 2.0 вдоль края радиатора на чипсете. Дополнительно к ней можно подключить внешние аксессуары через два ARGB и два RGB-разъема.

B650M AORUS ELITE AX

Установлен сокет нового поколения – AM5. Напомним, с появлением Ryzen 7000 обратной совместимости с ранее вышедшими процессорами нет. При этом расположение отверстий для монтажа систем охлаждения схожее, позволив устанавливать большинство систем охлаждения с поддержкой AM4.

B650M AORUS ELITE AX

Используется схема питания 12+2+1. Твердотельные конденсаторы и мосфеты. Сборки рассчитаны на 60А. Контроллер Infineon VRM XDPE192C3B.

B650M AORUS ELITE AX

Установлен двухсекционный радиатор с ребрами, соединенные между собой никелированной медной трубкой. К силовым элементам они прижимаются через термопрокладки с помощью винтов. Для подачи питания используется связка из 24-пинового ATX и 8+4 EPS с цельнометаллическими контактами.

B650M AORUS ELITE AX

Четыре слота DDR5 с двухканальным режимом работы и возможностью разгона. В B650M AORUS ELITE AX установлен разъем PCIe 4.0 с армированием Ultra Durable. Здесь инженеры продумали вопрос удобства и безопасного съема/установки видеокарты, установив удобный EZ-фиксатор. Дополнительно к нему есть PCIe 4.0 x4.

B650M AORUS ELITE AX

Ниже находится съемный металлический радиатор, рассчитанный на отвод тепла от двух М.2 накопителей. Один из слотов с интерфейсом PCIe 5.0, второй PCIe 4.0. Все с EZ-фиксатором.

B650M AORUS ELITE AX

Есть выводы USB 3.2 gen.2, USB 3.2 gen.1 и два USB 2.0. Отдельно отметим разъем для подключения плат расширения GIGABYTE. Есть многофункциональная кнопка для сброса BIOS и запуска безопасного режима.

B650M AORUS ELITE AX

Экранированная зона с аудиокодеком Realtek с поддержкой 7.1 и японскими конденсаторами. В зависимости от ревизии комплектуется платой AMD Wi-Fi 6E RZ616 или Intel Wi-Fi 6E AX210.

B650M AORUS ELITE AX

Заглушка панели портов ввода/вывода изначально установлена, как в решениях флагманского уровня. Набор включает кнопку Q-FLASH, выходы на Wi-Fi антенну, четыре USB 2.0, HDMI и DisplayPort, USB-C, пять USB 3.2 gen.1, USB 3.2 gen.2, RJ-45 2.5G, два аудиоразъема и оптический аудиовыход.

B650M AORUS ELITE AX

BIOS

Традиционное для AORUS оформление и наполнение BIOS. Окно EASY MODE включает сводные данные по версии ПО, процессору, частотам и температурам, переключатель для активации XMP, смены приоритета загрузки накопителей, контроля вентиляторов.

B650M AORUS ELITE AX

Управление скоростью вращения и режимами работы шестью PWM-разъемов.

B650M AORUS ELITE AX

Обновить BIOS можно как с помощью доступного инструмента, так и подключив флешку с файлом и запустив обновление, даже без установленного процессора.

B650M AORUS ELITE AX

Экран с набором часто используемых опций и избранными настройками, отмечаемыми вручную.

B650M AORUS ELITE AX

Разгон процессора и памяти. Детальный инструмент для ручного изменения параметров.

B650M AORUS ELITE AX

Общие настройки системы.

Тесты

Тестирование B650M AORUS ELITE AX велось с процессором AMD Ryzen 5 7600X и 32 Гбайт оперативной памяти с частотой 6000 МГц. Провели набор синтетических тестов.

AIDA64

B650M AORUS ELITE AX

3DMark11

B650M AORUS ELITE AX

GeekBench

B650M AORUS ELITE AX

CPU Profile

B650M AORUS ELITE AX

FireStrike

B650M AORUS ELITE AX

TimeSpy

B650M AORUS ELITE AX

PCMark

B650M AORUS ELITE AX

Тесты в играх

Тестирование в играх проводилось с видеокартой GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC в разрешении 2К с выставленными на максимальные настройками графики.

Gotham Knights: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC, AMD Ryzen 5 7600X

Rise of the Tomb Raider: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC, AMD Ryzen 5 7600X

The Witcher 3: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC, AMD Ryzen 5 7600X

Софт

Владелец материнской платы получает возможность управлять системой с помощью центра GIGABYTE CONTROL CENTER. Утилита автоматически проверяет актуальность версий драйверов и BIOS, предлагая обновить по мере выпуска обновлений.

B650M AORUS ELITE AX

Вести контроль режимов работы процессора и памяти. Проводить разгон.

B650M AORUS ELITE AX

Управлять подсветкой для встроенной зоны и четырех разъемов с подключенными аксессуарами. Шесть различных эффектов и настройка каждого из них.

B650M AORUS ELITE AX

Изменение работы вентиляторов. Несколько готовых профилей, с выбором баланса между тишиной и эффективным отводом.

B650M AORUS ELITE AX

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorB650M AORUS ELITE AX станет отличным выбором для сборки системы на новых процессорах AMD Ryzen 7000, не ставя пользователя перед заметными ограничениями в сравнение с топовым чипсетом X670 (E). Актуальные и быстрые порты ввода и вывода, качественная элементная база, эффективный пассивный отвод тепла для силовых элементов и М.2 накопителей, удобная установка и съем видеокарты и SSD, скоростной Wi-Fi 6E, Bluetooth.
B650M AORUS ELITE AX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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