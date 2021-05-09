Обзор Bluetens Duo Sport. Миостимулятор для спорта и не только

О миостимуляции

За время самоизоляции и удаленной работы фигуры многих россиян приобрели черты, весьма далекие от совершенства, и сейчас, когда не за горами долгожданные летние месяцы с короткими юбками, шортами и купальниками, самое время вспомнить о спортзале. Правда, не у всех есть достаточно времени и сил, чтобы заниматься фитнесом в нужном объеме. В такой ситуации на помощь может прийти изобретение французских врачей – портативный миостимулятор Bluetens Duo Sport. Этот миниатюрный прибор сделает расслабляющий массаж, приведет мышцы в тонус, облегчит боль и поможет быстрее добиться результата в тренировках. Главная особенность гаджета – совместная работа с мобильным приложением, которое поможет выбрать из сотни доступных, оптимальную программу воздействия.

Электротерапия используется очень давно: еще в Древнем Египте в качестве генератора сигналов использовались… электрические угри и скаты. Современные приборы гораздо удобнее, компактнее и не пахнут рыбой. Bluetens Duo Sport разработан в сотрудничестве с профессиональными спортсменами и врачами, и призван, в первую очередь, усилить эффект от спортивных тренировок, но вполне может выполнять и ряд других функций: массаж, расслабление, восстановление мышц, снятие боли и так далее.

Устройство производит два вида воздействия: чрескожная электро-нейростимуляция с короткими импульсами (TENS) активирует выработку эндорфина и облегчает боль, а электрическая стимуляция (EMS) направляет сигналы мускулам в рамках спортивных тренировок, для восстановления после травм или массажа. Кстати, на официальном сайте производителя приведен список научных работ на тему использования электротерапии.

Комплектация

Прибор удостоился ряда международных наград, а во Франции даже получил распространение специальный сервис, через который врачи и тренеры назначают своим подопечным программы тренировок. Теперь этот чудо-гаджет стал доступен и в нашей стране.

Большая подарочная коробка распахивается в обе стороны, обнажая несколько отсеков, по которым аккуратно разложен богатый набор аксессуаров. Пользователь становится обладателем сразу двух миостимуляторов, которые можно использовать как отдельно, так и в паре. Комплект также включает несколько электродов (4 среднего размера и 8 малого), два бампера, позволяющих подключать приборы без проводов, пару проводков длиной по 15 см и пару – по 25 см (каждый с двумя разъемами), два кабеля microUSB, мануал, матерчатый мешочек и качественный жесткий чехол.

Конструкция и дизайн

Устройство по форме и размеру напоминает коробок спичек: его габариты 60x40x13 мм, а вес 25 г. Корпус изготовлен из глянцевого пластика серого цвета с голубыми вкраплениями. С одной из сторон находится колесико с насечками, служащее для изменения интенсивности воздействия, в его центре – единственная клавиша, отвечающая за включение. Рядом предусмотрено отверстие для сброса.

Вдоль корпуса идут шесть индикаторов: зеленый горит, когда гаджет включен, желтый – когда заряжается, а четыре синих показывают текущую интенсивность воздействия.

На противоположном от колеса торце есть пара разъемов: microUSB и оригинальный, для подключения проводов. Примечательно, что небольшой слайдер позволяет единовременно использовать лишь один из них. Клипсы не предусмотрено, но бампер дает возможность подключать Bluetens к электродам напрямую, что крайне удобно при использовании в спортзале.

В комплекте поставляются электроды двух размеров: квадратные 50x50 мм и прямоугольные 50x100 мм. Контактирующая с телом поверхность покрыта специальным клейким гелем, внешняя сторона изготовлена из серой ткани. В центре каждой пластины – металлический коннектор, к которому подключаются провода или бампер. Во время хранения, пластины наклеиваются на пластиковую пленку.

Электроды – это расходный материал, которого хватает примерно на 10-15 использований, после чего гель перестает прилипать к коже. Дополнительные можно приобрести в свободной продаже.

Мобильное приложение

«Расслабление», где собраны различные массажные алгоритмы, снимающие напряжение в мышцах после рабочего дня, а также восстанавливающие процедуры после занятий спортом.

В разделе «Выздоровление» находятся программы, направленные на восстановление кровотока и регенерацию тканей после различных травм или атрофии, а также блокировку болевых сигналов.

«Тонус» содержит процедуры, разогревающие мышцы перед тренировками, разработанные для совместного использования с физическими нагрузками, а также позволяющие поддерживать мускулы в тонусе, если заняться реальным спортом нет возможности.

