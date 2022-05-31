Обзор Digma DiPlug Strip 40. Умный удлинитель с USB и голосовым управлением

Умный дом перестал быть уделом ограниченного количества энтузиастов. Сейчас для управления бытовой техникой, освещением, климатом и другими элементами не требуется знания языков программирования, а с развитием русскоговорящих виртуальных ассистентов еще и повысилось удобство взаимодействия. Мы, продолжая изучение актуальных устройств детально рассмотрим умный удлинитель Digma DiPlug Strip 40.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением и сводными данными по техническим характеристикам на русском языке. Комплект включает руководство пользователя по первичным настройкам.

Внешний вид

Выполнен удлинитель в корпусе из белого пластика с глянцевым покрытием. Аккуратный и минималистичный внешний вид, подходящий под любой интерьер.

Доступны четыре евророзетки с заземлением. Все они идут с защитными шторками. Развернуты на 45 градусов для возможности задействования всех четырех без перекрытия соседних.

Отдельным островком ближе к боковой грани выведены четыре полноразмерных USB. Рядом с ними нанесенный логотип бренда.

У каждой из розеток и блока USB отдельные светодиодные индикаторы активности, отображающие текущий рабочий статус в отдельности.

Доступна кнопка питания, утопленная относительно основной плоскости. Случайное нажатие исключено. Индикатор кнопки подсвечивается.

На внутренней стороне у Digma DiPlug Strip 40 нанесены четыре резиновые ножки, предотвращающие скольжение по поверхности. Также есть возможность зафиксировать на дюбелях, под них есть крепежные ушки.

Длина кабеля подключения 1.8 метра. Широкое сечение и белая оплетка. Вилка с заземлением.

Софт

Рассчитан удлинитель на нагрузку до 2.2 кВт с силой тока до 10А. Подходит под различные типы бытовых приборов.Основным приложением является Digma Smartlife. Интерфейс его на русском языке. Помимо него можно использовать Smart Life от Tyua, у них общее ядро, но при этом лучше проработан визуально интерфейс у самой Digma. Процесс добавления проходит быстро. После завершения настройки отображается в списке устройств. Для удобства можно присвоить имя.

При переходе в управление удлинителем выводятся отдельные изображения розеток и блока USB, последний управляется общим блоком сразу для четырех разъемов. Каждому также присваивается отдельное имя.

Поддерживается расписание с выбором частоты включения, дней в неделе и времени.

Доступен таймер с выбором интервала на который необходимо включение питания на каждой розетке в отдельности.

Алиса от Яндекса

Провести общие настройки устройства. Обновить прошивку.Поддерживается интеграция с различными экосистемами, включая Алису от Яндекса и Марусю от Mail.ru. Для вывода и управления потребуется провести настройку с предоставлением доступа к аккаунту.

После этого каждая из розеток и блок USB у Digma DiPlug Strip 40 отображаются отдельными элементами. Каждому присваивается имя, которое будет использоваться для передачи команд. Выбрать комнату размещения.

Итоги

Включить или выключить питание голосом. Задать действие через интервал времени или в определенное время. Список команд и примеры приведены в приложении. К этому добавлены автоматизации со срабатыванием от датчиков Zigbee.Digma DiPlug Strip 40 при невысокой стоимости позволяет управлять со смартфона или голосом сразу четырьмя бытовыми приборами или освещением, а также устройствами получающими питание по USB. При этом для работы не требует покупки отдельного хаба, используя для обмена данными Wi-Fi. Поддерживает расписание, таймер, учитывает нагрузку и ведет статистику энергопотребления.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".