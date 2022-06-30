Обзор DIGMA SmartControl IR1. Умный пульт ДУ с Алисой и Марусей

Его средняя стоимость составляет 920 рублей. Дешевле, чем пульт ДУ Яндекс YNDX-0006 и при этом не ограничен только одной экосистемой.
Верхняя крышка у DIGMA SmartControl IR1 съемная. Под ней скрывается печатная плата с расположенными по периметру шестью ИК-диодами. У него есть и принимающий диод, обеспечивающий обратную связь после передачи команды.
В этой же части расположена механическая кнопка, используемая для перевода в режим настройки. Есть светодиодный индикатор активности.
Питание подается через microUSB. В комплекте есть кабель, но нет адаптера. Подключить можно будет к свободному USB, например, можно рассмотреть DIGMA DiPlug 400 или Digma DiPlug Strip 40, у них помимо розеток также есть USB.
Для соединения с сетью использует модуль Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц.
В экране управление пультом ДУ DIGMA SmartControl IR1 можно выбрать необходимый тип бытовой техники для управления: приставки ТВ, телевизоры, кондиционер, вентилятор, DVD, лампа, аудио, камера, нагреватель, увлажнитель. Также есть самостоятельная настройка.
При выборе определенного типа предлагается список брендов.
Далее система дает несколько последовательных пресетов в каждом из которых можно проверить управления тремя кнопками. При отсутствии реакции пресет сменяется и так до получения нужного профиля.
Добавлять можно разные типы к одному пульту ДУ, управлять будет всеми.
Для примера приведем пример по пульту для кондиционера Haier, выпущенного летом 2021 года. С помощью него можно менять температуру, выставлять режимы работы, изменять скорость вентилятора, включать и выключать.
Например, кондиционер по предлагаемым возможностям взаимодействия схож с моделями, которые изначально были с модулем Wi-Fi. На переданные команды реагировало оперативно.
Есть список с примерами команд. Также приведем пример управления с передачей голосовых команд.