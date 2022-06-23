Обзор DIGMA DiPlug 400. Умная розетка с голосовым управлением Алиса и Маруся

Доступна она в ключевых российских магазинах за 1299 рублей.
Поставляется в коробке с изображением розетки, пометкой о поддерживаемых голосовых помощниках и данными по ключевым характеристикам. Комплект включает руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.
Рассчитана она на нагрузку до 2.3 кВт. Помимо типовых бытовых приборов, можно будет подключить утюг с учетом соблюдения рекомендаций. Как показала практика эксплуатации, при продолжительной работе заметно не нагревается.
На лицевой стороне по краям размещены две типовые евророзетки с заземлением. Есть защитные пластиковые шторки.
Между ними зона с двумя полноразмерными USB. Выше зона с логотипом бренда.
На боковой стороне механическая кнопка, используемая для начальной настройки DIGMA DiPlug 400 и ручного включения/выключения.
Есть светодиодные индикаторы активности на каждом из силовых элементов в отдельности.
Оснащена беспроводным модулем Wi-Fi, работающим на частоте 2.4 ГГц.
Процесс добавления проходит быстро, после завершения выходит в списке подключенных устройств.
В окне управления две розетки отображаются отдельными элементами. Каждой из них можно присвоить свое имя, включать или выключать с телефона отдельно.
Поддерживает расписание с выбором частоты действия, дней недели и времени. Отдельное окно под управление таймером. Можно провести общие настройки и актуализировать версию прошивки.
После проведения синхронизации с Яндексом две розетки отображаются отдельными плитками. Голосовые команды к ним подаются отдельно, указывая выбранное имя.
С экрана приложения также можно включить или выключить. Посмотреть текущий статус розетки. Приведен список поддерживаемых команд с примерами.