Обзор Candy FCP615X/E1. Встраиваемый духовой шкаф с конвекцией

Тестируемый сегодня встраиваемый духовой шкаф Candy FCP615X/E1 является одним из самых доступных по цене среди моделей с конвекцией и классом энергопотребления A+. При этом он предлагает выбор режимов работы, систему очистки AquАctiva и объем 70 литров.

Candy FCP615X/E1

Духовой шкаф Candy FCP615X/E1 представлен во множестве российских магазинов. Средняя цена на устройство на момент публикации теста составила 17 990 рублей.

Комплектация

Духовой шкаф упакован в пенопласт и картон, обтянутые термоусадочной транспортировочной пленкой. Комплектация включает себя сам духовой шкаф, решетку, противень, монтажный комплект и документацию.

Candy FCP615X/E1

Внешний вид

Candy FCP615X/E1 имеет классический дизайн с хромированным корпусом и стеклянной дверцей. Такое исполнение универсально, подходит для разных интерьеров.

Candy FCP615X/E1

И как показала практика эксплуатации, в отличие от моделей из черного стекла, оно практичное, не требует тщательного ежедневного ухода.

Candy FCP615X/E1

Управление духовым шкафом осуществляется с помощью двух поворотных ручек. Левая отвечает за регулировку температуры. Рядом с регулятором температуры расположен светодиодный индикатор, который гаснет в момент достижения заданной температуры в камере духового шкафа

Candy FCP615X/E1

Справа расположен селектор режимов. Candy FCP615X/E1 поддерживает восемь режимов работы, которые имеют наглядную индикацию.

Candy FCP615X/E1

В центре панели управления расположен символьный дисплей с группой сенсорных кнопок, с помощью которых можно устанавливать часы, задавать таймер, устанавливать время готовки.

Candy FCP615X/E1

На нажатия сенсорные клавиши реагируют быстро и точно. Управление духовым шкафом простое и понятное. Подсветка хорошо читается в любых условиях освещения на кухне.

Candy FCP615X/E1

Хромированная ручка, расположена вдоль всей ширины дверцы духового шкафа, имеет удобный хват и не нагревается даже при продолжительной готовке.

Candy FCP615X/E1

Основная площадь стекла имеет легкое тонированное покрытие. С учетом того, что духовой шкаф оснащен лампой для подсветки, контролировать этапы готовки будет очень удобно.

Candy FCP615X/E1

Внутренняя камера духового шкафа покрыта эмалью. На стенках справа и слева имеются металлический направляющие с 5-ю уровнями, используемыми для установки противня и решетки.

Candy FCP615X/E1

Здесь же можно обратить внимание на решетку на задней стенке. Эта модель поддерживает режим конвекции, распределяя тепло равномерно по всей площади для более качественного приготовления.

Тесты

Подключение духового шкафа к электросети осуществляется с помощью трехжильного кабеля. При необходимости подключения к розетке, а не напрямую в распределительную коробку, потребуется самостоятельно приобрести вилку с заземлением.

Candy FCP615X/E1

Монтажный комплект, состоящий из уплотнителя и саморезов, идет в комплекте. Несмотря на кажущуюся простоту монтажа и подключения, стоит обратиться к специалисту.

Candy FCP615X/E1

С помощью ручки выбора температуры на Candy FCP615X/E1 можно корректировать температуру нагрева в диапазоне от 50 до 245 градусов. Пользователю доступны следующие режимы работы шкафа: подсветка, размораживание, верхний и нижний нагрев с конвекций, Cook Light (режим для приготовления с минимальным количеством жиров и масел), нижний нагрев с конвекцией, верхний и нижний нагрев, гриль и пицца. Начнем практичные тесты с режима «Пицца», имитирующего традиционную дровяную печь. Его наличие здесь отчасти отсылка к итальянским корням Candy. Для приготовления пиццы можно будет использовать комплектный противень.

Candy FCP615X/E1

Предварительно замешав тесто и дав ему отдохнуть, раскатываем и переносим на противень. Далее смазываем тесто томатной пастой, смешанной с чесноком и луком, распределяем кусочки сыра моцарелла. Этот режим дает высокую температуру и равномерное пропекание. Уже через 15 минут мы получили равномерно приготовленное тесто и расплавленный сыр.

Candy FCP615X/E1

Режим верхнего и нижнего нагрева использовали для приготовления лосося с молодым картофелем. Предварительно замочив рыбу, промыли картофель. Распределили ингредиенты по противню. Вручную выставили температуру на отметку 190 градусов. Дождавшись подъема температуры, поставили таймер на 30 минут. В итоге мы получили пропеченный картофель с ароматным и сочным лососем.

Candy FCP615X/E1

В завершении поделимся опытом готовки горячего салата. Для него мы взяли помидоры, перец, кабачки и баклажаны. Выбрали режим с верхним и нижним нагревом с конвекций, температурой 150 градусов. После 25 минут переключили на режим с грилем, предварительно перевернув овощи. После нарезали приготовленные овощи и добавили к ним сыр рикотта.

Candy FCP615X/E1

В последующем для очистки внутренней камеры можно будет налить жидкость на дно камеры духового шкафа. Очистка паром AquActiva с последующим простым удалением жировых загрязнений с камеры – удобно и эффективно.

Итоги по Candy FCP615X/E1

Золото. Выбор редакции MegaObzorCandy FCP615X/E1 успешно решает все поставленные задачи. Удобное и простое управление, информативный дисплей для контроля времени и таймера, противень и решетка в комплекте, простой монтаж, быстрый и равномерный нагрев, конвекция, подсветка, класс энергопотребления А+.
Candy FCP615X/E1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Candy FCP615X/E1
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