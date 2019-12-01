Обзор Bluetens CE TENS (BLT02_UNI_GDI). Массажный кабинет в вашем кармане

Развитие современной техники спровоцировало рост адептов здорового образа жизни: трекеры, фитнес-браслеты и прочие умные девайсы, следящие за активностью, стали практически обязательным аксессуаром для сотен миллионов людей по всему миру. При этом, каждый, кто разбирается в спорте, знает, что для достижения хорошего эффекта необходимо, чтобы мышцы успели восстановиться. Самый эффективный для этого способ – массаж. К сожалению, в ритме мегаполиса выделить время на эту процедуру не всегда получается, а стоит она не дешево.

Комплектация

Впрочем, спасение есть, причем связанно оно тоже с технологиями. Миостимуляторы - это устройства, которые воздействют на мышцы тела с помощью электрических импульсов, заставляя их сокращаться, принимая сигналы прибора за импульсы мозга. Такой подход наиболее естествен для организма. Подобные стимуляторы могут оказаться полезны для лечения и восстановления мышц, коррекции фигуры, устранения целлюлита, укрепления мускулатуры, увеличения мышечной массы, да и просто, когда хочется отдохнуть и расслабиться после тяжелого рабочего дня.В наших руках оказался особый прибор родом из Франции – Bluetens. В его разработке принимали участие врачи и профессиональные спортсмены. Сам гаджет, имея размер со спичечный коробок, способен оказывать сильнейшее воздействие на мышцы. Главная же его «фишка» заключается в том, что это первый на рынке массажер-миостимулятор, подключаемый к смартфону. Фирменное приложение позволяет отказаться от условностей, и наглядно выбирать программы и зоны воздействия. За инновации и функциональность, Bluetens был удостоен ряда наград на выставке CES 2016, и вот теперь прибор стал доступен в России.Устройство поставляется в компактной коробочке, где находится все необходимое: сам миостимулятор, провод длиной 120 см с 4 разъемами, инструкция, 4 электрода 5x5 см, 4 электрода 5x10 см, кабель microUSB для зарядки и мешочек для переноски.

Конструкция

Прибор имеет форму брусочка размерами 60x40x13 мм и вес всего 25 г. Изготовлен он из белого глянцевого пластика. На одном конце расположено ребристое колесико, служащее для регулировки мощности, в центре которого имеется единственная кнопка.

С противоположного торца находятся два разъема: microUSB и оригинальный, для подключения электродов. Небольшая задвижка открывает доступ одновременно только к одному из них. Почему-то производитель не стал снабжать устройство клипсой, хотя она оказалась бы весьма кстати для такого гаджета.

Электроды мягкие, имеют квадратную и прямоугольную форму со скругленными углами. Наружная часть изготовлена из голубого сентетического материала (по типу медицинских масок), прилегающая к телу – черная, с нанесенным липким токопроводящим гелем. С помощью последнего электрод приклеивается к телу (когда используется) или к пленке, пока хранится. По центру каждого электрода расположен разъем для подключения проводов.

К сожалению, примерно после 20 применений, на внутреннюю часть налипает пыль, частички кожи и волосы, а сам гель становится менее вязким, в результате чего, электроды хуже прилегают к телу и начинают постоянно отклеиваться. Срок их службы можно продлить, промыв в теплой воде. Дополнительные комплекты можно приобрести отдельно.

Приложение

Фирменное приложение дает широкие возможности для выбора программ воздействия. На главном экране пользователю вначале предстоит выбрать часть тела, которая требует стимуляции: верхняя, средняя или нижняя часть спины, плечи, живот, ягодица, бедро, колено, икроножная мышца, лодыжка, ступня, верхняя часть руки, локоть, предплечье и запястье. Как видим, в списке нет груди, поскольку там находится сердце, и при неправильной установке, прибор может повлиять на его работу.

«Расслабление», включающее каждодневные процедуры (массаж или глубокое расслабление) и набор расслабляющих занятий после тренировки.

«Выздоровление», которое делится на регенерацию тканей (восстановление кровотока, восстановление после разрыва мышцы, лечение атрофии и так далее) и борьбу с различными видами боли.

«Тонус» включает в себя эстетику (дренаж, поддержание тонуса, растяжка, выведение токсинов) и улучшение физической формы (увеличение объема, «разгон» мышц, тренировки на выносливость и силу воли).

