Обзор Candy CIS642SCTT. Индукционная варочная панель с монослайдером

2020-03-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Candy CIS642SCTT; [305]
Не так давно компания CANDY представила новую линейку индукционных варочных панелей. Она включает как модели со слайдером, так и с классическим сенсорным управлением. В старших моделях реализованы возможности быстрой регулировки мощности нагревания конфорок, режим паузы с минимальным выделением тепла и быстрый последующий возврат, а также мультитаймер. Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации монослайдерной индукционной панели Candy CIS642SCTT.

Candy CIS642SCTT

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает варочную панель упакованной в коробку из транспортировочного картона. Внутри зафиксирована в пенопласт, предотвращающий получение повреждений при транспортировке. Комплект включает крепежные элементы и подробную инструкцию.

Candy CIS642SCTT

Внешний вид

Внешний вид лаконичный. Верхняя панель черная, выполнена из стеклокерамики. На обратной стороне расположены парные вентиляционные отверстия, а также наклейка с подробными техническими данными.

Candy CIS642SCTT

Расположение конфорок классическое. Они одинаковы по диаметру. Активные зоны отмечены границами.

Candy CIS642SCTT

На нижней грани Candy CIS642SCTT сосредоточена группа элементов управления с логотипом производителя. В центре монослайдер. С помощью него регулируется мощность работы конфорок.

Candy CIS642SCTT

Сами конфорки выбираются в виде иконок с наглядной иллюстрацией. Есть отдельные клавиши для установки таймера.

Candy CIS642SCTT

Клавиши постановки на паузу, блокировки кнопок от случайного нажатия и кнопка включения. Разобраться с управлением будет несложно, даже если это первый опыт работы с индукционной варочной панелью.

Габариты для встраивания у нее составляют 59х49 см. Общие габариты 59х52х5.50 см. Подключается в двухфазную сеть. Монтаж рекомендуется проводить специалистом.

Candy CIS642SCTT

Тесты

Работать и готовить с Candy CIS642SCTT легко и приятно, а самое главное еще и безопасно в отличие от газовых плит. Нагрев осуществляется только в зоне конфорки от самой кастрюли на ней, остальная часть остается холодной, исключая риск обжига. Отдельно напомним, что такой тип варочных панелей требует использования посуды со специальной маркировкой. По габаритам и форме посуды ограничений нет, но с одной оговоркой диаметр дна должен быть не меньше 120 мм. Это связано с функцией автоматического определения нахождения кастрюли на конфорке и ее отключения при отсутствии.

В этой модели предусмотрена регулировка максимально потребляемой мощности, расширяющая возможности ее применения в квартирах и домах с разными требованиями по используемым электроприборам. Максимальный уровень – 7.4 кВт. Мощность задней и передней пары отличается: 2.0 и 2.6 кВт.

Candy CIS642SCTT

Из функций отметим наличие ускоренного нагрева, поддержания тепла и постановки на паузу. На закипание воды в кастрюле уходит заметно меньшее время в сравнении с газом. Одновременно готовить можно сразу на всех четырех конфорках.

Заметным плюсом стала простота ухода за поверхностью варочной панели. На ней не прикипает случайно выкипевший суп или молоко. Стеклокерамику можно очищать привычными средствами ухода, например, влажными или бумажными салфетками.

Candy CIS642SCTT

Компот из сухих яблок

Для изучения скорости закипания и возможности поддержания температуры первым блюдом мы сварим компот из сухофруктов. Рецепт максимально прост. Наполняем кастрюлю водой, засыпаем сухие яблоки и сахар. В течение 10 минут после закипания и томления полезный и вкусный компот готов.

Крем-суп из шампиньонов

Следующим приготовим крем-суп из шампиньонов. Рецепт также несложен, а с Candy CIS642SCTT он еще и требует минимального контроля во время готовки. Предварительно промываем шампиньоны, нарезаем лук и очищаем картофель. Ставим отвариваться картофель. В это же время необходимо прожарить лук и шампиньоны. После этого сливаем воду из кастрюли с картофелем, добавляем сливки и прожаренный ранее лук с шампиньонами. Измельчаем с помощью блендера.

Candy CIS642SCTT

Бургер

В завершение приготовим бургер, сделав акцент на жарке. Приготовленный фарш формируем в котлеты. Посыпаем солью и перцем. Обжариваем на сковородке равномерно с каждой из сторон. В это же время поджарим поверхность булочек. Остается собрать бургер из любимых ингредиентов.

