Обзор DUNOBIL SPIEGEL SOLO TOUCH. Недорогой видеорегистратор зеркало

Целый ряд протестированных ранее видеорегистраторов в формате накладки на салонное зеркало сопровождались второй камеры и вели двухканальный режим съемки. Но возможность ее установки есть не во всех автомобилях, например, грузовых, изучаемый сегодня DUNOBIL SPIEGEL SOLO TOUCH, сохраняя все преимущества этого класса устройств, дает возможность владельцу по необходимости самостоятельно принять решение о необходимости установки второй камеры, она для него предлагается в виде отдельного аксессуара.

Комплектация

В комплект входит основной блок, крепежные элементы, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон. Упакован в коробку из плотного картона с традиционным оформлением.

Внешний вид

Для крепления используется штатное салонное зеркало, прижимается двумя резиновыми скобами с регулируемой силой затягивания.

Установленным он не отнимает полезной площади лобового стекла и остается не приметным со стороны улицы. Не провоцирует кражу и не отвлекает от дороги.

На внутренней стороне две мягкие накладки, предотвращающие смещение при движении по неровностям. Здесь же объектив с углом обзора 140 градусов, собранный с использованием стеклянных линз. Вся площадь лицевой стороны занята ровным зеркальным элементом с антибликовым покрытием. Под ним справа цветной IPS-дисплей с диагональю 4.39 дюймов.

Управление сенсорное. Оформлены элементы с учетом удобного и быстрого нажатия пальцами. Работает интерфейс плавно, без заметных подтормаживания.

Разъемы у DUNOBIL SPIEGEL SOLO TOUCH на верхнем торце. Тут слот для карты памяти формата microSD, порт miniUSB и AV-вход. Последний позволит подключить приобретаемую отдельно вторую камеру.

Настройки

Такой формат исполнения дает возможность подвести питающий кабель скрытно, под обшивкой. Длина кабеля у комплектного адаптера питания составляет 3 метра, с запасом.В настройках видеорегистратора выбирается разрешение и длительность роликов. Ведется управление общими параметрами работы системы, а также управление датчиком парковки и G-сенсора.

Тесты

Дневная съемка DUNOBIL SPIEGEL SOLO TOUCH

Итоги

DUNOBIL SPIEGEL SOLO TOUCH ведет съемку в разрешении Full HD. Установлена в нем 2 Мп матрица SC2368. Устройство поддерживает емкие накопители, мы проверяли работу с картами памяти объемами 64 и 128 Гбайт.На борту процессор JL5601, файлы в расширение MOV и для их просмотра не требуется установка дополнительного программного обеспечения.При невысокой стоимости DUNOBIL SPIEGEL SOLO TOUCH отличает высокое качество исполнения и хорошая детализация снимаемых видео. Сенсорное управление, скрытый монтаж, универсальное крепление и поддержка емких карт памяти. При необходимости проведения двухканальной съемки, вторую камеру для нее можно приобрести отдельным аксессуаром.