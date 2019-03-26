Обзор возможностей Canon EOS RP Body. Набор новых объективов

Последние несколько лет наблюдается повальный переход на беззеркальные фотокамеры. Оно, в принципе, и понятно: весят они легче собратьев с зеркалом, снимают бесшумно, а качество фотографий получается ничуть не хуже. Компания Canon, не желая отпускать рынок, выпустила осенью прошлого года полнокадровую беззеркалку EOS R, которая была всем хороша, кроме своей цены (160 000 рублей). И вот, не прошло и полгода, как на прилавках появилась ее младшая, но все такая же полнокадровая сестра EOS RP, но уже за 100 000 рублей. Позиционируется новинка как «камера для любителей, которые желают стать профессионалами» или «вторая камера для профессионалов».

Камера EOS RP станет хорошим выбором для любителей снимать фото- и видео во время путешествий, ведь она обладает всеми преимуществами системы EOS R, включая самую быструю среди компактных камер систему автофокусировки.

Устройство обладает компактными размерами и небольшим весом (485 г), при том, что её корпус изготовлен из магниевого сплава и имеется защита от влаги и пыли. Кстати, для тех, кому камера покажется чересчур маленькой, можно будет докупить специальную накладку, увеличивающую её габариты.

Изображение выводится либо на сенсорный поворотный экран с диагональю 7,5 см, либо на электронный OLED-видоискатель с диагональю 1 см. При этом, глядя в видоискатель, экран можно использовать для навигации по меню или выбора точки фокусировки.

Любой пользователь техники Canon способен разобраться в управлении за несколько минут: все основные функции вынесены на отдельные клавиши и находятся всегда под рукой.

Используемый камерой байонет RF имеет 12-контактный разъем для скоростного обмена данными, благодаря которому появилась возможность выносить дополнительные органы управления прямо на объектив, например, многофункциональное кольцо, на поворот которого можно запрограммировать изменение любого параметра.

А чтобы переход на новую систему не был слишком болезненным, фотографы могут использовать имеющихся у них объективы EF и EF-S через один из трех переходников: простой, с регулировочным многофункциональным кольцом и с разъемом для фильтров.

Новинка оснащается полнокадровым CMOS-датчиком на 26,2 МП и производительным процессором Canon DIGIC 8. За счет высокого значения ISO 40 000 (с расширением до ISO 102 400) в сочетании с системой автофокусировки Dual Pixel CMOS AF, камера делает отличные фото при весьма скудном уровне освещенности (до -5 EV). Фокусировка происходит всего за 0,05 секунды по 4779 зонам.

Есть режим фокусировки по глазам с непрерывным отслеживанием, который поможет создать выразительные портреты. При съемке движущихся объектов, камера позволяет непрерывно отслеживать объект съемки, реагируя на его движение в кадре.

В режиме брекетинга фокусировки, фотоаппарат делает серию снимков с разными значениями фокусного расстояния, увеличивая глубину резкости для максимально четкого отображения контуров объектов. При последующей обработке таких фото на компьютере, можно создать изображение с нужной глубиной резкости.

Режим автофокусировки в пределах «пятна» обеспечивает точную фокусировку при макросъемке. Поддерживается также автофокусировка по лицу, по одной точке, расширенный и зональный режимы, что дает необходимую гибкость при съемке различных сюжетов.

EOS RP позволяет записывать видео в разрешении до 4K с частотой 25 кадр/с, а в режиме Full HD — до 60 кадр/с, использовать следящую автофокусировку и режим HDR, создавать ускоренное и замедленное видео.

Технология коррекции объектива обеспечивает оптимальную четкость без дополнительной обработки. Систему стабилизации по 5 осям, встроена непосредственно в камеру.

Делать кадры можно в классическом JPG-формате, 14-битном RAW CR3, а также новом Compact RAW, который меньше классического на 40%, но при этом сохраняет его качество и потенциал для редактирования.

Специально для любителей селфи, имеется режим Creative Assist с набором фильтров, эффектов и настроек для обработки, чтобы можно было мгновенно поделиться снимком в соцсетях. Скорость непрерывной съемки - 5 кадр/с, что в сочетании с поддержкой карт памяти UHS-II позволяет реализовать практически неограниченный буфер при сохранении как JPEG-, так и RAW-изображений.

Конечно, какой современный гаджет без беспроводных соединений? Используя подключения по Bluetooth и Wi-Fi можно не только мгновенно пересылать фото и видео на смартфон, но и удаленно управлять камерой, позволяя вести, например, скрытую съемку.

Телеобъектив среднего диапазона с фиксированным фокусным расстоянием и широкой диафрагмой RF 85mm F1.2L USM. Он подойдет для создания портретов на любительском или профессиональном уровне.

Высокопроизводительный объектив RF 85mm F1.2L USM DS с функцией Defocus Smoothing, дающий возможность плавно расфокусировать передний план и создать красивое боке на фоне, а также обладающий сверхбыстрой диафрагмой для съемки выразительных портретов.

Многофункциональный зум-объектив для профессионалов и любителей RF 24–70mm F2.8L IS USM отлично справится с различными сюжетами: портретами, пейзажами, документальной и свадебной съемкой.

Широкоугольный объектив RF 15–35mm F2.8L IS USM с быстрой диафрагмой хорошо подходит для съемки архитектуры, интерьеров и пейзажей.

Объектив RF 70–200mm F2.8L IS USM призван стать лучшим спутником фотографа на свадьбах, спортивных соревнований или в дикой природе.

Универсальный объектив RF 24–240mm F4–6.3 IS USM предлагает широкий диапазон фокусных расстояний и станет отличным выбором для продвинутых фотолюбителей и видеографов.

Но даже самая лучшая камера ничто без оптики, именно поэтому Canon сразу же анонсировала разработку шести полнокадровых объективов RF, как бы заявляя, что беззеркалки в линейке компании не временная слабость, а настоящая стратегия на будущее. Среди новинок представлены: