Обзор DIGMA DiPlug 400. Умная розетка с голосовым управлением Алиса и Маруся

Мы продолжаем изучение элементов умного дома с поддержкой голосового управления, и сегодня в центре внимания будет розетка DIGMA DiPlug 400 с двумя евровилками с заземлением и блоком с USB-разъемом. Она поддерживает виртуальных ассистентов от Яндекс и Mail.ru. С помощью нее можно добавить управление техникой и освещением, которое изначально не было оснащено Wi-Fi модулем.

Комплектация

Доступна она в ключевых российских магазинах за 1299 рублей.

Поставляется в коробке с изображением розетки, пометкой о поддерживаемых голосовых помощниках и данными по ключевым характеристикам. Комплект включает руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

DIGMA DiPlug 400 обзор

Внешний вид

Выполнена розетка в корпусе из белого пластика. Подключается к евророзетке с заземлением.

Рассчитана она на нагрузку до 2.3 кВт. Помимо типовых бытовых приборов, можно будет подключить утюг с учетом соблюдения рекомендаций. Как показала практика эксплуатации, при продолжительной работе заметно не нагревается.

На лицевой стороне по краям размещены две типовые евророзетки с заземлением. Есть защитные пластиковые шторки.

Между ними зона с двумя полноразмерными USB. Выше зона с логотипом бренда.

На боковой стороне механическая кнопка, используемая для начальной настройки DIGMA DiPlug 400 и ручного включения/выключения.

Есть светодиодные индикаторы активности на каждом из силовых элементов в отдельности.

Софт

Оснащена беспроводным модулем Wi-Fi, работающим на частоте 2.4 ГГц.Для управления можно использовать как собственное приложение Digma SmartLife, так и SmartLife от Tuya. Отличия между ними заключаются в оформлении, возможности схожи, вопрос выбора связан с удобством или уже наличием устройств в рамках этой экосистемы.

Процесс добавления проходит быстро, после завершения выходит в списке подключенных устройств.

В окне управления две розетки отображаются отдельными элементами. Каждой из них можно присвоить свое имя, включать или выключать с телефона отдельно.

Умный дом Яндекс

Поддерживает расписание с выбором частоты действия, дней недели и времени. Отдельное окно под управление таймером. Можно провести общие настройки и актуализировать версию прошивки.

После проведения синхронизации с Яндексом две розетки отображаются отдельными плитками. Голосовые команды к ним подаются отдельно, указывая выбранное имя.

С экрана приложения также можно включить или выключить. Посмотреть текущий статус розетки. Приведен список поддерживаемых команд с примерами.

Итоги

DIGMA DiPlug 400 – недорогая умная розетка, позволяющая управлять голосовыми командами или с экрана смартфона сразу двумя устройствами, или элементами освещения. При этом также можно проводить зарядку носимых устройств или запитать другие элементы, использующие USB-кабель. Расписание, таймер, нагрузка до 2.3 кВт 10А, хорошее качество исполнения, простая настройка и отсутствие необходимости покупки дополнительного центра управления.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".