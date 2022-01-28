Обзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игр

С линейкой устройств ConceptD от Acer мы уже знакомились на примере нескольких мониторов и настольных ПК, ориентированных на дизайнеров, фотографов, аниматоров и тех, кто занимается творчеством. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, рассмотрим ConceptD CT300-52A с процессором Intel Core i7-11700 и видеокартой GeForce RTX 3070.

Комплектация

В официальном магазине он доступен за 230 тысяч рублей.Его комплект включает силовой кабель, различную документацию и сам системный блок.

Внешний вид

Это готовая система, не требующая самостоятельной сборки и подбора компонентов. Готовый системный блок, который можно начать эксплуатировать сразу после распаковки.

Как и рассмотренный ранее монитор ConceptD CP3271U, тут уделили повышенное внимание внешней эстетике. Верхняя панель его деревянная.

По периметру есть небольшое углубление, в котором скрывается зона со светодиодной подсветкой. В ряде модификаций этого настольного ПК ближе к фронтальной части встраивают зону с беспроводной зарядкой Qi.

С мониторами этой же линейки его можно будет разместить на столе. Смотрится эффектно и стильно.

Большую часть лицевой стороны занимает вставка из черного пластика с сеткой в виде треугольников. На панели разъемов у него доступны слот для карты памяти формата SD, полноразмерный USB, USB-C, раздельные аудиоразъемы.

Каркас окрашен в белый цвет. Боковые части закруглены. Переходы между гранями плавные.

На левой стороне вентиляционная решетка с противопылевым фильтром. Его можно будет обслуживать.

Панель портов ввода/вывода включает два скоростных USB, два USB 2.0, раздельные аудиоразъемы. Отдельной группой расположены графические интерфейсы, состоящие из трех DisplayPort и одного HDMI. Общий набор позволит эксплуатировать этот ПК без дополнительных переходников и концентраторов.

На основании прорезиненные ножки. В зоне под блоком питания вентиляционный канал, сопровождаемый защитой от пыли.

Оснащение и тесты Работает система на базе процессора Intel Core i7-11700. Но владелец сможет сконфигурировать, выбрав младший Core i5 и подобрав необходимый объем памяти.

В нашем случае сборка построена с 32 Гбайт оперативной памяти, работающей на частоте 2666 Гц. Планки без радиаторов, не перегреваются.

На борту графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3070. Видеокарты этого производителя, в целом ряде софта используемые для монтажа видео, обработки фото и графики, дают преимущество в удобстве работы и сокращают время на рендер.

ConceptD CT300-52A - FarCry 6, RDR 2, Rise of the Tomb Raider и Rainbow Six Siege

Эта же видеокарта дает хороший уровень быстродействия в современных играх. Высокие настройки графики в разрешении 1440p. Ниже во время мониторинга можно просмотреть не только частоты, но и температурные режимы работы.Есть встроенный сетевой модуль с поддержкой скоростного и актуального Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Софт

Оснащается настольный ПК блоком питания с мощностью 500 Вт. В ходе нагрузочных тестов не было замечено проблем со стабильностью работы.Предустановлена операционная система Windows и в ней доступна панель управления ConceptD Palete. С помощью нее можно мониторить нагрузку.

Разделять дисплей у монитора. Несколько схем.

Также есть Acer Control Center. Он также выводит сводную информацию. Конфигурацию сети.

Инструменты по оценке состояния диска и памяти.

Обновление компонентов и драйверов.

Резервное копирование системы.

Итоги

ConceptD CT300-52A – готовый настольный ПК с высоким уровнем быстродействия в программных продуктах Adobe, Davinci, Autodesk, Blender и других. Также в условиях дефицита видеокарт можно рассмотреть и как игровую станцию под разрешение 1440p. Его весомым плюсом является отсутствие необходимости самостоятельной сборки и настройки, а также гарантийное сопровождение всей системы в сборе. При этом он еще и выглядит стильно.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".