Для выбора конкретной программы (а всего их доступно более сотни), нужно воспользоваться мобильным приложением Bluetens Get Better (доступно на Android и iOS). Утилита локализована, обладает удобным и наглядным интерфейсом. Интересно, что вручную выполнять сопряжение с гаджетом нет необходимости – программа сама подключит его, когда будет нужно. Первым делом определяемся, нужен ли нам единичный сеанс, либо комплексное лечение, а затем указываем часть тела, на которую будет производиться воздействие (всего 16 зон). В первом случае, дается выбор из трех режимов:

Длительность каждого сеанса составляет от 10 до 40 минут. Каждая программа содержит подробное описание, показания к применению, рекомендуемую частоту использования и наглядные фотографии крепления электродов. Для процедур из раздела «Тонус» доступны дополнительные опции: разогрев и восстановление мышц. Предусмотрено как использование приборов в паре, так и раздельное применение, где каждый гаджет может выполнять свою собственную программу. Чтобы каждый раз не возиться с настройками, предусмотрен раздел «Избранное», а один алгоритм можно загрузить в устройство, чтобы запускать его без подключения к смартфону.

Если необходимо «Лечение», далее нужно выбирать из нескольких предложенных вариантов патологий, характерных для каждой зоны (от хронических болей в спине до круралгии). В результате получаем комплекс процедур, рассчитанный на несколько недель применения, которые вносятся в календарь. Если свой недуг в списке не нашли, то прямо из приложения можно обратиться к реальному доктору, который за плату подберет индивидуальное лечение.

Как пользоваться

Эксплуатация прибора очень проста. Включаем на смартфоне Bluetooth, GPS и запускаем приложение. Выбираем часть тела и режим воздействия, после чего отобразится список программ, удовлетворяющих условиям. Прочитав описание, окончательно определяемся с процедурой. Теперь собираем прибор: на корпус надеваются бамперы, к ним крепятся большие электроды, а через провода – малые. Руководствуясь фотографиями, крепим электроды на тело, хотя и не всегда получается это сделать с первого раза без посторонней помощи.

Закончив акробатические упражнения, жмем кнопку запуска на смартфоне, а затем включаем миостимуляторы. Необходимые данные тут же передаются на устройства. С помощью диска на самом приборе или интерфейса утилиты, выбираем необходимую интенсивность (от 1 до 60), после чего начинаем получать удовольствие. Теперь телефон можно отложить в сторону – Bluetens работает автономно. Расслабляющие и восстанавливающие программы приятны: мышцы нежно трутся и массируются, а выделяющиеся в процессе эндорфины убирают боль. Тонизирующие же, напротив, представляют собой резкие постукивания и сжатия, в результате которых мышцы сильно сокращаются и конечности могут совершать хаотичные движения. Батареи объемом 400 мАч, в среднем, хватает на 35-40 процедур, а восстановление энергии занимает не более часа.

Эффект

Не стоит ожидать, что пока отдыхаешь на диване, Bluetens создаст из вас Аполлона –максимум он поможет сохранить то, что уже имеете. А вот при совместном использовании со спортивными занятиями, эффекта можно добиться значительно быстрее – у меня создавалось ощущение, что выкладываюсь на все 200%. Прибор хорошо разминает затекшие части тела, снимает усталость ног, купирует боль в мышцах и суставах. Настоящей находкой он станет для тех, кто занимается восстановлением после травм: активные физические упражнения на начальных этапах тут противопоказаны, а вот электрические импульсы воздействуют точечно, и максимально бережно приведут мышцы в тонус. Гаджет, благодаря его компактным размерам, не составит труда взять в дорогу.Как и любой прибор, который влияет на здоровье, Bluetens Duo Sport имеет ряд ограничений. Электротерапия противопоказана людям с кардиостимулятором и заболеваниями сердца, страдающим эпилепсией и сахарном диабетом, а также беременным женщинам. Для лечения какого-то конкретного заболевания, будет правильно предварительно проконсультироваться с врачом. Вывод В Bluetens Duo Sport заложен весь потенциал, который может дать современная электротерапия: от легкого массажа и снятия усталости до восстановления после травм. В условиях малоподвижной работы, он поможет поддерживать тело в тонусе, а также вы забудете о таких недугах, как затекшая спина или шея. Основная же задача прибора – помогать в тренировках: разогревать мышцы, усиливать эффект во время упражнений и быстро восстанавливать после занятий. Возможность крепления на электроды и небольшие размеры позволяют эффективно использовать его в спортивном зале.

Удобное приложение не позволит запутаться в большом количестве доступных программ, а наглядные фотографии помогут правильно разместить электроды на теле. Благодаря широкому диапазону регулировки, можно подобрать оптимальную интенсивность для каждого человека, а с его автономностью можно забыть о розетке на месяц. Bluetens Duo Sport – это компактный и функциональный прибор, который ни раз вас выручит в разнообразных ситуациях. Те же, кто желает сэкономить, могут присмотреться к базовой версии – Bluetens CE TENS.