Обзор Digma DS-741UCG. Компактный концентратор для MacBook и не только

В центре внимания сегодня концентратор Digma DS-741UCG решающий сразу несколько вопросов, среди которых вывод изображения на внешний монитор, расширение количества доступных USB под накопители и периферию, а также перенос файлов с карт памяти двух типов.

Комплектация

Его средняя стоимость составляет 3890 рублей.Поставляется в компактной коробке со списком доступных разъемов и изображением концентратора. Комплект включает только руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Корпус окрашен в серебристый цвет. Отлично сочетается с ультрабуками и планшетами, для которых, собственно, он и создавался.

Мы изучали работу с Macbook Air M1. Напомним, эта модель располагает только двумя интерфейсными USB-C. В паре с ним смотрится органично.

Короткий кабель c USB-C разъемом. На рабочем столе не отнимает полезного пространства. Свободно помещается в сумке с ноутбуком.

Порты ввода/вывода у Digma DS-741UCG распределены по боковым граням. На лицевой грани два слота под карты памяти формата SD и microSD.

Слева выход HDMI, поддерживающий вывод изображения в разрешении HDMI со скоростью 60 кадров в секунду. Есть USB-C, используемый для сквозного подключения источника питания PowerDelivery.

Через него можно пропускать заряд мощностью до 60 Вт. Так можно сохранять заряд ноутбука в работающем состоянии и восстановить в режиме сна.

На правой грани два полноразмерных USB, они скоростные. Подойдут как для внешних накопителей, так и адаптера беспроводной периферии.

Тесты

При продолжительной нагрузке корпус концентратора заметно не нагревается. Ограничений по количеству одновременно задействованных нет.Отдельной настройки проводить не строить, необходимо только наличие совместимого разъема на конечном устройстве. Проводили тесты с ноутбуком Lenovo на Windows, MacBook Air на MacOS и планшетом iPad Air 2020. Корректно работало со всеми ними.

Для тестирования была подключена карта памяти SDXC UHS-II – Exceria Pro.

Итоги

Digma DS-741UCG при своих компактных габаритах эффективно решает вопрос не хватки разъемов у ноутбуков и планшетов, позволяя выводить изображение на монитор в высоком разрешении, подключать аксессуары и внешние накопители, переносить информацию с карт памяти SD и microSD, а также проводить сквозную зарядку PD 60W.