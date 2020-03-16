Обзор Candy CIS642SCTT. Индукционная варочная панель с монослайдером

Не так давно компания CANDY представила новую линейку индукционных варочных панелей. Она включает как модели со слайдером, так и с классическим сенсорным управлением. В старших моделях реализованы возможности быстрой регулировки мощности нагревания конфорок, режим паузы с минимальным выделением тепла и быстрый последующий возврат, а также мультитаймер. Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации монослайдерной индукционной панели Candy CIS642SCTT.

Комплектация

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Покупатель получает варочную панель упакованной в коробку из транспортировочного картона. Внутри зафиксирована в пенопласт, предотвращающий получение повреждений при транспортировке. Комплект включает крепежные элементы и подробную инструкцию.

Внешний вид

Внешний вид лаконичный. Верхняя панель черная, выполнена из стеклокерамики. На обратной стороне расположены парные вентиляционные отверстия, а также наклейка с подробными техническими данными.

Расположение конфорок классическое. Они одинаковы по диаметру. Активные зоны отмечены границами.

На нижней грани Candy CIS642SCTT сосредоточена группа элементов управления с логотипом производителя. В центре монослайдер. С помощью него регулируется мощность работы конфорок.

Сами конфорки выбираются в виде иконок с наглядной иллюстрацией. Есть отдельные клавиши для установки таймера.

Клавиши постановки на паузу, блокировки кнопок от случайного нажатия и кнопка включения. Разобраться с управлением будет несложно, даже если это первый опыт работы с индукционной варочной панелью.Габариты для встраивания у нее составляют 59х49 см. Общие габариты 59х52х5.50 см. Подключается в двухфазную сеть. Монтаж рекомендуется проводить специалистом.

Тесты

Работать и готовить с Candy CIS642SCTT легко и приятно, а самое главное еще и безопасно в отличие от газовых плит. Нагрев осуществляется только в зоне конфорки от самой кастрюли на ней, остальная часть остается холодной, исключая риск обжига. Отдельно напомним, что такой тип варочных панелей требует использования посуды со специальной маркировкой. По габаритам и форме посуды ограничений нет, но с одной оговоркой диаметр дна должен быть не меньше 120 мм. Это связано с функцией автоматического определения нахождения кастрюли на конфорке и ее отключения при отсутствии.В этой модели предусмотрена регулировка максимально потребляемой мощности, расширяющая возможности ее применения в квартирах и домах с разными требованиями по используемым электроприборам. Максимальный уровень – 7.4 кВт. Мощность задней и передней пары отличается: 2.0 и 2.6 кВт.

Из функций отметим наличие ускоренного нагрева, поддержания тепла и постановки на паузу. На закипание воды в кастрюле уходит заметно меньшее время в сравнении с газом. Одновременно готовить можно сразу на всех четырех конфорках.Заметным плюсом стала простота ухода за поверхностью варочной панели. На ней не прикипает случайно выкипевший суп или молоко. Стеклокерамику можно очищать привычными средствами ухода, например, влажными или бумажными салфетками.

Компот из сухих яблок

Крем-суп из шампиньонов

Для изучения скорости закипания и возможности поддержания температуры первым блюдом мы сварим компот из сухофруктов. Рецепт максимально прост. Наполняем кастрюлю водой, засыпаем сухие яблоки и сахар. В течение 10 минут после закипания и томления полезный и вкусный компот готов.Следующим приготовим крем-суп из шампиньонов. Рецепт также несложен, а с Candy CIS642SCTT он еще и требует минимального контроля во время готовки. Предварительно промываем шампиньоны, нарезаем лук и очищаем картофель. Ставим отвариваться картофель. В это же время необходимо прожарить лук и шампиньоны. После этого сливаем воду из кастрюли с картофелем, добавляем сливки и прожаренный ранее лук с шампиньонами. Измельчаем с помощью блендера.

Бургер

В завершение приготовим бургер, сделав акцент на жарке. Приготовленный фарш формируем в котлеты. Посыпаем солью и перцем. Обжариваем на сковородке равномерно с каждой из сторон. В это же время поджарим поверхность булочек. Остается собрать бургер из любимых ингредиентов.

Candy CIS642SCTT обзор

Итоги по Candy CIS642SCTT

Candy CIS642SCTT станет отличным и правильным выбором при поиске индукционной варочной панели как для домашней эксплуатации, так и для использования на даче. Понравились удобство управления, дополнительный и полезный функционал, плавность выбора уровня мощности, привлекательный и лаконичный внешний вид, простота ухода. И не менее важно, она еще и порадует своей доступной стоимостью.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".