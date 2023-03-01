Обзор B650M AORUS ELITE AX. Тесты материнской платы с AMD Ryzen 5 7600X

Комплектация Коробка из плотного картона с логотипом бренда AORUS на крышке и подробными данными по техническим характеристикам и особенностям исполнения на внутренней стороне.
Комплект включает внешнюю Wi-Fi антенну, кабели SATA, руководство пользователя и гарантийный талон.
Есть ограниченная по площади зона с управляемой подсветкой RGB Fusion 2.0 вдоль края радиатора на чипсете. Дополнительно к ней можно подключить внешние аксессуары через два ARGB и два RGB-разъема.
Установлен сокет нового поколения – AM5. Напомним, с появлением Ryzen 7000 обратной совместимости с ранее вышедшими процессорами нет. При этом расположение отверстий для монтажа систем охлаждения схожее, позволив устанавливать большинство систем охлаждения с поддержкой AM4.
Используется схема питания 12+2+1. Твердотельные конденсаторы и мосфеты. Сборки рассчитаны на 60А. Контроллер Infineon VRM XDPE192C3B.
Установлен двухсекционный радиатор с ребрами, соединенные между собой никелированной медной трубкой. К силовым элементам они прижимаются через термопрокладки с помощью винтов. Для подачи питания используется связка из 24-пинового ATX и 8+4 EPS с цельнометаллическими контактами.
Четыре слота DDR5 с двухканальным режимом работы и возможностью разгона. В B650M AORUS ELITE AX установлен разъем PCIe 4.0 с армированием Ultra Durable. Здесь инженеры продумали вопрос удобства и безопасного съема/установки видеокарты, установив удобный EZ-фиксатор. Дополнительно к нему есть PCIe 4.0 x4.
Ниже находится съемный металлический радиатор, рассчитанный на отвод тепла от двух М.2 накопителей. Один из слотов с интерфейсом PCIe 5.0, второй PCIe 4.0. Все с EZ-фиксатором.
Есть выводы USB 3.2 gen.2, USB 3.2 gen.1 и два USB 2.0. Отдельно отметим разъем для подключения плат расширения GIGABYTE. Есть многофункциональная кнопка для сброса BIOS и запуска безопасного режима.
Экранированная зона с аудиокодеком Realtek с поддержкой 7.1 и японскими конденсаторами. В зависимости от ревизии комплектуется платой AMD Wi-Fi 6E RZ616 или Intel Wi-Fi 6E AX210.
Заглушка панели портов ввода/вывода изначально установлена, как в решениях флагманского уровня. Набор включает кнопку Q-FLASH, выходы на Wi-Fi антенну, четыре USB 2.0, HDMI и DisplayPort, USB-C, пять USB 3.2 gen.1, USB 3.2 gen.2, RJ-45 2.5G, два аудиоразъема и оптический аудиовыход.
Управление скоростью вращения и режимами работы шестью PWM-разъемов.
Обновить BIOS можно как с помощью доступного инструмента, так и подключив флешку с файлом и запустив обновление, даже без установленного процессора.
Экран с набором часто используемых опций и избранными настройками, отмечаемыми вручную.
Разгон процессора и памяти. Детальный инструмент для ручного изменения параметров.
Общие настройки системы.
Вести контроль режимов работы процессора и памяти. Проводить разгон.
Управлять подсветкой для встроенной зоны и четырех разъемов с подключенными аксессуарами. Шесть различных эффектов и настройка каждого из них.
Изменение работы вентиляторов. Несколько готовых профилей, с выбором баланса между тишиной и эффективным отводом.