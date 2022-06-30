Обзор DIGMA SmartControl IR1. Умный пульт ДУ с Алисой и Марусей

Изучаемый сегодня умный пульт DIGMA SmartControl IR1 решает сразу несколько задач, среди которых управление всей бытовой техникой, поддерживающей такой тип взаимодействия, в комнате с помощью смартфона, включая дистанционное взаимодействия, а также интеграция в общий умный дом с голосовым управлением. Поддерживает интеграцию с Яндекс, Mail.ru и Google.

Комплектация

Его средняя стоимость составляет 920 рублей. Дешевле, чем пульт ДУ Яндекс YNDX-0006 и при этом не ограничен только одной экосистемой.Упакован в компактную коробку с изображением пульта и данными по ключевым характеристикам. Внутри зафиксирован в пластиковой подложке. В комплекте есть USB-кабель, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

DIGMA SmartControl IR1 обзор

Внешний вид

Выполнен корпус в виде компактной «шайбы». Классический черный цвет, делает неприметным в интерьере.

Верхняя крышка у DIGMA SmartControl IR1 съемная. Под ней скрывается печатная плата с расположенными по периметру шестью ИК-диодами. У него есть и принимающий диод, обеспечивающий обратную связь после передачи команды.

В этой же части расположена механическая кнопка, используемая для перевода в режим настройки. Есть светодиодный индикатор активности.

Питание подается через microUSB. В комплекте есть кабель, но нет адаптера. Подключить можно будет к свободному USB, например, можно рассмотреть DIGMA DiPlug 400 или Digma DiPlug Strip 40, у них помимо розеток также есть USB.

Софт

Для соединения с сетью использует модуль Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц.На смартфон ставится приложение Digma SmartLife. Для перевода в режим сопряжения нужно зажать механическую кнопку. В ходе шагов настройки добавляются данные по домашней беспроводной сети.

В экране управление пультом ДУ DIGMA SmartControl IR1 можно выбрать необходимый тип бытовой техники для управления: приставки ТВ, телевизоры, кондиционер, вентилятор, DVD, лампа, аудио, камера, нагреватель, увлажнитель. Также есть самостоятельная настройка.

При выборе определенного типа предлагается список брендов.

Далее система дает несколько последовательных пресетов в каждом из которых можно проверить управления тремя кнопками. При отсутствии реакции пресет сменяется и так до получения нужного профиля.

Добавлять можно разные типы к одному пульту ДУ, управлять будет всеми.

Умный дом Яндекс

Для примера приведем пример по пульту для кондиционера Haier, выпущенного летом 2021 года. С помощью него можно менять температуру, выставлять режимы работы, изменять скорость вентилятора, включать и выключать.DIGMA SmartControl IR1 интегрируется в разные экосистемы с голосовым управлением. Мы используем «Умный дом Яндекс». В нем каждое добавленное устройство для взаимодействия отображается отдельным элементом.

Например, кондиционер по предлагаемым возможностям взаимодействия схож с моделями, которые изначально были с модулем Wi-Fi. На переданные команды реагировало оперативно.

Голосовое управление DIGMA SmartControl IR1 кондиционером

Итоги

Есть список с примерами команд. Также приведем пример управления с передачей голосовых команд.DIGMA SmartControl IR1 при невысокой стоимости позволяет добавить поддержку голосового управления и дистанционное со смартфона для разного типа бытовой техники. Компактное исполнение, круговое расположение ИК-диодов и обратная связь, съемный кабель питания, простая настройка и стабильная работа.