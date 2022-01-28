Обзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игр

В официальном магазине он доступен за 230 тысяч рублей.
Как и рассмотренный ранее монитор ConceptD CP3271U, тут уделили повышенное внимание внешней эстетике. Верхняя панель его деревянная.
По периметру есть небольшое углубление, в котором скрывается зона со светодиодной подсветкой. В ряде модификаций этого настольного ПК ближе к фронтальной части встраивают зону с беспроводной зарядкой Qi.
С мониторами этой же линейки его можно будет разместить на столе. Смотрится эффектно и стильно.
Большую часть лицевой стороны занимает вставка из черного пластика с сеткой в виде треугольников. На панели разъемов у него доступны слот для карты памяти формата SD, полноразмерный USB, USB-C, раздельные аудиоразъемы.
Каркас окрашен в белый цвет. Боковые части закруглены. Переходы между гранями плавные.
На левой стороне вентиляционная решетка с противопылевым фильтром. Его можно будет обслуживать.
Панель портов ввода/вывода включает два скоростных USB, два USB 2.0, раздельные аудиоразъемы. Отдельной группой расположены графические интерфейсы, состоящие из трех DisplayPort и одного HDMI. Общий набор позволит эксплуатировать этот ПК без дополнительных переходников и концентраторов.
На основании прорезиненные ножки. В зоне под блоком питания вентиляционный канал, сопровождаемый защитой от пыли.
В нашем случае сборка построена с 32 Гбайт оперативной памяти, работающей на частоте 2666 Гц. Планки без радиаторов, не перегреваются.
На борту графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3070. Видеокарты этого производителя, в целом ряде софта используемые для монтажа видео, обработки фото и графики, дают преимущество в удобстве работы и сокращают время на рендер.
Эта же видеокарта дает хороший уровень быстродействия в современных играх. Высокие настройки графики в разрешении 1440p. Ниже во время мониторинга можно просмотреть не только частоты, но и температурные режимы работы.
Оснащается настольный ПК блоком питания с мощностью 500 Вт. В ходе нагрузочных тестов не было замечено проблем со стабильностью работы.
Разделять дисплей у монитора. Несколько схем.
Также есть Acer Control Center. Он также выводит сводную информацию. Конфигурацию сети.
Инструменты по оценке состояния диска и памяти.
Обновление компонентов и драйверов.
Резервное копирование системы.