Обзор DIGMA SmartControl IR1. Умный пульт ДУ с Алисой и Марусей

Изучаемый сегодня умный пульт DIGMA SmartControl IR1 решает сразу несколько задач, среди которых управление всей бытовой техникой, поддерживающей такой тип взаимодействия, в комнате с помощью смартфона, включая дистанционное взаимодействия, а также интеграция в общий умный дом с голосовым управлением. Поддерживает интеграцию с Яндекс, Mail.ru и Google.

DIGMA SmartControl IR1

Его средняя стоимость составляет 920 рублей. Дешевле, чем пульт ДУ Яндекс YNDX-0006 и при этом не ограничен только одной экосистемой.

Комплектация

Упакован в компактную коробку с изображением пульта и данными по ключевым характеристикам. Внутри зафиксирован в пластиковой подложке. В комплекте есть USB-кабель, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

DIGMA SmartControl IR1

DIGMA SmartControl IR1 обзор

Внешний вид

Выполнен корпус в виде компактной «шайбы». Классический черный цвет, делает неприметным в интерьере.

DIGMA SmartControl IR1

Верхняя крышка у DIGMA SmartControl IR1 съемная. Под ней скрывается печатная плата с расположенными по периметру шестью ИК-диодами. У него есть и принимающий диод, обеспечивающий обратную связь после передачи команды.

DIGMA SmartControl IR1

В этой же части расположена механическая кнопка, используемая для перевода в режим настройки. Есть светодиодный индикатор активности.

DIGMA SmartControl IR1

Питание подается через microUSB. В комплекте есть кабель, но нет адаптера. Подключить можно будет к свободному USB, например, можно рассмотреть DIGMA DiPlug 400 или Digma DiPlug Strip 40, у них помимо розеток также есть USB.

DIGMA SmartControl IR1

Для соединения с сетью использует модуль Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц.

Софт

На смартфон ставится приложение Digma SmartLife. Для перевода в режим сопряжения нужно зажать механическую кнопку. В ходе шагов настройки добавляются данные по домашней беспроводной сети.

DIGMA SmartControl IR1

В экране управление пультом ДУ DIGMA SmartControl IR1 можно выбрать необходимый тип бытовой техники для управления: приставки ТВ, телевизоры, кондиционер, вентилятор, DVD, лампа, аудио, камера, нагреватель, увлажнитель. Также есть самостоятельная настройка.

DIGMA SmartControl IR1

При выборе определенного типа предлагается список брендов.

DIGMA SmartControl IR1

Далее система дает несколько последовательных пресетов в каждом из которых можно проверить управления тремя кнопками. При отсутствии реакции пресет сменяется и так до получения нужного профиля.

DIGMA SmartControl IR1

Добавлять можно разные типы к одному пульту ДУ, управлять будет всеми.

DIGMA SmartControl IR1

Для примера приведем пример по пульту для кондиционера Haier, выпущенного летом 2021 года. С помощью него можно менять температуру, выставлять режимы работы, изменять скорость вентилятора, включать и выключать.

Умный дом Яндекс

DIGMA SmartControl IR1 интегрируется в разные экосистемы с голосовым управлением. Мы используем «Умный дом Яндекс». В нем каждое добавленное устройство для взаимодействия отображается отдельным элементом.

DIGMA SmartControl IR1

Например, кондиционер по предлагаемым возможностям взаимодействия схож с моделями, которые изначально были с модулем Wi-Fi. На переданные команды реагировало оперативно.

DIGMA SmartControl IR1

Есть список с примерами команд. Также приведем пример управления с передачей голосовых команд.

Голосовое управление DIGMA SmartControl IR1 кондиционером

Итоги

DIGMA SmartControl IR1 при невысокой стоимости позволяет добавить поддержку голосового управления и дистанционное со смартфона для разного типа бытовой техники. Компактное исполнение, круговое расположение ИК-диодов и обратная связь, съемный кабель питания, простая настройка и стабильная работа.
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