Candy CIS642SCTT

Candy CIS642SCTT обзор

Итоги по Candy CIS642SCTT

Золото. Выбор редакции MegaObzorCandy CIS642SCTT станет отличным и правильным выбором при поиске индукционной варочной панели как для домашней эксплуатации, так и для использования на даче. Понравились удобство управления, дополнительный и полезный функционал, плавность выбора уровня мощности, привлекательный и лаконичный внешний вид, простота ухода. И не менее важно, она еще и порадует своей доступной стоимостью.
Candy CIS642SCTT получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Candy CIS642SCTT
Обзор Candy CIS642SCTT. Индукционная варочная панель с монослайдеромОбзор Candy CIS642SCTT. Индукционная варочная панель с монослайдером
Обзор Fractal Design Ion SFX-L 650W (FD-PSU-ION-SFX-650G-BK). Компактный и эффективный блок питанияОбзор Fractal Design Ion SFX-L 650W (FD-PSU-ION-SFX-650G-BK). Компактный и эффективный блок питания
Обзор Verbatim 53402. Внешний SSD-диск с шифрованием AESОбзор Verbatim 53402. Внешний SSD-диск с шифрованием AES
Обзор ArtPlay Lynx 3. Геймпад для Android и iOSОбзор ArtPlay Lynx 3. Геймпад для Android и iOS
Обзор плюсов и минусов vivo Nex 3 5G 8/256Gb. Долгоиграющий флагман с экраном-водопадомОбзор плюсов и минусов vivo Nex 3 5G 8/256Gb. Долгоиграющий флагман с экраном-водопадом
Вспышка коронавируса может угрожать прои...
Вспышка коронавируса может угрожать проиВспышка коронавируса в Ухань привела к карантинным мерам и ограничениям на поездки. Ожидается, что сеть п...
Новая модель от Redmi K30 5G ...
Новая модель от Redmi K30 5G Компания м выпустила мощный смартфон среднего варианта под названием Redmi K30 5G. Функции гаджета входит...
Mario Kart 8 Deluxe возглавляет топ самы...
Mario Kart 8 Deluxe возглавляет топ самыКомпания Syndicat Des Editeurs De Logiciels De Loisirs отслеживает статистику по играм во Франции. На это...
Обзор AOC Q27T1. Выглядит также хорошо, ...
Обзор AOC Q27T1. Выглядит также хорошо, Дизайн тестируемого сегодня монитора AOC Q27T1 разрабатывался совместно со студией Studio F. A. Porsche. ...
Анонсирован смартфон OPPO Reno 3 Vitalit...
Анонсирован смартфон OPPO Reno 3 VitalitСегодня на рынке был представлен новый смартфон компании OPPO - Reno 3 Vitality, который был оценен в $43...
Google Chrome начинает более жесткую вой...
Google Chrome начинает более жесткую войКомпания Google жестко справляется с назойливой рекламой и ее следующий шаг предусматривает борьбу с навя...
Компания Apple начала продажи восстановл...
Компания Apple начала продажи восстановлКомпания Apple начала продавать восстановленные планшеты iPad Air и iPad mini 5. ...
Dell выпускает игровой ноутбук с восьмия...
Dell выпускает игровой ноутбук с восьмияНоутбук Dell G5 15 Special Ryzen обещает стать самым мощным игровым ноутбуком в своем классе. Выход модел...
Vivo V19 Pro на первых фото...
Vivo V19 Pro на первых фотоПроизводителям смартфонов достаточно тяжело привлечь к себе внимание со стороны потенциальных покупателей...
Новая модель от Xiaomi Mi A3...
Новая модель от Xiaomi Mi A3Компания Xiaomi выпустила флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Xiaomi Mi A3.В характер...
Предварительный обзор Leica M10-P White....
Предварительный обзор Leica M10-P White.Давайте поговорим о максимально дорогом фотоаппарате, который готов удивлять потенциального покупателя не...
Представлен объектив Fujinon XC 35mm F2 ...
Представлен объектив Fujinon XC 35mm F2 Компания Fujifilm представила универсальный объектив Fujinon XC 35mm F2, который идеально подойдет для ра...
Умный дом Алиса и Rubetek. Обзор Rubetek RM-3712, Rubetek RL-3112, Rubetek RE-3310 и др.Умный дом Алиса и Rubetek. Обзор Rubetek RM-3712, Rubetek RL-3112, Rubetek RE-3310 и др.
Обзор RAZER KRAKEN ULTIMATE (RZ04-03180100-R3M1). USB наушники с объемным звуком THXОбзор RAZER KRAKEN ULTIMATE (RZ04-03180100-R3M1). USB наушники с объемным звуком THX
Обзор Playme TIO S. Видеорегистратор с магнитным креплением и управлением жестамиОбзор Playme TIO S. Видеорегистратор с магнитным креплением и управлением жестами
Обзор Verbatim 49571. Внешняя батарейка 10 000 мАч с Qi-зарядкойОбзор Verbatim 49571. Внешняя батарейка 10 000 мАч с Qi-зарядкой
Обзор netis MW5240. Недорогой роутер с 4G и FTPОбзор netis MW5240. Недорогой роутер с 4G и FTP
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor