Обзор Baseus CAHUB-DG0G. Хаб для Apple MacBook Pro 16 с 17 портами

Вслед за Apple большое количество производителей ноутбуков на базе платформы Windows начали заметно уменьшать количество доступных разъемов на своих устройствах. Оправдывается это дизайнерскими решениями и уменьшением толщины корпуса, но необходимость во внешней периферии и подключении дополнительных мониторов присутствует. Как итог, это приводит к необходимости приобретения хабов и переходников. Тестируемый сегодня Baseus CAHUB-DG0G предлагает сразу 17 разъемов.

Комплектация

Приобрести можно в официальном магазине на Aliexpress, включая и быструю доставку из России.Поставляется в коробке, состоящей из нескольких отсеков, внутри которых размещены все комплектующие. А включает он тут набор документации, USB Type-C кабель, блок питания с несколькими переходниками под разные типы розеток, документацию и наклейки.

Внешний вид

Состоит станция из основного блока и основания. Ключевым материалом выступает алюминий с анодированным покрытием. Минимальное количество пластика в конструкции.

Выглядит с заделом на премиальность. Из основания блок можно будет снять и установить его при необходимости горизонтально.

Для стационарного размещения и доступа ко всем разъемам будет удобнее разместить его в комплектной подставке. Так она займет ограниченное место на рабочем столе. Для предотвращения скольжения основание прорезинено.

При подключении Baseus CAHUB-DG0G в нижней части активируется подсветка, отображающая текущий статус.

На тыльной стороне выведены гнездо питания, RJ-45, три HDMI с поддержкой вывода в 4К разрешении, два USB 2.0 и два USB Type-C. Один из них используется для подключения к ноутбуку.

Все эти разъемы тут используются для подключения периферии и мониторов, а также проводного подключения к интернету. В обычном размещении они будут скрыты, что позволит организовать аккуратный монтаж.

В комплекте с док-станцией идет внешний блок питания 12V 3А. Использовать его можно только опционально, альтернативой выступает подача дополнительного питания через адаптер с Power Delivery через USB Type-C.

Тесты

На фронтальной панели выведены аудиоразъем, два USB Type-C, три USB 3.0, слот для карты памяти формата SD и microSD. К ним осуществляется быстрый доступ для подключения и отключения.Мы проводили тестирование с настольным ПК, сейчас большинство материнских плат оснащаются USB Type-C. Также использовали ноутбуки Macbook Pro и Lenovo Yoga. Все три системы не требовали для работы установки программного обеспечения. На ноутбуке задействуется только один USB Type-C.

Для начала проверим скорость работы слота под карту памяти SD. Обеспечивается поддержка накопителей с высокими скоростями обмена данными.

Также проведем тестирование USB-разъема на фронтальной панели. Сюда подключена флешка.

Задние USB 2.0 оптимально использовать для периферии, например, клавиатуры и мышки.

Сетевой разъем RJ-45 не гигабитный. Максимальная скорость 100 Mbs. Может быть полезно для разгрузки беспроводной сети и уменьшения пинга.

Итоги по Baseus CAHUB-DG0G

Помимо ноутбуков и ПК, станцию также можно подключить к планшету или смартфону, превратив его в рабочий инструмент. Здесь может быть полезен спаренный аудиоразъем, на фоне его отсутствия в современных носимых устройствах.Baseus CAHUB-DG0G стоит недешево, но и отличается от рядовых хабов, предлагая сразу 17 разъемов. С помощью него можно будет расширить количество и типов разъемов в ноутбуке. Также интересен и для ПК, упростит подключение периферии при размещении его на рабочем столе. Отдельного внимания заслуживает подключение к планшету. Два варианта подачи дополнительного питания, удобное расположение разъемов, алюминиевый корпус.