Обзор Digma DiPlug Strip 40. Умный удлинитель с USB и голосовым управлением

Доступны четыре евророзетки с заземлением. Все они идут с защитными шторками. Развернуты на 45 градусов для возможности задействования всех четырех без перекрытия соседних.
Отдельным островком ближе к боковой грани выведены четыре полноразмерных USB. Рядом с ними нанесенный логотип бренда.
У каждой из розеток и блока USB отдельные светодиодные индикаторы активности, отображающие текущий рабочий статус в отдельности.
Доступна кнопка питания, утопленная относительно основной плоскости. Случайное нажатие исключено. Индикатор кнопки подсвечивается.
На внутренней стороне у Digma DiPlug Strip 40 нанесены четыре резиновые ножки, предотвращающие скольжение по поверхности. Также есть возможность зафиксировать на дюбелях, под них есть крепежные ушки.
Длина кабеля подключения 1.8 метра. Широкое сечение и белая оплетка. Вилка с заземлением.
Рассчитан удлинитель на нагрузку до 2.2 кВт с силой тока до 10А. Подходит под различные типы бытовых приборов.
При переходе в управление удлинителем выводятся отдельные изображения розеток и блока USB, последний управляется общим блоком сразу для четырех разъемов. Каждому также присваивается отдельное имя.
Поддерживается расписание с выбором частоты включения, дней в неделе и времени.
Доступен таймер с выбором интервала на который необходимо включение питания на каждой розетке в отдельности.
Провести общие настройки устройства. Обновить прошивку.
После этого каждая из розеток и блок USB у Digma DiPlug Strip 40 отображаются отдельными элементами. Каждому присваивается имя, которое будет использоваться для передачи команд. Выбрать комнату размещения.
Включить или выключить питание голосом. Задать действие через интервал времени или в определенное время. Список команд и примеры приведены в приложении. К этому добавлены автоматизации со срабатыванием от датчиков Zigbee.