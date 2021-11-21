Обзор Digma DS-741UCG. Компактный концентратор для MacBook и не только

В центре внимания сегодня концентратор Digma DS-741UCG решающий сразу несколько вопросов, среди которых вывод изображения на внешний монитор, расширение количества доступных USB под накопители и периферию, а также перенос файлов с карт памяти двух типов.

Digma DS-741UCG

Его средняя стоимость составляет 3890 рублей.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке со списком доступных разъемов и изображением концентратора. Комплект включает только руководство пользователя на русском языке.

Digma DS-741UCG

Внешний вид

Корпус окрашен в серебристый цвет. Отлично сочетается с ультрабуками и планшетами, для которых, собственно, он и создавался.

Digma DS-741UCG

Мы изучали работу с Macbook Air M1. Напомним, эта модель располагает только двумя интерфейсными USB-C. В паре с ним смотрится органично.

Digma DS-741UCG

Короткий кабель c USB-C разъемом. На рабочем столе не отнимает полезного пространства. Свободно помещается в сумке с ноутбуком.

Digma DS-741UCG

Порты ввода/вывода у Digma DS-741UCG распределены по боковым граням. На лицевой грани два слота под карты памяти формата SD и microSD.

Digma DS-741UCG

Слева выход HDMI, поддерживающий вывод изображения в разрешении HDMI со скоростью 60 кадров в секунду. Есть USB-C, используемый для сквозного подключения источника питания PowerDelivery.

Digma DS-741UCG

Через него можно пропускать заряд мощностью до 60 Вт. Так можно сохранять заряд ноутбука в работающем состоянии и восстановить в режиме сна.

Digma DS-741UCG

На правой грани два полноразмерных USB, они скоростные. Подойдут как для внешних накопителей, так и адаптера беспроводной периферии.

Digma DS-741UCG

При продолжительной нагрузке корпус концентратора заметно не нагревается. Ограничений по количеству одновременно задействованных нет.

Тесты

Отдельной настройки проводить не строить, необходимо только наличие совместимого разъема на конечном устройстве. Проводили тесты с ноутбуком Lenovo на Windows, MacBook Air на MacOS и планшетом iPad Air 2020. Корректно работало со всеми ними.

Digma DS-741UCG

Для тестирования была подключена карта памяти SDXC UHS-II – Exceria Pro.

Digma DS-741UCG

Digma DS-741UCG

Digma DS-741UCG

Digma DS-741UCG

Итоги

Digma DS-741UCG при своих компактных габаритах эффективно решает вопрос не хватки разъемов у ноутбуков и планшетов, позволяя выводить изображение на монитор в высоком разрешении, подключать аксессуары и внешние накопители, переносить информацию с карт памяти SD и microSD, а также проводить сквозную зарядку PD 60W.
Комментарии и отзывы Digma DS-741UCG
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