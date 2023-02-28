Обзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC

Представленная не так давно GeForce RTX 4070 Ti, как показали тесты дала заметный прирост в сравнение с RTX 3070 Ti, предложив уровень быстродействия бывшего флагмана в лице RTX 3090 Ti. При этом между ними и сейчас большой разрыв в стоимости, делая новинку еще привлекательнее. Сегодня мы изучим уровень ее быстродействия на примере GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC от GIGABYTE.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC

Комплектация

Комплект ее включает усиливающее ребро, кронштейн, набор винтов и различную документацию. Собрано все в коробке с традиционным оформлением, внутри которой дополнительно зафиксирована.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC обзор

Внешний вид

Установлена система охлаждения с тремя 95мм вентиляторами, в которой применен уже традиционный прием, когда центральный вентилятор вращается в обратную сторону, а дальний прокачивает воздух сквозь радиатор и отверстия на усиливающей пластины.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC

В основе двухсекционный массивный радиатор с медными тепловыми трубками и контактной площадкой. Термопрокладки нанесены как на чипы памяти, так и элементы силовой цепи.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC

Усиливающая пластина выполнена из металла. Как и отмечали выше задняя часть пластины с вырезом, необходимым для сквозного движения воздуха.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC

На этой стороне видеокарты расположен переключатель BIOS. GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC имеет два режима работы: SILENT и OC. В зависимости от выбранного меняется лимит TDP и рабочие частоты.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC

Как и старшая версия дополнительное питание подается через новый тип 16-контактного разъема PCIe 5.0. Для тех блоков питания у которых нет соответствующего типа разъема, предусмотрели переходник с двух 8-пиновых разъемов.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC

Рекомендуются источники питания мощностью 750 Вт, при этом в режиме разгона лимит TDP у этой видеокарты составляет 325 Вт.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC

На панели вывода доступны три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1 Поддерживает вывод изображения в разрешении 8К на несколько мониторов.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC

Здесь применена схема питания 13+3 фазы со сборками на 50А каждая и ШИМ-контроллером uP9529Q.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC

Ядро работает на частоте до 2820 МГц в режиме MAX и до 2750 МГц в режиме Boost. Проведен заводской разгон. Эффективная частота памяти составляет 21000 МГц.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC

Софт

GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC сопровождается поддержкой Gigabyte Control Center. С помощью него можно проводить детальный мониторинг работы, просматривать частоту и напряжение.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC

Провести ручной разгон или включить автоматическое сканирование с подбором разгона путем поиска стабильного сочетания лимита питания и частоты.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC

Управление работой вентиляторов. Доступен режим полной остановки вентиляторов.

Тесты

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC

Тестирование видеокарты велось на системе с материнской платой B650M AORUS ELITE AX и процессором AMD Ryzen 5 7600X. Все результаты получены в режиме BIOS – OC>

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC

FireStrike Extreme

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC

NightRaid

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC

Time Spy

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC

Port Royal

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC

PCMARK 10

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC

Тесты в играх

Тестирование в играх проводилось в разрешении 2К с выставленными на максимальные настройками графики.

Cyberpunk 2077: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC, AMD Ryzen 5 7600X

The Witcher 3: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC, AMD Ryzen 5 7600X

Gotham Knights: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC, AMD Ryzen 5 7600X

Red Dead Redemption 2: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC, AMD Ryzen 5 7600X

Rise of the Tomb Raider: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC, AMD Ryzen 5 7600X

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC – видеокарта с эффективным и тихим охлаждением, уровень быстродействия которой выше, чем у RTX 3090 Ti. При этом у нее есть поддержка DLSS 3.0, меньше энергопотребление и она холоднее. Она дает высокую частоту кадров в 2К-разрешении, а с DLSS позволит играть комфортно и в 4K.
GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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