Обзор Digma DiPlug Strip 40. Умный удлинитель с USB и голосовым управлением

Умный дом перестал быть уделом ограниченного количества энтузиастов. Сейчас для управления бытовой техникой, освещением, климатом и другими элементами не требуется знания языков программирования, а с развитием русскоговорящих виртуальных ассистентов еще и повысилось удобство взаимодействия. Мы, продолжая изучение актуальных устройств детально рассмотрим умный удлинитель Digma DiPlug Strip 40.

Digma DiPlug Strip 40

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением и сводными данными по техническим характеристикам на русском языке. Комплект включает руководство пользователя по первичным настройкам.

Digma DiPlug Strip 40

Внешний вид

Выполнен удлинитель в корпусе из белого пластика с глянцевым покрытием. Аккуратный и минималистичный внешний вид, подходящий под любой интерьер.

Digma DiPlug Strip 40

Доступны четыре евророзетки с заземлением. Все они идут с защитными шторками. Развернуты на 45 градусов для возможности задействования всех четырех без перекрытия соседних.

Digma DiPlug Strip 40

Отдельным островком ближе к боковой грани выведены четыре полноразмерных USB. Рядом с ними нанесенный логотип бренда.

Digma DiPlug Strip 40

У каждой из розеток и блока USB отдельные светодиодные индикаторы активности, отображающие текущий рабочий статус в отдельности.

Digma DiPlug Strip 40

Доступна кнопка питания, утопленная относительно основной плоскости. Случайное нажатие исключено. Индикатор кнопки подсвечивается.

Digma DiPlug Strip 40

На внутренней стороне у Digma DiPlug Strip 40 нанесены четыре резиновые ножки, предотвращающие скольжение по поверхности. Также есть возможность зафиксировать на дюбелях, под них есть крепежные ушки.

Digma DiPlug Strip 40

Длина кабеля подключения 1.8 метра. Широкое сечение и белая оплетка. Вилка с заземлением.

Digma DiPlug Strip 40

Рассчитан удлинитель на нагрузку до 2.2 кВт с силой тока до 10А. Подходит под различные типы бытовых приборов.

Софт

Основным приложением является Digma Smartlife. Интерфейс его на русском языке. Помимо него можно использовать Smart Life от Tyua, у них общее ядро, но при этом лучше проработан визуально интерфейс у самой Digma. Процесс добавления проходит быстро. После завершения настройки отображается в списке устройств. Для удобства можно присвоить имя.

Digma DiPlug Strip 40

При переходе в управление удлинителем выводятся отдельные изображения розеток и блока USB, последний управляется общим блоком сразу для четырех разъемов. Каждому также присваивается отдельное имя.

Digma DiPlug Strip 40

Поддерживается расписание с выбором частоты включения, дней в неделе и времени.

Digma DiPlug Strip 40

Доступен таймер с выбором интервала на который необходимо включение питания на каждой розетке в отдельности.

Digma DiPlug Strip 40

Провести общие настройки устройства. Обновить прошивку.

Алиса от Яндекса

Поддерживается интеграция с различными экосистемами, включая Алису от Яндекса и Марусю от Mail.ru. Для вывода и управления потребуется провести настройку с предоставлением доступа к аккаунту.

Digma DiPlug Strip 40

После этого каждая из розеток и блок USB у Digma DiPlug Strip 40 отображаются отдельными элементами. Каждому присваивается имя, которое будет использоваться для передачи команд. Выбрать комнату размещения.

Digma DiPlug Strip 40

Включить или выключить питание голосом. Задать действие через интервал времени или в определенное время. Список команд и примеры приведены в приложении. К этому добавлены автоматизации со срабатыванием от датчиков Zigbee.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDigma DiPlug Strip 40 при невысокой стоимости позволяет управлять со смартфона или голосом сразу четырьмя бытовыми приборами или освещением, а также устройствами получающими питание по USB. При этом для работы не требует покупки отдельного хаба, используя для обмена данными Wi-Fi. Поддерживает расписание, таймер, учитывает нагрузку и ведет статистику энергопотребления.
Digma DiPlug Strip 40 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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