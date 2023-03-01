Обзор B650M AORUS ELITE AX. Тесты материнской платы с AMD Ryzen 5 7600X

Как и в случае рассмотренной ранее B760 GAMING X AX DDR4 , изучаемая сегодня материнская плата B650M AORUS ELITE AX, была анонсирована позже тех, что построены на флагманском чипсете X670(E). Рассчитана она на установку процессоров Ryzen 7000 и относятся к новой платформе AM5 с поддержкой памяти DDR5. Из отличий от X670 только один чипсет Promotory21, соединяемый с процессором по четырем линиям PCIe 4.0.

Комплектация Коробка из плотного картона с логотипом бренда AORUS на крышке и подробными данными по техническим характеристикам и особенностям исполнения на внутренней стороне.

Комплект включает внешнюю Wi-Fi антенну, кабели SATA, руководство пользователя и гарантийный талон.

B650M AORUS ELITE AX обзор

Внешний вид

Материнская плата выполнена в типоразмере mATX на 8-слойной печатной плате черного цвета со схематичным рисунком. В том же стиле выполнены радиаторы на силовой цепи, чипсете и М.2 накопителях.

Есть ограниченная по площади зона с управляемой подсветкой RGB Fusion 2.0 вдоль края радиатора на чипсете. Дополнительно к ней можно подключить внешние аксессуары через два ARGB и два RGB-разъема.

Установлен сокет нового поколения – AM5. Напомним, с появлением Ryzen 7000 обратной совместимости с ранее вышедшими процессорами нет. При этом расположение отверстий для монтажа систем охлаждения схожее, позволив устанавливать большинство систем охлаждения с поддержкой AM4.

Используется схема питания 12+2+1. Твердотельные конденсаторы и мосфеты. Сборки рассчитаны на 60А. Контроллер Infineon VRM XDPE192C3B.

Установлен двухсекционный радиатор с ребрами, соединенные между собой никелированной медной трубкой. К силовым элементам они прижимаются через термопрокладки с помощью винтов. Для подачи питания используется связка из 24-пинового ATX и 8+4 EPS с цельнометаллическими контактами.

Четыре слота DDR5 с двухканальным режимом работы и возможностью разгона. В B650M AORUS ELITE AX установлен разъем PCIe 4.0 с армированием Ultra Durable. Здесь инженеры продумали вопрос удобства и безопасного съема/установки видеокарты, установив удобный EZ-фиксатор. Дополнительно к нему есть PCIe 4.0 x4.

Ниже находится съемный металлический радиатор, рассчитанный на отвод тепла от двух М.2 накопителей. Один из слотов с интерфейсом PCIe 5.0, второй PCIe 4.0. Все с EZ-фиксатором.

Есть выводы USB 3.2 gen.2, USB 3.2 gen.1 и два USB 2.0. Отдельно отметим разъем для подключения плат расширения GIGABYTE. Есть многофункциональная кнопка для сброса BIOS и запуска безопасного режима.

Экранированная зона с аудиокодеком Realtek с поддержкой 7.1 и японскими конденсаторами. В зависимости от ревизии комплектуется платой AMD Wi-Fi 6E RZ616 или Intel Wi-Fi 6E AX210.

Заглушка панели портов ввода/вывода изначально установлена, как в решениях флагманского уровня. Набор включает кнопку Q-FLASH, выходы на Wi-Fi антенну, четыре USB 2.0, HDMI и DisplayPort, USB-C, пять USB 3.2 gen.1, USB 3.2 gen.2, RJ-45 2.5G, два аудиоразъема и оптический аудиовыход.

BIOS

Традиционное для AORUS оформление и наполнение BIOS. Окно EASY MODE включает сводные данные по версии ПО, процессору, частотам и температурам, переключатель для активации XMP, смены приоритета загрузки накопителей, контроля вентиляторов.

Управление скоростью вращения и режимами работы шестью PWM-разъемов.

Обновить BIOS можно как с помощью доступного инструмента, так и подключив флешку с файлом и запустив обновление, даже без установленного процессора.

Экран с набором часто используемых опций и избранными настройками, отмечаемыми вручную.

Разгон процессора и памяти. Детальный инструмент для ручного изменения параметров.

Тесты

AIDA64

Общие настройки системы.Тестирование B650M AORUS ELITE AX велось с процессором AMD Ryzen 5 7600X и 32 Гбайт оперативной памяти с частотой 6000 МГц. Провели набор синтетических тестов.

3DMark11

GeekBench

CPU Profile

FireStrike

TimeSpy

PCMark

Тесты в играх

Gotham Knights: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC, AMD Ryzen 5 7600X

Rise of the Tomb Raider: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC, AMD Ryzen 5 7600X

The Witcher 3: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC, AMD Ryzen 5 7600X

Софт

Тестирование в играх проводилось с видеокартой GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC в разрешении 2К с выставленными на максимальные настройками графики.Владелец материнской платы получает возможность управлять системой с помощью центра GIGABYTE CONTROL CENTER. Утилита автоматически проверяет актуальность версий драйверов и BIOS, предлагая обновить по мере выпуска обновлений.

Вести контроль режимов работы процессора и памяти. Проводить разгон.

Управлять подсветкой для встроенной зоны и четырех разъемов с подключенными аксессуарами. Шесть различных эффектов и настройка каждого из них.

Изменение работы вентиляторов. Несколько готовых профилей, с выбором баланса между тишиной и эффективным отводом.

Итоги

B650M AORUS ELITE AX станет отличным выбором для сборки системы на новых процессорах AMD Ryzen 7000, не ставя пользователя перед заметными ограничениями в сравнение с топовым чипсетом X670 (E). Актуальные и быстрые порты ввода и вывода, качественная элементная база, эффективный пассивный отвод тепла для силовых элементов и М.2 накопителей, удобная установка и съем видеокарты и SSD, скоростной Wi-Fi 6E, Bluetooth.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".