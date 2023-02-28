Обзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC

Представленная не так давно GeForce RTX 4070 Ti, как показали тесты дала заметный прирост в сравнение с RTX 3070 Ti, предложив уровень быстродействия бывшего флагмана в лице RTX 3090 Ti. При этом между ними и сейчас большой разрыв в стоимости, делая новинку еще привлекательнее. Сегодня мы изучим уровень ее быстродействия на примере GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC от GIGABYTE.

Комплектация

Комплект ее включает усиливающее ребро, кронштейн, набор винтов и различную документацию. Собрано все в коробке с традиционным оформлением, внутри которой дополнительно зафиксирована.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC обзор

Внешний вид

Установлена система охлаждения с тремя 95мм вентиляторами, в которой применен уже традиционный прием, когда центральный вентилятор вращается в обратную сторону, а дальний прокачивает воздух сквозь радиатор и отверстия на усиливающей пластины.

В основе двухсекционный массивный радиатор с медными тепловыми трубками и контактной площадкой. Термопрокладки нанесены как на чипы памяти, так и элементы силовой цепи.

Усиливающая пластина выполнена из металла. Как и отмечали выше задняя часть пластины с вырезом, необходимым для сквозного движения воздуха.

На этой стороне видеокарты расположен переключатель BIOS. GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC имеет два режима работы: SILENT и OC. В зависимости от выбранного меняется лимит TDP и рабочие частоты.

Как и старшая версия дополнительное питание подается через новый тип 16-контактного разъема PCIe 5.0. Для тех блоков питания у которых нет соответствующего типа разъема, предусмотрели переходник с двух 8-пиновых разъемов.

Рекомендуются источники питания мощностью 750 Вт, при этом в режиме разгона лимит TDP у этой видеокарты составляет 325 Вт.

На панели вывода доступны три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1 Поддерживает вывод изображения в разрешении 8К на несколько мониторов.

Здесь применена схема питания 13+3 фазы со сборками на 50А каждая и ШИМ-контроллером uP9529Q.

Ядро работает на частоте до 2820 МГц в режиме MAX и до 2750 МГц в режиме Boost. Проведен заводской разгон. Эффективная частота памяти составляет 21000 МГц.

Софт

GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC сопровождается поддержкой Gigabyte Control Center. С помощью него можно проводить детальный мониторинг работы, просматривать частоту и напряжение.

Провести ручной разгон или включить автоматическое сканирование с подбором разгона путем поиска стабильного сочетания лимита питания и частоты.

Тесты

Управление работой вентиляторов. Доступен режим полной остановки вентиляторов.

Тестирование видеокарты велось на системе с материнской платой B650M AORUS ELITE AX и процессором AMD Ryzen 5 7600X. Все результаты получены в режиме BIOS – OC>

FireStrike Extreme

NightRaid

Time Spy

Port Royal

PCMARK 10

Тесты в играх

Cyberpunk 2077: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC, AMD Ryzen 5 7600X

The Witcher 3: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC, AMD Ryzen 5 7600X

Gotham Knights: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC, AMD Ryzen 5 7600X

Red Dead Redemption 2: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC, AMD Ryzen 5 7600X

Rise of the Tomb Raider: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC, AMD Ryzen 5 7600X

Итоги

Тестирование в играх проводилось в разрешении 2К с выставленными на максимальные настройками графики.GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC – видеокарта с эффективным и тихим охлаждением, уровень быстродействия которой выше, чем у RTX 3090 Ti. При этом у нее есть поддержка DLSS 3.0, меньше энергопотребление и она холоднее. Она дает высокую частоту кадров в 2К-разрешении, а с DLSS позволит играть комфортно и в 4K.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".