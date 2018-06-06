Обзор Biostar H310MHD PRO Ver. 6.x. Материнская плата без переплаты за маркетинг

На прошлой неделе мы знакомились с возможностями нового чипсета Intel B360, на примере материнской платы Biostar B360GT3S . Как показала практика тестов, при отсутствии в необходимости в разгоне частоты процессора, демонстрируются схожие результаты быстродействия в приложениях и играх в сравнении с системами на более дорогих Intel Z370. Сегодня в центре внимания будет самый младший чипсет Intel H310, пришедший на смену H110. Такие системы будут интересны впервую очередь под недорогие сборки, без приоритета под использование в играх.

Biostar H310MHD PRO обзор

Поможет изучить возможности и конструктивные особенности, новая плата Biostar H310MHD PRO, которая в скором времени уже появится в российских магазинах.

Комплектация

Материнскую плату покупатель получает в коробке из плотного картона со схематичным изображением платы и схемой расположения разъемов. В комплекте покупатель получает два SATA-кабеля, заглушку для корпуса, диск с программным обеспечением и руководство пользователя.

Внешний вид

Как и в случае с Intel B360, явного прорыва в H310 не наблюдается. Из нововведений поддержка Intel Wireless-AC и новое процессорное гнездо под процессоры Intel Coffee Lake. Отличием от Z370 стало уменьшенное количество линий PCI Express c 24 до 6, отсутствие USB 3.1 Gen.2, уменьшили USB с 14 до 10 и SATA 6 до 4. Из менее заметных, нет поддержки RAID и Intel RST.

системах заточенных под выполнение рабочих задач, настольных домашних компьютерах и медиа-системах, все это не будет ставить пользователя перед видимыми ограничениями. Здесь не стоит ждать от Intel чудес, чипсеты разграничиваются между собой по разным сегментам и выбираться они должны под заранее выбранный круг требований и задач.

Выполнена Biostar H310MHD PRO на печатной плате темно-коричневого цвета. Выполнена она в форм-факторе micro-ATX (228х177 мм). Её можно рассматривать для установки в компактные корпуса.

Принадлежность к недорогому сегменту отразилась на отсутствии радиаторов охлаждения на цепи питания процессора.

Из-за ограничения по числу линий PCI, здесь не стали распаивать M.2 коннектор, сохранив традиционный набор из четырех SATA 6 Гбит/с. Его наличие и активное использование ограничит пропускную способность.

Все четыре разъема расположены вертикально, они распределены группами по два разъема в каждой.

Питание подается через 24-пиновый и 4-пиновые разъемы. Для подключения вентиляторов доступно только два 4-пиновых разъема, оба расположены над сокетом.

Есть возможность подключения USB 3.1 gen 1 и USB 2.0 на фронтальной стороне корпуса. За оба отвечает сам чипсет.

Доступны два слота под оперативную память DDR4 с ограничением по частоте на отметке в 2666 МГц. Двухканальный режим работы поддерживается.

Пассивная система охлаждения в Biostar H310MHD PRO представлена одним радиатором, установленным на чипсете. Крепится при помощи пластиковых замков. Отмечено наличие специального нано-покрытия на радиаторах, повышающих эффективность отвода тепла.

Доступен один PCI 3.0 x16 и два PCI 2.0 x1. Подключение видеокарты будет задействовать все свободные линии PCI 3.0 от процессора.

За сетевое подключение отвечает гигабитный Realtek RTL8111H, дополненный защитой Super LAN Protection, предотвращая повреждения от статического электричества и разрядов молнии.

Звуковая подсистема построена с контроллером Realtek ALC887, это 8-канальный HDA-кодек.

На тыльную панель платы выведены PS/2, VGA, DVI, HDMI, четыре USB 2.0, два USB 3.0, гнездо RJ-45, три аудиоразъема.

BIOS

Светодиодных индикаторов, POST-экрана, дополнительных кнопок и подсветки на этой модели нет.Для настройки платы и компонентов предлагается графический BIOS. Он разделен на экран вывода данных по мониторингу и расширенные настройки. Интерфейс интуитивно понятный, содержит необходимые опции по запуску системы. Возможности разгона процессора ограничены, для памяти максимальная частота задана отметкой в 2666 МГц.

Тесты

Cinebench 15

Тестирование платы Biostar B360GT3S мы проводили с процессором Intel Core i5 8400 и Intel Celeron G9400. В случае с Core i5, разницы с полученными на материнской плате Z370 результатами замечено не было.

PCMARK 8

Adobe Premier Pro 4K

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Adobe Lightroom

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

WinRar 2GB

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

7Zip 2GB

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Blender 2.78

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Итоги по Biostar H310MHD PRO

Biostar H310MHD PRO станет хорошей основной для сборки домашнего или офисного компьютера. Основное её достоинство заключается в невысокой стоимости. Это отразилось, в частности, на отсутствии радиаторов на цепи питания процессора и ограниченном количестве колодок для подключения вентиляторов. Возможно, пользователя может не устроить отсутствие M.2 и только два слота под оперативную память, но опять же с учетом позиционирования этого чипсета, вполне оправдано. Нам понравились набор разъемов на интерфейсной панели, ряд фирменных технологий и надежная элементная база.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".