«Лечение» представляет собой комплекс специально подобранных программ на каждый день сроком от недели до месяца, направленный на лечение серьезных заболеваний. При этом, если для вас необходима индивидуальная программа восстановления, то разработчики предлагают связаться с ними для добавления ее в функционал прибора. Очень удобно, что занятия автоматически заносятся в календарь, а приложение напомнит, когда пора заняться лечением.

Следующий шаг – выбор воздействия. Для удобства, все предлагаемые программы поделены на несколько групп и подгрупп:

Каждая программа содержит подробное описание, поминутный план воздействия, рекомендации по интенсивности и перерывах между применениями, а также частоту и ширину генерируемых импульсов. Далее, на экране возникает картинка, демонстрирующая, в какие конкретные точки, в соответствии с выбранной программой, необходимо прикрепить электроды (большие или малые).

В итоге, мы получаем более 100 программ для 15 частей тела – более чем превосходный результат. Длительность одного занятия колеблется от 10 до 40 минут. Приложение позволяет также смотреть план лечения и добавлять программы в избранное. В настройках можно ознакомиться с документацией и подробной статистикой использования.

Эксплуатация

Перед началом использования прибора, необходимо убедиться в отсутствии у себя опухолей, кардиостимуляторов, кожных заболеваний и беременности. После чего зарядить прибор от любого порта USB в течение часа. Батареи на 400 мАч хватит примерно на 12-15 часов работы. Далее запускаем фирменное приложение, включаем Bluetooth и геопозиционарование на телефоне.

Теперь выбраем часть тела, которую хотим подвергнуть воздействию и необходимую программу, пристёгиваем электроды к проводам и клеим их на кожу, в соответствии с рисунком в приложении, а второй конец провода соединяем с прибором. Для правильной работы необходимо, чтобы все четыре электрода были подключены и установлены на тело. В приложении запускаем программу, а на миостимуляторе нажимаем кнопку. Происходит синхронизация двух устройств, после чего данные о выбранном занятии передаются на Bluetens. Осталось подобрать комфортную интенсивность с помощью колесика (от 1 до 60) и наслаждаться процедурой.

Если связь Bluetooth разорвется – ничего страшного, программа продолжит выполняться, а чтобы вновь синхронизировать два устройства, есть специальная кнопка в приложении. Кроме того, можно установить понравившуюся программу «по умолчанию» при включении миостимулятора, тогда для ее запуска вообще не понадобится смартфон.

В зависимости от выбранной процедуры, прибор генерирует несколько эффектов: трение, массирование, надавливание, постукивание и сжатие. Используется как классическая миостимуляция, так и чрескожная электро-нейростимуляция короткими импульсами. Под воздействием электрических сигналов, мышцы могут сокращаться, заставляя части тела самостоятельно двигаться. Не смотря на свои габариты, половины максимальной мощности прибора будет вполне достаточно, чтобы промассировать практически любую мышцу тела.

Процедура очень приятная и эффективная: расслабляет и устраняет боль (за счет выработки эндорфинов), хорошо подойдет для восстановления после травмы или хронических заболеваниях опорно-двигательной системы. Отличным решением будет взять прибор в длительную поездку, чтобы предотвратить затекание мышц. Конечно, если просто лежать на диване, то накачать пресс с помощью Bluetens не получится, но как дополнение к занятиям спортом, прибор великолепно подойдет.

Выводы

Ежедневное использование Bluetens в качестве массажера для воротниковой зоны, позволило мне избавиться от постоянного затекания мышц, а ноги после долгой прогулки восстанавливаются всего через 15 минут его применения. В итоге, я полностью им доволен, и настоятельно советую всем своим друзьям и знакомым.Bluetens станет отличным подарком на Новый год, который позаботится о комфорте и здоровье близкого человека (даже если этот человек вы сами). Прибор компактный и легко поместится даже в самый маленький клатч. Bluetens имеет множество программ от легкого массажа до восстановления мышц после повреждений. С его помощью можно подтянуть живот к поездке на море, расслабиться после напряженного рабочего дня или восстановить мышцы после спортивных занятий. Удобное приложение позволит не только выбрать именно ту программу, которая вам необходима, но и правильно установить электроды. Дополнительный плюс – длительная автономная работа. Bluetens – это настоящий массажный кабинет в вашем кармане. При этом цена на прибор весьма демократична: 11 990 рублей, что в разы дешевле большинства аналогов, которые часто не дотягивают до предложенной данной моделью функциональности. Автор: Артем Костенко