Обзор B760 GAMING X AX DDR4. Тесты материнской платы с Core i5-13400 и GeForce RTX 4070 Ti

На выставке CES 2023 компания Intel представила процессоры семейства Raptor Lake с заблокированным множителем и материнские платы на чипсете B760, ориентированные на массовый сегмент. Наибольший интерес из представленных решений представляют те, что идут с поддержкой оперативной памяти DDR4, позволяя дополнительно сэкономить на сборке. Как пример, изучаемая сегодня B760 GAMING X AX DDR4, тесты которой мы проводили с процессором Intel Core i5-13400.

Комплектация

Комплект включает внешнюю антенну Wi-Fi, пару SATA-кабелей, винты М.2, руководство пользователя и гарантийный талон. Заглушка портов ввода-вывода изначально предустановлена. Собрано все в коробке из плотного картона.

Внешний вид

Выполнена на печатной плате черного цвета со схематичным рисунком белого цвета в типоразмере ATX. Также отметим, вышла B760M GAMING X AX DDR4 в типоразмере mATX, позволяя подобрать оптимальное решение под используемый корпус.

Два габаритных металлических радиатора Thermal Guard на силовой цепи, фиксируемые при помощи винтов с нанесенным на внутреннюю их часть термоинтерфейсом.

Силовая подсистема выполнена по схеме 8+1+1. Сборки на качественных дросселях и конденсаторах рассчитаны по 60А каждая.

Четыре слота оперативной памяти под планки DDR4 памяти с максимальным объемом до 128 Гбайт. Напомним, начиная с B660M, компания Intel разблокировала возможность проведения разгона памяти.

Три слота М.2 под накопители NVMe с интерфейсом PCI 4.0. Верхний слот, получающий линии от процессора, идет с низкопрофильным металлическим радиатором Thermal Guard с ребрами и на нем стоит замок EZ-PLUS.

Отличием от Z790 стало меньшее число SATA-портов. Поэтому здесь их 4, вдвое меньше, хотя с учетом смещения акцента на SSD, и этого будет с запасом.

Слот PCIe 4.0 x16, используемый для подключения видеокарты, в B760 GAMING X AX DDR4 идет с металлическим армированием. Отдельно отметим фирменный замок PCIe EZ-Latch, повышающий удобство извлечения видеокарты. Дополнен он двумя слотами PCIe 3.0 x16 в режиме x4.

Используется аудиокодек ALC897, расположенный в экранированном тракте с японскими конденсаторами и усилителем для наушников. Сетевой контроллер Realtek RTL8125BG с 2.5G соединением Ethernet дополнен Wi-Fi 6E модулем с Bluetooth 5.2.

Для вывода на лицевую панель корпуса доступны один USB 3.2 gen.2, один USB 3.2 gen.1, пара USB 2.0. На материнской плате нет элементов с подсветкой, но сохранена возможность подключения внешних аксессуаров через 5V ARGB и 12V RGB.

Панель портов ввода и вывода включает четыре USB, HDMI, DisplayPort, два USB 3.2 gen.1, два USB 3.2 gen.2, RJ-45 2.5G, шесть аудиоразъемов.

BIOS

Главный экран BIOS отображает режим EASY MODE, позволяющий сменить приоритет загрузки, активировать профиль XMP, просмотреть скорость вращения вентиляторов.

Доступно отдельное окно для управления шестью разъемами, все из которых поддерживают Smart Fan 6.

Вкладка с избранными настройками, здесь можно будет собрать наиболее востребованные пункты, используемые пользователями.

В разделе разгона можно менять напряжение процессора и памяти. Проведение разгона оперативной памяти.

Общие настройки платформы. Проверка состояния компонентов.

Тесты

AIDA64

Тестирование B760 GAMING X AX DDR4 проводилось с процессором Intel Core i5-13400 и 16 Гбайт оперативной памятью DDR4, видеокартой RTX 4070 Ti Eagle OC. Для отвода тепла применена башенная система охлаждения.

Cinebench

3DMark11

GeekBench

CPU Profile

FireStrike

TimeSpy

PCMark

Тесты в играх

The Witcher 3: B760 GAMING X AX DDR4, RTX 4070 Ti Eagle OC, Intel Core i5-13400

Gotham Knights: B760 GAMING X AX DDR4, RTX 4070 Ti Eagle OC, Intel Core i5-13400

Софт

Тесты в играх The Witcher 3 и Gotham Knights проводились в разрешении 2К.B760 GAMING X AX DDR4 сопровождается поддержкой Gigabyte Control Center. С помощью этой утилиты можно провести актуализацию версии программного обеспечения и установить все необходимые драйвера.

Управление вентиляторами. Несколько пресетов работы и ручные корректировки по температуре центрального процессора.

Пользовательские настройки для ЦП.

Управление подсветкой. Выбор для четырех разъемов в отдельности, синхронизация с совместимыми компонентами.

B760 GAMING X AX DDR4 обзор

Итоги

B760 GAMING X AX DDR4 – материнская плата, позволяющая собрать высокопроизводительную игровую или рабочую систему, сэкономив как на выборе процессора с заблокированным множителем, самой платформы, так и оперативной памяти. Актуальные порты ввода и вывода, силовая подсистема на качественных компонентах и с радиаторами для пассивного отвода тепла, проводной и беспроводной доступ в сеть, удобные замки для фиксации видеокарты и М.2-накопителя. С учетом того, что большинство пользователей не проводит разгон процессора, сэкономленные средства можно будет эффективнее потратить на видеокарту большей производительности. Главную конкуренцию на начальном этапе для нее будут составлять решения прошлого поколения, например, Z690 GAMING X обойдется в ту же сумму.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".