Обзор Candy CXSN 171 IXH. Народный Side-by-Side холодильник

2020-01-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Candy CXSN 171 IXH; [208]
Холодильники формата Side-by-Side пользуются большой популярностью среди больших семей и тех, кто привык закупать продукты впрок. Такие модели не только больше по габаритам, но и стоимостью. Но в любом правиле есть свои исключения, сегодня мы рассмотрим один из самых доступных в этом сегменте - Candy CXSN 171 IXH.

Candy CXSN 171 IXH

Приобрести его можно в ключевых российских магазинах. Мы собрали таблицу с актуальными предложениями, составленную на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Candy CXSN 171 IXH обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из транспортировочного картона. Полки внутри холодильника дополнительно зафиксированы скотчем и уплотнены пенопластом. В комплект входит форм для льда, ключ для съема ручек и дверей, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Важным моментом является возможность заноса в типовые российские квартиры без съема ручек и дверей. Максимально широкая часть 72 см. При необходимости её можно будет уменьшить съемом дверей и ручек.

Candy CXSN 171 IXH

Для удобства переноски с места на место на основании расположена группа из четырех колесиков. После установки в выбранный участок фиксируется поворотными опорными ножками, они же необходимы для установки по уровню. Стоит холодильник устойчиво.

Candy CXSN 171 IXH

Доступен Candy CXSN 171 IXH только в серебристом варианте исполнения. С учетом современных трендов гармонично впишется в любой интерьер кухни.

Candy CXSN 171 IXH

Теперь по габаритам. Сам формат Side-by-Side больше, чем классическое исполнение. Высота – 178 сантиметров, глубина – 70 сантиметров, ширина – 90 сантиметров.

Candy CXSN 171 IXH

Это дает бонус в полезном объеме холодильной и морозильной камеры, 339 и 177 литров соответственно. Суммарно это 516 литров.

Candy CXSN 171 IXH

Две двери с широкими ручками. Открываются с небольшим усилием. При открытии выводится звуковое предупреждение. Есть удобные ручки с увеличенной высотой. Открыть сможет и взрослый, и ребенок.

Candy CXSN 171 IXH

На левой дверце расположен LED-дисплей. Выводится температурный режим для морозильной и холодильной камеры. Управление сенсорное. Пара кнопок для изменения температуры, кнопка блокировки экрана и переключения режимов.

Candy CXSN 171 IXH

Все полки выполнены из прозрачного пластика. Предлагаются ограниченные возможности по выбору высоты расположения полок.

Candy CXSN 171 IXH

В нижней части установлены выдвижные корзины под овощи и фрукты. Светодиодная подсветка двух отделов.

Тесты

Candy CXSN 171 IXH соответствует классу энергоэффективности А. Среднее энергопотребления в сутки составляет около 1.47 кВт. Есть режимы с уменьшенным энергопотреблением. Ими можно будет воспользоваться во время отпуска или в тех сценариях, когда дверцы открываются реже.

Candy CXSN 171 IXH

Сам холодильник предлагает несколько режимов работы: SMART (автоматически выбирает температуру в отделениях в соответствии с температурой внутри и снаружи), ЭКО (минимальное энергопотребление), Суперохлаждение (получение самой низкой температуры в течение 2 часов), Суперзаморозка (получение самой низкой температуры в морозильном отделе в течение 6 часов). Переключаются они при помощи кнопок и выводятся в виде наглядных иконок. Для исключения ложных нажатий предусмотрен режим блокировки.

Candy CXSN 171 IXH

В тех случаях, когда дверца открыта более 90 секунд выводится звуковое предупреждение. Из-за особенностей конструкции этот сигнал тут срабатывает только при заметном открытии дверцы. При небольшом зазоре звук не выводится.

Candy CXSN 171 IXH

Отличием от обычных холодильников стал еще и удобный доступ к полкам и корзине по всей высоте отделения. На полки помещаются не только привычные продукты, но и кастрюли. В каждом отделении по 4 полки и по 1 корзине. Дополнительно к ним 4 боковых отсека.

Итоги по Candy CXSN 171 IXH

Золото. Выбор редакции MegaObzorCandy CXSN 171 IXH несмотря на свою невысокую стоимость относительно конкурентов в сегменте Side-by-Side предлагает качественное исполнение, современный внешний вид, большой полезный объем отсеков, несколько режимов работы, включая режим энергосбережения, а также информативный дисплей. Из условных минусов отметим отсутствие возможности изменения высоты расположения полок и отсутствие генератора льда.
Candy CXSN 171 IXH получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Candy CXSN 171 IXH
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